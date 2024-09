Reagerer på Høyre-politikeres støttemodell: – Uansvarlig

I Høyres førsteutkast til ny partiprogram, som ble presentert mandag formiddag, kommer det frem at programkomiteen vil gå til valgkamp med løfte om å kutte kostnader til tros- og livssynssamfunn. I programutkastet heter det at Høyre vil «endre finansieringsordningen for tros- og livssynssamfunnene for å redusere de totale kostnadene på statsbudsjettet».

Men fire av medlemmene, deriblant stortingsrepresentant Nikolai Astrup og Unge Høyre-leder Ola Svenneby, tar dissens. De vil fjerne trosstøtten helt, og heller innføre en frivillig kirkeskatt. Samtidig vil de fortsatt sørge for finansiering av Den norske kirke og dens kirkebygg over statsbudsjettet.

At deler av komiteen vil fjerne trosstøtten samtidig som Den norske kirke finansieres over statsbudsjettet, får Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund, til å reagere.

– Vi er enig i at de totale kostnadene trolig må reduseres på grunn av ordningens utforming slik den er i dag, men vi kan ikke gjøre det med å fortsette finansieringen av Den norske kirke og kutte i andre tros- og livssynssamfunn, sier Lomsdalen.

Dagens ordning er basert på at trossamfunn utenfor Den norske kirke skal ha samme pengestøtte per medlem som kirken får. Synkende medlemstall, i kombinasjon med at trossamfunnene utenfor Den norske kirke er i vekst, har gjort at statens samlede kostnader til tros- og livssynsorganisasjoner har økt kraftig.

– Ikke bare DNK som har formet samfunnet

Lomsdalen viser til at likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn er forankret i menneskerettighetene.

– Om det ikke gjøres noen kompenserende tiltak, vil forslaget fra dette mindretallet utfordre Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om diskriminering. Om det skal gjøres endringer i finansieringen, må vi bevare likebehandlingsprinsippet.

Han viser til at Høyre i sitt programutkast vil ivareta kristen-humanistisk kulturarv og verditradisjon.

– Jeg mistenker at Høyre glemmer at Den norske kirke ikke er de eneste som har formet samfunnet vi lever i. Motkulturene, inkludert de lavkirkelige bevegelsene, har vært vel så viktige, i tillegg til mangfoldet av verdensreligioner som har kommet til Norge. Vi har lang tradisjon for å finansiere majoritet og minoritet på lik linje.

Å presse gjennom slike store systemendringer i et fasttømret program er uansvarlig og skaper betydelig usikkerhet i trossamfunnenes finansieringssystem. — Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

– Uansvarlig og skaper usikkerhet

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, viser til at likebehandling for trossamfunnene er forankret i grunnloven, og mener forslaget fra de fire Høyre-politikerne vil innebære et brudd på den bestemmelsen.

– Det er også viktig at partiet viser ansvarlighet ved å sørge for en grundig evaluering og gjennomgang av saken. Å presse gjennom slike store systemendringer i et fasttømret program er uansvarlig og skaper betydelig usikkerhet i trossamfunnenes finansieringssystem, også for Den norske kirke, sier Hermansen i en e-post til Vårt Land.

Han får støtte fra kirkerådsleder Harald Hegstad.

– Frikirker og andre trossamfunn er også viktige for folk og lokalsamfunn. Det er viktig at en fremtidig finansieringsordning er forutsigbar og sikrer en reell likebehandling av det som er likt trossamfunnene imellom. Den norske kirke deltar gjerne i samtalen om dette, sier Hegstad i en e-post til Vårt Land.

Han viser samtidig til at Den norske kirke har et landsdekkende oppdrag.

– Det er bra at Høyre anerkjenner hva folkekirken betyr for folk og for samfunnet. Både i hverdagen og på livets største og vanskeligste dager har kirken åpne dører og ansatte med stor kompetanse til å møte folk akkurat der de er. Kirken er til stede og er viktige for beredskapen, for frivillig- og kulturlivet og i omsorgen i lokalsamfunnet, sier Hegstad.

---

Høyres nye program

Henrik Asheim har ledet arbeidet med nytt partiprogram for Høyre. Nestleder i komiteen er Mari Holm Lønseth.

Etter at førsteutkastet har hatt en runde i partiorganisasjonen, kommer det et andre utkast.

Endelig vedtak av nytt program for stortingsperioden 2025–29 kommer på Høyres landsmøte neste vår.

---