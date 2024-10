Reagerer på avgjørelse i Hamar frikirke: – Tar seg friheter

– Det er underlig at eldsterådet i Hamar ikke forstår hvilken samvittighetskonflikt de setter Anders Eek i, sier Anne Mari Schiager Topland, pastor i frikirken Oslo storbymenighet, i en e-post til Vårt Land.

Vårt Land meldte mandag at Anders Eek, eldste i Hamar Frikirke, ønsket å reservere seg mot å veilede og forkynne Frikirkens samlivslære, siden han selv står for et annet syn. Flertallet i eldsterådet mener at lojalitet mot læren innebærer aktiv handling, og at det derfor ikke er rom for å reservere seg mot veiledning og forkynnelse. Dermed har Eek bedt om å bli avløst fra tjenesten som eldste.

Schiager Topland har tidligere tatt til orde for å anerkjenne likekjønnet samliv. I fjor valgte hun å trekke seg som Frikirkens nestleder, blant annet begrunnet i at det var vært en belastning å uttale seg offentlig om samlivssaken.

Hun påpeker at Hamar Frikirke er kjent for å være en av menighetene som lenge benyttet seg av samvittighetsfritak når det gjelder ordinasjon av kvinner.

– Jeg hadde forventet at de dermed forstod og ville anerkjenne at Anders Eek strekker seg langt og på den måten viser lojalitet mot synodens vedtak, sier Schiager Topland.

Synodemøte 2024 SAMLIVSVEDTAK: Under Frikirkens synodemøte i juni vedtok kirkesamfunnet at synet på samliv er et bekjennelsesspørsmål. Det er dette vedtaket som ligger til grunn for avgjørelsen i Hamar Frikirke. (Per Åsmund Reymert)

– Tar seg friheter

Det var i juni i år at Frikirken avgjorde samlivssaken som har blitt debattert i flere år i kirkesamfunnet. Synodemøtet, som er Frikirkens øverste myndighet, vedtok et samlivsdokument som fastholder at det seksuelle samliv er forbehold ekteskapet mellom mann og kvinne. Samtidig vedtok synoden at synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål, og dermed noe som ordinerte medarbeidere er forpliktet på og skal forholde seg lojalt til.

Frikirkens lokale tilsynsmann har bekreftet at det er rom for Eeks syn på lojalitet, men at det avhenger av lokale forhold og tillit, kommer det frem av eldsterådets redegjørelse. Eldsterådet har dermed gått lenger enn tilsynsmannen krever.

– Eldsterådet tar seg friheter ved å definere lojalitet smalere enn hva Frikirken og tilsynsmannen gjør. Jeg håper at tilsynet eller menighetsmøtet i Hamar reiser sak mot eldsterådet, sier Schiager Topland.

– Hvordan mener du Frikirken bør håndtere at ordinerte har ulike syn på samliv?

– At det er ulike syn i etiske og teologiske spørsmål, er ikke unaturlig. Frikirken er ingen sekt, og det er forventet at ordinerte arbeider med slike spørsmål og lar seg utfordre. Derfor er meningsutveksling helt naturlig. Samtidig er Frikirkens vedtatte lære grunnlag for praksisene våre gjennom ordinasjon og liturgi. Disse er ikke statiske, og kan endres når synoderåd og synode har vedtatt det.

Hun legger til at hun opplever det krevende at synoden ved sin avstemning har gjort samlivssynet til et bekjennelsesspørsmål, og derfor forplikter ordinerte både i forkynnelse og i sjelesorgsamtaler.

Mener kvinners ordinasjon ikke er en relevant sammenligning

Vårt Land har forelagt kritikken mot menigheten for eldsterådsleder Øystein Samnøen og pastor Erik Austeng. De svarer i en felles uttalelse:

– Når ett eller flere av medlemmer i et eldsteråd konkluderer med å lande på utsiden av et sentralt lærespørsmål, oppstår en samvittighetskonflikt og dilemma for alle i eldsterådet. I ordinasjonsløftet vi har gitt Gud og menigheten forplikter man seg til å lære og veilede i henhold til Frikirkens lære.

SVARER: Eldsterådsleder i Hamar Frikirke, Øystein Samnøen, mener sammenligningen med ordinasjon av kvinner ikke er relevant i denne sammenhengen, i en felles uttalelse med pastor Erik Austeng. (Guro A. Midtmageli)

De viser til at Frikirkens synoderåd har vedtatt at undervisning, veiledning, tilsyn og læresamtaler skal skje i tråd med samlivsdokumentet som ble vedtatt under sommerens synodemøte.

– Dilemmaet for eldsterådet i Hamar Frikirke har vært hvordan vi skal forholde oss til en situasjon der ett av medlemmene konkluderer seg på utsiden av Frikirkens sentrale lære knyttet til ekteskap. Da er vi ikke lenger samstemt innad i eldsterådet, og vi erfarer at tillitsrelasjonen mellom eldsterådet og menigheten utfordres på grunn av dette.

De opplever ikke det er relevant å sammenligne denne saken med saken om samvittighetsfritak for kvinner i tjeneste.

– Dette er verken definert som et sentralt lærespørsmål, slik synet på ekteskap er, og Frikirken har i lang tid har gitt samvittighetsfrihet for menigheter og personer som er uenige i Frikirkens lære om ordinasjon av kvinner. Det er ikke tilfelle for Frikirkens lære om ekteskap som forbeholdes én mann og én kvinne.

PASTOR: Eirik Austeng, pastor i Hamar frikirke, her under Frikirkens synodemøte i Oslo i juni 2024. (Herman Frantzen)

Roser Eek for prosessen

Menighetslederne viser til at det å være eldste er et tillitsverv som utøver i samspill med eldsterådet og menigheten. Derfor kan utfallet i saken bli annerledes i Hamar enn i andre menigheter i Frikirken.

– I dialog med tilsynsmann kom vi frem til at det var rom for både Anders og resten av eldsterådets forståelse av lojalitet.

Samnøen og Austeng berømmer Eek for å ha opptrådt ryddig i saken.

– Både han og vi har vært opptatt av å bevare relasjonell enhet, også i en situasjon der vi måtte konkludere med teologisk uenighet.

De legger til at prosessen i menigheten er gjort i dialog med Frikirkens regionale tilsynsmann. Vårt Land har vært i kontakt med tilsynsmann Jan Inge Ringsby, som ikke ønsker å kommentere kritikken fra Schiager Topland.