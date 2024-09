Det kommer frem i førsteutkastet til nytt partiprogram, som presenteres mandag formiddag. Programkomiteen er entydig i at den vil «opprettholde Den norske kirke som folkekirke og kulturbærer i det norske samfunnet».

Men for livssynsfeltet som helhet bærer det nå mot redusert støtte. Et flertall i komiteen har samlet seg bak formuleringen:

«endre finansieringsordningen for tros- og livssynssamfunnene for å redusere de totale kostnadene på statsbudsjettet».

Men fire av medlemmene vil gå lenger - og tar dissens. Blant dem er stortingsrepresentant Nikolai Astrup og Unge Høyre-leder Ola Svenneby. De fire vil fjerne trosstøtten og innføre kirkeskatt.

En kvartett vil fjerne trosstøtten - men sikre Den norske kirke

Svenneby, Astrup, Bergens-byråd Charlotte Spurkeland og Sør-Varanger-ordfører Magnus Mæland foreslår at Høyres landsmøte skal vedta denne programformuleringen:

«fjerne trosstøtten og erstatte den med en frivillig kirkeskatt, men sørge for finansiering av Den norske kirke og dens kirkebygg over statsbudsjettet».

Meldingen deres følger linjene i intervjuet Unge Høyre-leder Svenneby ga til Vårt Land i sommer og som sparket opp til debatt blant sentrale livssynsaktører. Svennebys poeng var å sette Den norske kirke først.

Også Høyres talsmann på livssynsfeltet, Tage Pettersen, sitter i Høyres programkomite. I februar tok han til orde for å slanke livssynsstøtten, men tilhører i programutkastet flertallet som ikke vil gå for hardt til verks.

TOPPER: Høyre-leder Erna Solberg sammen med nestleder Henrik Asheim. Om Solberg danner regjering neste år ligger nye forslag om trosfinansiering på bordet i regjeringsforhandlinger. (Beate Oma Dahle/NTB)

Vil verne Kjersti Toppes storsatsing på kirkebevaring

I forslaget lover Høyre å videreføre storsatsingen på Kirkebevaringsfondet, som dagens regjering nettopp har sjøsatt.

En samlet programkomite vil også:

At trossamfunn utenfor Den norske kirke skal få insentiver til å ansette religiøse ledere som har godkjent tilleggsutdannelse fra Norge.

Sikre kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold blant religiøse ledere i tros- og livssynssamfunn.

Vurdere å innføre standarder for god gravferdsskikk for gravferdsbransjen.

Om kirken: Stor kulturell betydning - også for ikke-troende

Høyres nye program setter også verdiord på kristenarvens plass i det norske samfunnet.

Partiet «vil ta vare på Norges forankring i en kristen-humanistisk kulturarv og verditradisjon». I utkastet slås det fast at «Kirken har en stor kulturell betydning, også for ikke-troende».

Det fremheves at «mange ønsker å benytte kirken til å markere viktige begivenheter» og trekkes til kirken ved «nasjonale kriser». Derfor vil partiet sikre at kirkens «tilbud er tilgjengelig i hele landet».

Programkomiteen staker også ut rammer for religiøse ytringer:

«Retten til å tro, eller og ikke tro, er viktig å beskytte i vårt samfunn. Samfunnet skal romme både utøvelse av religion og respekt for et sekulært og humanistisk livssyn. Ytringsfriheten gjelder både for religiøse og religionskritiske ytringer».

Det er ett år til valget - borgerlig seier kan gi pengekutt

De aller fleste meningsmålingene gir borgerlig side klart overtak nå ett år før stortingsvalget. Flere av dem også uten to-tre representanter fra KrF.

De tre største partiene i et slikt flertall vil dermed samlet ha kurs for å redusere overføringene til tros- og livssynsfeltet.

Frp har i alternative budsjetter kuttet langt grovere i livssynsstøtten enn Høyre, som i fjor ville fjerne hele 268 millioner kroner. Venstre ville økse bort 192 kirkemillioner i sitt alternative 2024-budsjett.

Høyres nye program

Henrik Asheim har ledet arbeidet med nytt partiprogram for Høyre. Nestleder i komiteen er Mari Holm Lønseth.

Etter at førsteutkastet har hatt en runde i partiorganisasjonen, kommer det et andre utkast.

Endelig vedtak av nytt program for stortingsperioden 2025-29 kommer på Høyres landsmøte neste vår.

