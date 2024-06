– Styret i Håndballforbundet besøkte Oslofjord Convention Center forrige uke. Så langt vi fikk informasjon om da, så ser det bedre ut enn på lenge, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land.

For fire år siden vedtok styret i Norges Håndballforbund at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena.

– Eierens syn på homofili strider mot det vi ønsker å stå for i norsk håndball, uttalte Lio til Vårt Land.

Han understreket at det ikke sto på anlegget eller profesjonaliteten til arrangøren. Det er eierskapsforholdet som er problematisk, slo Lio fast.

Oslofjord Arena er del av konferanselandsbyen Oslofjord Convention Center (OCC) på Stokke i Vestfold. OCC har fram til nå vært eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er knyttet til Brunstad Christian Church. Det er et trossamfunn som mener homofilt samliv er synd, slik de leser Bibelen.

Samlivssynet til BCC var årsaken til at også flere andre aktører valgte å si nei til deltakelse på arrangementer på arenaen i 2020.

Nå har det imidlertid skjedd endringer på eiersiden: Oslofjordstiftelsen overtar eierskapet til eiendom og drift på OCC. Den nye stiftelsen er livssynsuavhengig, ble det opplyst i en pressemelding fra OCC denne uken.

BOIKOTT: Samlivssynet til BCC var årsaken at også flere andre aktører valgte å droppe deltakelse på arrangementer på arenaen til Oslofjord Convention Center i 2020. (Heiko Junge/NTB)

– Viktig at arenaen er livssynsnøytral

Endringen har lenge vært varslet, men nå er formalitetene på plass. Håndballforbundet vil derfor vurdere sitt forhold til OCC på ny.

– For oss har det hele tiden vært viktig at det er et atskilt forhold mellom OCC og BCC. Det er viktig at arenaen selveid, livssynsnøytral og at alt overskudd skal gå til å utvikle senteret, sier håndballpresidenten.

Han forteller at de fortsatt venter på noe dokumentasjon fra OCC.

– Men når vi har sett den, skal vi fatte et endelig vedtak på vårt neste styremøte i begynnelsen av september, opplyser Lio.

Som følge av reaksjonene fra kunder i 2020, annonserte OCC den gang at de ville framskynde prosessen med opprettelse av ny og livssynsnøytral stiftelse. Lio uttalte til Vårt Land at de «skal gi folk en ny sjanse hvis de gjør noe bra». Samtidig ville han verken svare ja eller nei på spørsmål om det kunne bli aktuelt for å styret å revurdere deres nei til håndballkamper på Oslofjord Arena.

Han opplyste de først måtte sette seg godt inn i selskapskonstruksjonene i Brunstad-systemet.

Selv fikk han et innblikk i dagens Brunstad-struktur da styret i Håndballforbundet fattet sitt vedtak året før. Det beskrev han slik:

– Bruk av stiftelser og ulike konstruksjoner i organisasjonsstrukturen er ganske finurlig laget. Den nye strukturen må i hvert fall være helt tydelig på at pengene fra OCC ikke blir benyttet av eller er med på å øke kapitalen til BCC. Det må være en totalt selvstendig stiftelse, sa Lio.

CHEERLEADING: Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) har i årevis lagt NM i cheerleading til OCC. Det vil de også gjøre i år, opplyser de på nettsiden sin. Bildet viser et lag i aksjon under oppvisningskonkurransen King Harald's World Gym for Life Challenge på OCC i 2017. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Har foreløpig ikke tatt stilling

Norsk Pokerforbund er blant aktørene som satt ned foten for OCC i 2020 på grunn av koblingen til BCC. I en pressemelding gjorde de det klart at de i samråd med ansvarlig NM-arrangør ikke ønsket å ha framtidige norgesmesterskap på OCC.

«BCCs verdier er ikke forenlige med Norsk Pokerforbund sine. Poker er et inkluderende spill hvor alle er velkomne uavhengig av livssyn og legning», skrev de.

Vårt Land har spurt dem om det kan bli aktuelt å gjøre om på denne avgjørelsen som følge av det nye eierskapet til OCC.

«Nå foretar ikke vi i Norsk Pokerforbund en kontinuerlig vurdering i slike saker som denne, men vi vil også i fremtiden oppfordre om at NM i poker arrangeres på steder som ikke fordømmer og normaliserer våre medlemmer. Så vil vi eventuelt ta stilling til forslag om ny lokasjon når det blir aktuelt», skriver president Tobias Jelsa Leknes i Norsk Pokerforbund i en e-post.