(SEOUL, SØR-KOREA): Denne uken er 5000 evangelikale ledere fra mer enn 200 land samlet for den fjerde Lausanne-konferansen i Seoul i Sør-Korea for å legge strategi for global misjon. En rekke norske frikirkelige og lavkirkelige organisasjoner er til stede.

Få timer før startskuddet gikk søndag, ble bevegelsens nye fellesdokument, kalt Seoul Statement, offentliggjort. Dokumentet skal fungere sammen med de tidligere fellesdokumentene Lausannepakten, Manilamanifestet og Cape Town-erklæringen.

I Seoul Statement handler 15 av 97 punkter om seksualitet, samliv og kjønnsidentitet. Dokumentet er tydelig på at seksuelt samliv er forbeholdt mann og kvinne.

Samtidig erkjente Seoul Statement at mennesker med tiltrekning mot samme kjønn har «opplevd uvitenhet og fordommer, og blitt utsatt for diskriminering og urett i kristne fellesskap».

Nå er dokumentet endret til at disse har opplevd «utfordringer i kristne fellesskap». Det meldte Christian Daily tirsdag.

I tillegg er en formulering i det påfølgende punktet som omtalte «trofaste troende som opplever tiltrekning mot samme kjønn» nå endret til «troende som opplever tiltrekning mot samme kjønn».

Endringene skal ha blitt gjort etter reaksjoner fra kristne miljøer i vertslandet Sør-Korea, melder Christian Dailys koreanske søsterpublikasjon.

PROTESTERER: Til tross for at Lausannebevegelsen har tatt et tydelig standmot mot homofilt samliv, står det demonstranter utenfor som krever at bevegelsen går lenger. (Herman Frantzen)

---

Slik ble dokumentet endret

Seoul Statements punkt 69 lød opprinnelig slik (endrede formuleringer er uthevet):





Vi anerkjenner at mange mennesker, både innenfor og utenfor kirken, opplever tiltrekning til samme kjønn, og at for noen er dette den eneste eller dominerende tiltrekningen. At Bibelen fastholder at kristne må motstå fristelser og slik opprettholde seksuell hellighet, både i begjær og handling, gjelder like mye for heteroseksuelt tiltrukne individer som for de som er tiltrukket av samme kjønn. Vi erkjenner imidlertid at kristne som er tiltrukket av samme kjønn, møter utfordringer i mange lokale kirker på grunn av uvitenhet og fordommer, og derfor har blitt utsatt for diskriminering og urettferdighet i kristne samfunn. Vi angrer på våre feil og sørger over skaden dette har påført våre brødre og søstre i Kristi kropp.





Punkt 69 lyder nå slik:

Vi anerkjenner at mange mennesker, både innenfor og utenfor kirken, opplever tiltrekning til samme kjønn, og at for noen er dette den eneste eller dominerende tiltrekningen. At Bibelen fastholder at kristne må motstå fristelser og slik opprettholde seksuell hellighet, både i begjær og handling, gjelder like mye for heteroseksuelt tiltrukne individer som for de som er tiltrukket av samme kjønn. Vi erkjenner imidlertid at kristne som er tiltrukket av samme kjønn, møter utfordringer selv i kristne fellesskap. Vi angrer på vår mangel på kjærlighet overfor våre brødre og søstre i Kristi kropp.





Oversettelsen er gjort av Vårt Land, da Seoul Statement ikke enda foreligger i offisiell norsk oversettelse.

---

Fikk reaksjoner fra Sørkoreanske kirker

I en pressekonferanse tirsdag gjorde talsmann Michael du Toit i Lausannebevegelsen det klart at endringene egentlig skulle ha vært gjort før dokumentet ble publisert. Han kaller det en overseelse at formuleringene ble med da Seoul Statement ble offentliggjort søndag.

– Endringene som ble gjort, er ikke vesentlige fra et redaksjonelt perspektiv. Dette er noe som er en del av en bredere diskusjon, sa du Toit da han ble spurt om endringene i pressekonferansen tirsdag.

Disse menneskene finnes ikke bare i Vesten, men de finnes i denne kongressen, og de finnes i din kirke. — Vaughan Roberts om mennesker med tiltrekning til samme kjønn

Talte om homofili: – Ikke noe man selv velger

Samlivsetikk var også tema fra konferansens hovedscene mandag. Vaughan Roberts, prest i St Ebbe’s church i Oxford, talte over temaet, og var åpen over at han selv opplever tiltrekning mot samme kjønn.

– Det er ikke min identitet, men en pågående del av min virkelighet, sa han fra plattformen.

– Disse menneskene finnes i din kirke, sa Vaughan Roberts da han talte om likekjønnet samliv mandag under Lausannekongressen i Seoul. (Gjermund Øystese/Lausannebevegelsen)

Vaughan har valgt å leve i sølibat, og er aktiv i en organisasjon som ønsker å hjelpe andre kristne med tiltrekning til samme kjønn å gjøre det samme.

Han utfordret kirkeledere til å snakke åpent om homofili, og oppfordret ledere til å ta vare på egne kirkegjengere med tiltrekning til samme kjønn.

– Disse tiltrekningene er ikke så enkelt som noe man selv velger. Disse menneskene finnes ikke bare i Vesten, men de finnes i denne kongressen, og de finnes i din kirke.

---

Lausannebevegelsen

Den første Lausannekongressen ble holdt i Lausanne i Sveits i 1974. Vertsbyen Lausanne ga navnet til Lausannebevegelsen, som ble etablert i etterkant av kongressen

Arbeidet er sentrert rundt bevegelsens kongresser: Lausanne i 1974, Manila i 1989, Cape Town i 2010 og Seoul i 2024

Hver kongress har munnet ut i et felles dokument: Lausannepakten, Manilamanifestet, Cape Town-erklæringen og Seoul Statement tegner alle opp en felles visjon for kristen misjon i samtiden

Det fjerde kongressen i rekken arrangeres i Seoul i Sør-Korea 22.–29. september 2024. 5000 deltar fra over 200 land. Rundt 50 av dem er norske.

---