Jehovas vitners ankesak mot staten er berammet: Har satt av ni dager i retten

Jehovas vitner gikk for to år siden til søksmål mot staten etter å ha blitt fratatt statstilskudd og registrering som trossamfunn. Tidligere i år ble staten frikjent i Oslo tingrett. Kort tid etter ble det kjent at de anker dommen til lagmannsretten.

Nå er datoen for den nye rettsrunden klar.

Ankesaken er foreløpig berammet i Borgarting lagmannsrett fra 4. februar til 14. februar neste år, bekrefter lagmannsretten til Vårt Land. I denne perioden er det satt av ni dager i retten.

Jehovas vitners talsperson, Jørgen Pedersen, kommenterer nyheten slik:

– Jehovas vitner har fredelig praktisert sin religion i Norge de siste 130 årene, og som et registrert trossamfunn i snart 40 år. Jehovas vitner oppsøker ikke konfrontasjon. Vi foretrekker å fredelig tilbe vår Gud. Men når våre grunnleggende rettigheter har blitt utfordret, har Jehovas vitner en lang historie med å søke juridisk beskyttelse, skriver han, og legger til:

– Vi håper at Lagmannsretten vil gjeninnføre alle rettighetene til Jehovas vitner, og samtidig beskytte religionsfriheten til alle norske borgere.

Krever over 50 millioner kroner

I januar i år pågikk den to uker lange rettssaken mellom Jehovas vitner og Barne- og familiedepartementet ved staten i Oslo tingrett.

I tingretten har staten hevdet at Jehovas vitners praksis hindrer fri utmelding. De har argumentert for at medlemmer som melder seg ut ikke lenger får ha kontakt med familie og venner i menigheten. Dermed kan de føle seg presset til å bli værende i trossamfunnet.

Praksisen innebærer også negativ sosial kontroll og psykisk vold mot barn, slik staten ser det. I Jehovas vitner kan man bli tatt opp som fullt medlem før fylte 18 år. Det betyr at døpte barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Dette mener staten krenker barns rettigheter.

I mars ble altså staten frikjent. Retten konkluderte med at «vilkårene er oppfylt for å nekte Jehovas vitner statstilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, og at vedtakene er gyldige».

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer utgjorde om lag 16 millioner kroner i 2021. I tre år har ikke trossamfunnet mottatt offentlig tilskudd for sine medlemmer. Jehovas vitner krever derfor tilbakebetalt over 50 millioner kroner i statsstøtte.

I mars ble det kjent at Jehovas vitner anker dommen.

Delte meninger om dommen

Vårt Land har tidligere snakket med fagpersoner som har ulike meninger om tingrettens dom.

Professor i religionshistorie, Dag Øistein Endsjø, har stilt seg kritisk til dommen. Han har påpekt at det særlig er alvorlig å frata et trossamfunn registreringen.

– Både Østerrike og Russland har allerede blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for dette, så da kan Norge bare føye seg inn i rekken av land som er dømt for ikke å anerkjenne Jehovas vitner som trossamfunn, sa han til avisen tidligere i år.

Professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Vibeke Blaker Strand, er uenig. Hun mener det er en vesentlig forskjell mellom de nevnte sakene og den aktuelle saken i Norge.

– Denne dommen fratar ikke Jehovas vitner muligheten til å være et trossamfunn og drive som de ønsker. Dette handler kun om å være et offentlig registrert trossamfunn, noe som gir dem statsstøtte og vigselsrett, uttalte hun til Vårt Land.

I land som Russland er registreringsnekt langt mer inngripende, påpekte hun. Der er aktiviteten til Jehovas vitner forbudt.

---

Jehovas vitner-rettssaken

Tvistesaken mellom Jehovas vitner og staten gikk for Oslo tingrett 8.–19. januar i år.

Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd og registrering som trossamfunn.

Dommen falt i Oslo tingrett mandag 4. mars: Staten frifinnes. Jehovas vitner dømmes til å betale saksomkostninger på 1 140 505 kroner.

Tingretten konkluderte med at «vilkårene er oppfylt for å nekte Jehovas vitner statstilskudd og registrering etter trossamfunnsloven, og at vedtakene er gyldige».

Videre vurderer retten det til at Jehovas vitner «gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet».

---