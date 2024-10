Ønsket å reservere seg fra å forkynne Frikirkens samlivslære. Eldsteråd sier nei

– Vi har hatt gode, ærlige og respektfulle samtaler i eldsterådet over lang tid, og vi er fortsatt gode venner. Når det er sagt, er det usigelig trist at dette ble resultatet.

Det sier Anders Eek, tidligere eldste i Hamar Frikirke, i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

Han har nylig sett seg nødt til å be om å bli avløst fra tjenesten som eldste, noe eldsterådet har innvilget. Årsaken er at flertallet i eldsterådet mener det ikke er «rom for videre tjeneste som eldste» for Eek.

Det går fram av et vedtak som ble fattet 23. september av eldsterådet, som utgjør ledelsen i Hamar Frikirke.

Bakteppet for avgjørelsen er at Eek ikke deler kirkesamfunnets syn i samlivsspørsmålet og ønsker å reservere seg fra å forkynne det.

«Innebærer aktiv handling»

Eldsterådets avgjørelse skjer etter at synodemøtet, som er Frikirkens høyeste myndighet, i sommer vedtok at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Også samlivsdokumentet «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» ble vedtatt.

Da saken ble diskutert og behandlet lokalt i Hamar Frikirke tidligere i år, tok Eek ut dissens både når det gjelder bekjennelsesspørsmålet og samlivsspørsmålet, opplyser han til Vårt Land. Han utdyper sitt syn slik:

– Ekteskap og trofaste samliv går som en rød tråd gjennom Bibelen, men som Terje Hegertun mener jeg vi må inkludere trofaste likekjønnede samliv i våre menigheter, sier Eek.

Hegertun er teologiprofessor og skapte debatt da han i 2021 gav ut en bok der han utfordret frikirkesamfunn til å tenke nytt om homofile parforhold.

Eek har samtidig vært tydelig på at han som eldste vil være lojal mot vedtakene i Frikirken. Til eldsterådet og menigheten har han fortalt at han ikke vil lære, undervise eller veilede til noe annet enn det kirkesamfunnet står for.

«Dersom han blir bedt om å komme med veiledning om dette temaet, ville han forklart hva Frikirken står for, men henvise til andre i eldsterådet for videre veiledning», gjengis det i vedtaket.

Fire av fem i eldsterådet mener imidlertid at «lojalitet innebærer aktiv handling, som ikke gir rom for å reservere seg mot veiledning og forkynnelse i tråd med Frikirkens lære».

«Som en konsekvens av dette uttrykker flertallet at de ikke ser rom for videre tjeneste som eldste for Anders Eek i Hamar Frikirke», heter det i vedtaket.

De påpeker videre at denne saken er viktig for Frikirken som et sentralt lærespørsmål.

AVGJØRELSE: Leder av eldsterådet i Hamar Frikirke, Øystein Samnøen, forteller at eldsterådet «aldri har stilt noe ultimatum» ovenfor Eek i denne saken. (Guro A. Midtmageli)

Jeg opplever at vi har bevart relasjonene på en forbilledlig måte, og at vi går videre som menighet uten at dette er en konflikt — Øystein Samnøen, leder av eldsterådet i Hamar Frikirke

– Aldri stilt noe ultimatum

Leder av eldsterådet i Hamar Frikirke, Øystein Samnøen, forteller at rådet over tid har hatt «åpne, ærlige, dype og konstruktive samtaler» knyttet til Frikirkens lære om ekteskap.

Ifølge ham har eldsterådet «aldri har stilt noe ultimatum» ovenfor Eek i denne saken.

– Vi har heller ikke bedt Anders om å tre ut av rollen som eldste i menigheten, sier han i en skriftlig uttalelse til avisen.

– Et viktig punkt i eldsterådets samtaler ble hvorvidt man individuelt i rollen som eldste kunne leve med å frasi seg å undervise og veilede i henhold til Frikirkens lære i et så sentralt spørsmål som ekteskap, og hvordan de andre i eldsterådet ville oppleve en slik reservasjon. Her landet vi ulikt, og min forståelse er at det ble avgjørende for at Anders valgte å be eldsterådet om å fratre som eldste i Hamar frikirke, sier han.

Eldsterådslederen opplyser at Eek beholder sin ordinasjon i Frikirken og sine andre tjenester og verv i menigheten. Rådet har også uttalt at deres avgjørelse ikke må forstås som en generell mistillit til Eek.

– Jeg har stor respekt for Anders som person og for hans konklusjon om å tre ut av tjenesten som eldste. Jeg opplever at vi har bevart relasjonene på en forbilledlig måte, og at vi går videre som menighet uten at dette er en konflikt, sier Samnøen.

---

Samlivsdebatt i Frikirken

I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsutvalget, ledet av Tor Erling Fagermoen, mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.

Samtlige av Frikirkens 82 menigheter stemte over saken. 3 av 4 menigheter som har stemt over saken, ga sin støtte til samlivsdokumentet. Samtidig var flere av Frikirkens største menigheter kritiske.

Under Frikirkens synodemøte i juni ble sakene vedtatt med rundt to tredjedels flertall.

---

Jeg har hatt et ønske om å ikke skape unødig konflikt, men det har vært viktig for meg at ansvaret for avgjørelsen blir synliggjort — Anders Eek, tidligere eldste i Hamar Frikirke

– To muligheter

Anders Eek forteller at han i det lengste håpet at de kunne gå videre sammen i eldsterådet med ulike meninger.

– Jeg har hatt to muligheter: Enten at jeg blir avsatt eller at jeg trekker meg. Jeg har hatt et ønske om å ikke skape unødig konflikt, men det har vært viktig for meg at ansvaret for avgjørelsen blir synliggjort. Derfor står det i uttalelsen fra eldsterådet at de ikke ser rom for videre eldstetjeneste for meg i Hamar Frikirke, og at jeg derfor ber om å bli løst fra min eldstetjeneste, sier han.

I samtaler med den lokale tilsynsmannen har Eek fått bekreftet at det er rom for hans syn på lojalitet, men at det avhenger av lokale forhold og tillit.

– Jeg vet at eldsterådet har et ønske om å bygge en menighetskultur som gjør det trygt for skeive å komme til oss, men tror dette blir en krevende øvelse. Jeg er nok redd for at det ikke er til oss de vil komme, sier han.

VEIEN VIDERE: – Vi skal fortsatt jobbe med hvordan vi kan leve ut og formidle sannhet og nåde i møte med alle mennesker, sier Eirik Austeng, hovedpastor i Hamar frikirke. (Herman Frantzen)

– Vemodig at vi ikke fortsetter sammen

Hovedpastor i Hamar Frikirke, Eirik Austeng, kommenterer saken slik:

– Flertallet av eldsterådet i Hamar Frikirke mener at lojalitet innebærer aktiv handling. En ordinert eldste må kunne frimodig forkynne vår lære og veilede i henhold til den. Dette skaper et sett med forventninger til hverandre som eldste, som gjør det krevende å fortsette sammen når det ikke er konsensus i eldsterådet om en slik forståelse av lojalitet, sier han i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

At Eek har bedt om å bli løst fra tjenesten som eldste tror de er den beste veien videre for Hamar Frikirke, opplyser han.

– Samtidig som det er vemodig at vi ikke fortsetter sammen, sier hovedpastoren.

Også Austeng understreker at det ikke er snakk om konflikt.

– Relasjonene er gode, som vi er takknemlige for.

Austeng sier at de vet at det i mange kirker er mennesker som erfarer tiltrekning til samme kjønn.

– Noen er åpne om dette, mange er ikke. Frikirken er ikke fri for mennesker tiltrukket samme kjønn. Jesus var full av nåde og sannhet. Vi skal fortsatt jobbe med hvordan vi kan leve ut og formidle sannhet og nåde i møte med alle mennesker. I dét tror vi at kirken kan klare å være fellesskap for alle mennesker, i alle livssituasjoner, som ønsker å følge Jesus som herre, sier han.