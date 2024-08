Uro da Espen Ottosen ble ansatt i Dagen: Journalist følte seg ført bak lyset

Det kom som en stor overraskelse for mange da Misjonssambandets profilerte informasjonsleder Espen Ottosen i vår sa opp jobben og ble kommentator i avisen Dagen.

«En stjernesignering», uttalte Dagens redaktør Vebjørn Selbekk til sin egen avis.

Hittil har lite vært offentlig kjent om hvordan nyheten ble mottatt innad i Dagen, som de fire siste årene har skrevet et tresifret antall saker om urolighetene og varslingssakene i Misjonssambandet (NLM). Men Vårt Land sitter nå på dokumentasjon som viser hvordan én av Dagens journalister opplevde prosessen:

Han kjente seg ført bak lyset av sin egen ledelse.

Denne journalisten hadde i samme periode skrevet kritiske artikler om nettopp Ottosen, uten å vite at informasjonslederen i Norges største misjonsorganisasjon samtidig var i en ansettelsesprosess med avisen Dagen.

Journalistens opplevelse av prosessen er et sentralt poeng i en klage på Dagens dekning av varslingssaker i NLM, som tre varslere i Misjonssambandet nylig sendte til Pressens Faglige Utvalg (PFU), pressens eget klageorgan.

Også blant flere i redaksjonen skapte nyheten om ansettelsen reaksjoner. Det kommer vi tilbake til.

– Ble holdt skjult

Bak PFU-klagen står blant annet to personer som varslet på Ottosen da han var informasjonsleder i Misjonssambandet. De delte informasjon om varslene med Dagen-journalisten tidligere i år, ifølge klagen. Dette mener de bidro til at avisen i mars og april begynte å skrive kritiske saker, blant annet en nyhetssak om at misjonsorganisasjonen de to siste årene har mottatt fem varsler på Ottosen.

Artikkelen ble publisert i Dagen 22. april. Tre dager senere ble det kjent at Ottosen blir avisens nye kommentator.

Men allerede 2. april sendte Ottosen avisen en signert kontrakt, har Vårt Land tidligere skrevet. I samme artikkel uttalte Ottosen at han i to år har hatt kontakt med Dagen om mulig jobb.

PFU-klagen problematiserer avisens manglende åpenhet om ansettelsesprosessen:

«Prosessen ble holdt skjult både for leserne og oss som kilder, men også for journalisten. Vi opplever dette som svært problematisk i lys av Vær Varsom-plakatens punkter 2.1, 2.2 og 2.3.», skriver klagerne.

I punkt 2.3 heter det at pressen skal vise «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet». (Se også faktaboks.)

Klagerne påpeker at ingen av de publiserte sakene om varslingene på Ottosen inneholdt informasjon om at avisen ved publisering hadde mottatt en signert arbeidskontrakt fra Ottosen.

Vær Varsom-plakaten

Vær Varsom-plakaten (VVP) inneholder etiske normer for pressen. Avisen Dagen er klaget inn til PFU for blant annet disse punktene:

2.1: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.»

2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

2.3: «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.»

3.3: «Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.»

3.4: «Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.»

3.5: «Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.»

– Ført bak lyset

Nyheten om Ottosen-signeringen kom brått på flere, ifølge klagerne. De skriver at den aktuelle journalisten «virket minst like sjokkert over ansettelsen i Dagen som oss andre: Han ringte til alle sine kilder og informerte om at han var helt ukjent med Ottosens overgang til Dagen. Og han fant det umulig å skrive flere kritiske saker om NLMs ledelse, siden han i to måneder hadde arbeidet på skjulte og feil premisser. Han beklaget sterkt det inntrufne», hevder de.

Vårt Land har blant annet fått tilgang til en e-post som journalisten sendte til en av varslerne tre dager etter at Dagens signering av Ottosen ble kjent.

«Jeg har selv blitt ført bak lyset de siste månedene og føler meg sviktet av ledelsen. Jeg ble informert om ansettelsen bare noen timer før HS-møtet torsdag», skriver journalisten.

HS er en forkortelse for hovedstyret i Misjonssambandet. Det var på møtet deres 25. april at Ottosen opplyste at han sier opp jobben som informasjonsleder.

Vårt Land har valgt å ikke nevne journalistens navn. Journalisten er informert om at Vårt Land omtaler deler av klagen der vedkommende er omtalt, samt e-posten som avisen har fått tilgang til. Journalisten ønsker ikke å kommentere bakgrunnssamtaler med kilder.

Klubbleder om ansettelsen

Leder av redaksjonsklubben i Dagen, Håvard Lied, forteller at redaksjonen, inkludert klubben, ble informert om Ottosen-signeringen omtrent samtidig som nyheten ble offentlig kjent.

– Satt også andre ansatte i Dagen igjen med en opplevelse av å ha blitt ført bak lyset?

– Jeg kan ikke si at det er den rådende opplevelsen, men vi hadde en grundig samtale med ledelsen i etterkant av dette. Vi har hatt både klubbmøte og utspørringer av ledelsen.

Vårt Land erfarer at ansettelsen var tema på et utvidet morgenmøte i redaksjonen dagen etter den ble kjent. En av kildene avisen har vært i kontakt med forteller at møtet varte i halvannen time og at flere stilte seg kritisk til sider ved ansettelsen.

Lied kan bekrefte at det var et utvidet morgenmøte dagen etter nyheten om signeringen, men sier at han selv ikke var til stede på dette møtet.

– Synes du det er problematisk at dere i kritiske saker om Ottosen ikke nevnte at avisen på daværende tidspunkt var i en ansettelsesprosess med ham?

– Det er selvfølgelig mange hensyn å ta her, men klubben har påpekt at det ideelle her ville vært om ansettelsen ble offentliggjort med en gang den var gjort. Det hadde vært det ryddigste både for oss i Dagen, for NLM og for leserne våre.

Vi har ikke vært motstandere av selve ansettelsen, men måten det ble gjort på — Håvard Lied, klubbleder i Dagen

Reagerer på timing og prosess

– Burde Dagen ha signert Ottosen mens dere drev kritisk journalistikk på ham?

– Vi har ikke vært motstandere av selve ansettelsen, men måten det ble gjort på. Klubben har også pekt på flere måter dette kunne vært håndtert annerledes, sier klubblederen.

Vårt Land har snakket med flere som kan bekrefte at det i Dagens redaksjon har vært misnøye rundt timingen og prosessen rundt ansettelsen av Ottosen, men ikke ansettelsen som sådan. De mener blant annet at det var uryddig at ledelsen var i en ansettelsesprosess med Ottosen, samtidig som det ble utøvd kritisk journalistikk mot ham.

Enkelte mener den aktuelle journalisten burde fått informasjon om prosessen på et tidlig tidspunkt.

FORSVARER ANSETTELSESPROSESS: – Vi har handlet som vi har gjort for å verne om integriteten og verne om den kritiske journalistikken, sier Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen.

Avviser påstander

Sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk forklarte tidligere denne uken til Vårt Land hvorfor de ikke informerte journalistene om ansettelsesprosessen. For Selbekk var det viktig at den kritiske journalistikken mot Ottosen ikke ble forhindret eller påvirket.

– Vi har handlet som vi har gjort for å verne om integriteten og verne om den kritiske journalistikken, sa Selbekk.

Det står han fortsatt ved. Han avviser derfor klagernes påstander om at den aktuelle journalisten opplever å ha arbeidet på skjulte og feil premisser, samt at vedkommende skal ha blitt ført bak lyset.

– Men dette skal nå PFU behandle, og vi ser fram til deres uttalelse om det. Der har vi lave skuldre.

At det i redaksjonen er blitt stilt spørsmål ved timingen og prosessen av ansettelsen, kommenterer han slik:

– Det er høyt under taket i Dagen. Vi må som ledelse akseptere at det er ulike synspunkter på de avgjørelsene som tas.

Tror saken vil skape presedens

Ottosen sendte altså avisen en signert kontrakt allerede 2. april. I løpet av de 23 dagene fram til han leverte oppsigelsen sin, skrev Dagen flere saker om Ottosen og Misjonssambandet.

– Burde dere ha opplyst i sakene at dere hadde mottatt en signert kontrakt fram ham?

– Det vil bli spennende å høre hva PFU sier om det, da det vil kunne skape presedens. Jeg tror mange redaksjonelt ansvarlige har følere ute til ulike mennesker. Hvis man som redaksjonell ledelse ikke kan ha denne type rekrutteringsradar, så må vi forholde oss til det.

– Var det god timing å være i en ansettelsesprosess med Ottosen når dere samtidig drev kritisk journalistikk på ham?

– I en ideell verden skulle vi ønske at det var annerledes, men det var konkurranse om ham på dette tidspunktet, blant annet fra Vårt Land som hadde vist interesse for ham som kommentator. Vi måtte derfor sikre oss ham så fort vi kunne, hevder Selbekk.

Han mener i den sammenheng at noe av den samme kritikken som nå rettes mot Dagen, også rammer Vårt Land.

ANSETTELSE: – Hadde vi ansatt ham ville vi nok stått i mange av de samme utfordringene Dagen står i nå, sier Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore om Dagens signering av Espen Ottosen.

– Dagen som valgte å ansette ham

– Her har det vært samtaler mellom Ottosen og Vårt Lands redaksjonelle ledelse mens avisen skrev kritiske artikler om ham. Jeg vet ikke om dere journalister er opplyst om det? Det har dere i hvert fall ikke informert leserne om, sier Selbekk.

– I deres tilfelle hadde Ottosen sendt Dagen en arbeidskontrakt da dere publiserte to saker om varslinger på Ottosen. I PFU-klagen blir dette problematisert.

– Jeg er ydmyk for det, og det må PFU ta stilling til. Men det bærende for oss er at den kritiske journalistikken skal ikke bli påvirket av dette, og da har vi ment at den beste måten å sikre dette på, er å holde informasjonen om ansettelsesprosessen på ledelsesnivå, sier Selbekk.

Sjefredaktør i Vårt Land, Bjørn Bore, er blitt forelagt Selbekks påstander om at også Vårt Land var i dialog med Ottosen, og at Vårt Land dermed rammes av noe av kritikken som nå rettes mot Dagen. Bore kommenterer saken slik:

– Ottosen er en svært dyktig skribent, som har skrevet mye for Vårt Land tidligere. Samtidig er det etisk krevende å ansette noen man samtidig driver journalistikk på. Hadde vi ansatt ham ville vi nok stått i mange av de samme utfordringene Dagen står i nå. Men det var altså Dagen og ikke Vårt Land som valgte å ansette ham, sier Bore.