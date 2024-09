Håndballforbundet droppet arena på grunn av deres tilknytning til BCC. Nå snur de

For fire år siden vedtok styret i Norges Håndballforbund at de ikke vil legge sine arrangementer til Oslofjord Arena.

«Eierens syn på homofili strider mot det vi ønsker å stå for i norsk håndball», uttalte håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land.

Denne uken fattet Norges Håndballforbund et nytt vedtak. Nå ønsker de å bruke anlegget til sine arrangementer igjen. Det ble besluttet på et styremøte i forbundet fredag.

Begrunnelsen for det er at Oslofjord Arena har fått nye eiere, at pengene går tilbake til anlegget, og ikke til Brunstad Christian Church (BCC).

– Opplever dere at skillet mellom BCC og den nye stiftelsen er godt nok, og hvorfor det?

– Ja, nå er det godt nok. De har gjort endringer i eierskapet og det er hovedbegrunnelsen for at vi har truffet et nytt vedtak. I stiftelsens nye vedtekter er det slik at den økonomien som genereres i OCC, ikke tilflyter noe annet enn til anlegget og kan heller ikke gå ut av stiftelsen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til Vårt Land.

BOIKOTT: Samlivssynet til BCC var årsaken at også flere andre aktører valgte å droppe deltakelse på arrangementer på arenaen til Oslofjord Convention Center i 2020. (Heiko Junge/NTB)

Nye eiere

Vårt Land har tidligere omtalt eierskapet til BCC. Oslofjord Arena er del av konferanselandsbyen Oslofjord Convention Center (OCC) på Stokke i Vestfold. OCC har inntil nylig vært eid av Brunstadstiftelsen, som igjen er knyttet til Brunstad Christian Church. Det er et trossamfunn som mener homofilt samliv er synd, slik de leser Bibelen.

Samlivssynet til BCC var årsaken til at også flere andre aktører valgte å si nei til deltakelse på arrangementer på arenaen i 2020.

I sommer skjedde det imidlertid endringer på eiersiden: Oslofjordstiftelsen overtar eierskapet til eiendom og drift på OCC. Den nye stiftelsen er livssynsuavhengig, ble det opplyst i en pressemelding fra OCC sent i juni.

Som følge av reaksjonene fra kunder i 2020, annonserte OCC den gang at de ville framskynde prosessen med opprettelse av ny og livssynsnøytral stiftelse. Lio uttalte til Vårt Land at de «skal gi folk en ny sjanse hvis de gjør noe bra». Samtidig ville han verken svare ja eller nei på spørsmål om det kunne bli aktuelt for å styret å revurdere deres nei til håndballkamper på Oslofjord Arena.

Nå er imidlertid Norges Håndballforbund fornøyd med den nye stiftelsen og anbefaler å bruke anlegget igjen.

– OCC har nå gjort endringer i sitt eierskap og organisering med har en idé om at dette anlegget skal være arena for alle, uansett holdning og legning. Da ønsker vi å si at vi og andre i håndballfamilien anbefale å bruke dette anlegget igjen, sier Lio til Vårt Land.