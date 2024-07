Flyttingen til Sinsen kirke ble annonsert av pastor Lars Christian Gjerlaug på «visjonssøndag» i kirken 2.juni. Kirken ofte omtalt under kallenavnet «IMI-kollektivet» er en pinsekirke i sentrum av Oslo, startet av Lars Christian og Anita Gjerlaug i 2018.

IMI-kirken Kollektivet har vært i betydelig vekst de siste årene. Vårt Land har tidligere skrevet om hvordan kirken har vokst fra cirka 30 til 600 deltakende på gudstjeneste hver søndag på seks år.

Siden 2021 har IMI-kirken Kollektivet holdt til i Frelsesarmeens storstue, Templet, i Oslo sentrum. Lars Christian Gjerlaug sier til Vårt Land at kirken flytter til Sinsen for å få et større gudstjenesterom.

– Ved å flytte til Sinsen kirke får vi generelt større lokaler. Det gir både mer rom for barn og unge og mer rom for mingling.

IMI Sinsen - bilder og videoer STORT: Kirkerommet i Sinsen kirke har kapasitet til å samle opp mot 1000 mennesker. Gjerlaug sier det gir kirkefelleskapet plass til å fortsette å vokse. (EliasFoto/EliasFoto)

Bevare fellesskapet

Ledelsen i IMI-kirken Kollektivet har vært opptatt av å ikke dele menigheten inn i flere gudstjenester. De ønsker å fortsette med kun en gudstjeneste hver søndag, fordi de mener det er en avgjørende del av fellesskapet.

– Som navnet vårt tilsier så er fellesskap en grunnleggende verdi for oss, og på en god dag fungerer vi som en forvokst vennegjeng. Da har det vært en rikdom for oss at alle generasjoner har kunnet samles om en gudstjeneste. Velsignelsen i å samle barn, tenåringer, barnefamilier og pensjonister i samme gudstjeneste er verdt å kjempe for, sier Gjerlaug til Vårt Land.

– Er det en risiko for at folk «drukner» litt i den store folkemassen?

– Alle forsamlingsstørrelser har forskjellige dynamikker med styrker og svakheter. I en stor forsamling stilles det større krav til at vi legger til rette for mindre fellesskap og arenaer for å bygge vennskap. Hos oss er huskirker helt essensielt, og stedet der vi kan bygge vennskap og får mulighet til å dele tro og hverdag med hverandre.

Tanker om fremtiden

Ved spørsmål fra Vårt Land om Sinsen kirke kommer til å være stor nok for IMI-kirken Kollektivet i årene som kommer, sier Gjerlaug at menigheten fortsatt har en drøm om å være en kirke som planter nye kirker.

– Helt konkret ønsker vi å være en flerstedskirke som bygger flere kirkefellesskap rundt om i Oslo by.

Gjerlaug tror likevel at det faktum at kirken har måttet flyttet mye rundt som leietaker har gjort menigheten fleksible og gode på endring. Han sier erfaringer fra tidligere flyttinger viser at alle henger på og klarer å finne fram til de nye adressene.

– Om vi lykkes med dette, og utleier ønsker det, tror jeg Sinsen kirke kan være et godt hjem for oss i mange år fremover.

Ønskes velkommen

Sokneprest i Sinsen sogn, Lars Martin Hol, er positiv til den nye leiekontrakten med IMI-kirken Kollektivet.

POSITIV: Lars Martin Hol er sokneprest i Sinsen sokn. Han er i overvekt positiv til leieavtalen med IMI-kollektivet, og sier menighetsrådet har drøftet eventuelle problemstillinger sammen. (privat)

– Er det uproblematisk med tverrkirkelig samarbeid på denne måten?

– Vi har diskutert dette i menighetsrådet og syns det i all hovedsak er veldig spennende. Vi har drøftet ulike problemstillinger, men har landet på at dette leieforholdet i overvekt skaper gode og spennende synergier, sier Hol til Vårt Land.

Hol understreker at det faktum at IMI-kirken Kollektivet er pinsevenner ble diskutert og tatt hensyn til i vurderingen av leieforholdet. Likevel mener Hol at avstanden mellom Den norske kirke og pinsebevegelsen har blitt mindre med årene. Som en sentrumsmenighet ønsker derfor Sinsen kirke å tenke nytt om tverrkirkelig samarbeid.

– Mange av de som går fast i IMI-kirken Kollektivet er også medlemmer i DNK. Leieforholdet er derfor heller en positiv utvikling enn noe annet.

Leiekontrakten mellom IMI-kollektivet og Sinsen kirke er i første omgang signert for ett års tid. Hvis leieforholdet fungerer godt, kan de om ett års tid diskutere en lengre leiekontrakt.

IMI-kirken Kollektivet har sommerstengt, men starter opp igjen med «kick-off» helg i Sinsen kirke 16-18 august. Da satser de på å ha plass til enda flere nye folk.

---

IMI-kirken Kollektivet

Er en pinsekirke i Oslo sentrum, startet av Lars Christian og Anita Gjerlaug i 2018.

Kirken er tilknyttet IMI-bevegelsen, og har vokst fra cirka 30 til 600 deltakende på bare fem år.

Ekteparet Gjerlaug er tidligere ungdomspastorer i Filadelfiakirken Oslo.

---