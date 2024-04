Espen Ottosen sier opp jobben, blir kommentator i Dagen

Espen Ottosen går av som informasjonsleder i Misjonssambandet, det melder Dagen.

De skriver at Ottosen skal begynne som kommentator i nettopp deres avis, etter sommerferien.

«Med dette sier jeg opp min stilling som informasjonsleder. Jeg begynner i ny jobb i Dagen etter sommerferien».

– Å få Espen Ottosen som kommentator er noe alle kristne aviser i Norge hadde ønsket seg, sier Selbekk til egen avis.

– Ikke mulig å fortsette

Ottosen har vært i hardt vær den siste tiden.

Misjonssambandet har, i likhet med flere andre misjonsorganisasjoner, over flere tiår benyttet seg av internatordninger for misjonærbarn. Barna bodde altså adskilt fra foreldrene sine i utlandet. I ettertid har flere av dem fortalt om traumer, og i verste fall krenkelser og overgrep.

Dette var tema for podkast Misjonærbarna, der Øystein Stene bidro.

For to uker siden publiserte Ottosen et innlegg med kritikk av podkasten.

Innlegget ble senere avpublisert. Ottosen viste til at generalsekretær Gunnar Bråthen ba han om å fjerne innlegget.

Bråthen varslet interne runder i organisasjonen i etterkant og at saken skulle tas opp i Misjonssambandets hovedstyre 25. og 26. april.

– De siste ukene har vært krevende, men også avklarende. De har tydeliggjort for meg at det egentlig ikke er mulig å fortsette, sier Ottosen til Dagen.

Vårt Land oppdaterer saken.