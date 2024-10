– Jeg er også én av dem som synes at Håndballforbundet bør ta en runde til, og gjøre en grundig vurdering på om dette er noe de virkelig mener og vil gå for, sier tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin til TV2.

Norsk Håndballforbund har fått kritikk fra flere hold etter at de i starten av september åpnet for bruk av Oslofjord Arena til sine arrangementer. Håndballforbundet har de siste drøyt fire årene ikke ønsket å bruke arenaen på grunn av Oslofjords tilknytning til Brunstad Christian Church (BCC).

Oslofjord Arena og resten av Oslofjord Convention Center (OCC) har i mellomtiden fått ny eier, den relativt nyopprettede Oslofjordstiftelsen. Den nye stiftelsen er livssynsuavhengig, ble det opplyst i en pressemelding fra OCC sent i juni.

Det ligger til grunn for at Håndballforbundet åpnet for bruk av anlegget. Da det ble kjent at Håndballforbundet åpner for å bruke anlegget, argumenterte håndballpresident Kåre Geir Lio for med at økonomien som genereres i OCC ikke kan gå ut av stiftelsen.

I ettertid har flere gått ut mot avgjørelsen.

Håndball-VM kvinner Norge 2023: Østerrike - Norge FORNØYD: Håndballpresident Geir Kåre Lio mener at skillet mellom BCC og Oslofjord Arena nå er godt nok til at norsk håndball kan bruke arenaen. (Beate Oma Dahle/NTB)

Fortsatt bindinger

Den nye Oslofjordstiftelsen har en gjeld på over 640 millioner kroner til OCCs forrige eier, Brunstadstiftelsen, som er tilknyttet Brunstad Christian Church gjennom sine vedtekter.

Det viser nye opplysninger innhentet av TV2. Kanalen har også avdekket at Oslofjordstiftelsen har gjeld på nærmere 1,8 milliarder kroner til andre kreditorer, der flere har en direkte tilknytning til BCC. I prosessen med å betjene denne gjelden, kan likevel inntekter fra leietakere som Håndballforbundet gå tilbake til Brunstad Christian Church, skriver TV2.

TV2 har også vist at alle de tre styremedlemmene i den nyopprettede Oslofjordstiftelsen, kommer fra Brunstadstiftelsen og har verv tilknyttet Brunstad Christian Church.

Blant dem som retter sterkest kritikk mot forbundet er klubben Runar Håndball Elite. Styreleder Jørn-Magne Johannessen mener det er kunnskapsløst og historieløst av Håndballforbundet å åpne for kamper i en arena han mener fortsatt er for tett knyttet til Brunstad Christian Church, som har et konservativt samlivssyn. Flere homofile og lesbiske håndballspillere har støttet Johannessens uttalelser, blant dem tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin.

Håndballpresident Lio avviser ikke overfor TV2 at det kan bli aktuelt å behandle saken på nytt dersom det kommer mange reaksjoner på at man nå åpner for håndballkamper i Oslofjord Arena.

Vil rekruttere flere

Vårt Land har stilt flere spørsmål til styreleder Alf Aadalen i Oslofjordstiftelsen.

Alf Aadalen er styreleder i den nyopprettede Oslofjordstiftelsen. (Privat)

På spørsmål om båndene er for tette mellom styremedlemmer og Brunstadstiftelsen/BCC, svarer han at Oslofjordstiftelsen er livssynsnøytral og at styret arbeider i tråd med stiftelsens formål og vedtekter, uavhengig av personlig livssyn.

– Vil dere rekruttere nye styremedlemmer som ikke har den tilknytningen?

– Ja, vi skal ha et bredt sammensatt styre, hvor vi søker profiler som har kompetansen til å ivareta stiftelsens formål på best mulig måte. Prosessen med å rekruttere medlemmer er i gang, og vi ser etter personer med relevant bakgrunn, uavhengig av livssyn, svarer han.

Styrelederen viser til en uavhengig juridisk vurdering som sier det framgår tydelig av vedtektene at Oslofjordstiftelsen ikke kan overføre verdier til Brunstadstiftelsen eller Brunstad Christian Church.

Det har vært full åpenhet rundt gjeldsforholdene i dialog med Norges Håndballforbund, sier Aadalen.

– Gjelden framgår også i all søknadsdokumentasjon og er offentlig tilgjengelig informasjon, forklarer han.

---

Oslofjord Convention Center

Eiendommen på Brunstad var opprinnelig eid av Brunstad Christian Church (BCC).

Brunstadstiftelsen ble opprettet i 2002. Stiftelsen overtok BCCs eiendom på Brunstad og bygde Oslofjord Convention Center (OCC), der også Oslofjord Arena ligger. Hensikten med stiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.

Håndballforbundet (NHF) vedtok i 2020 å forby arrangementer i regi av NHF på Oslofjord Arena på grunn av bindingene til BCC og menighetens homofilisyn.

Flere andre aktører valgte også bort Oslofjord Convention Center av samme grunn i denne perioden.

Sommeren 2024 ble Oslofjordstiftelsen opprettet og eierskapet av OCC ble overført til den nye stiftelsen, som er livssynsuavhengig.

Kilde: Brunstad Christian Church/Vårt Land arkiv

---