– Vi tar et spørsmål fra sportsjournalist-boka. Hva føler du nå?

– Nei, det er jo fint å kunne se tilbake på ni år og kjenne på at det har vært meningsfullt. Men det skal bli godt å endre litt fokus og gjøre litt andre ting. For det er ingen tvil om at det har vært både godt og krevende, sier Jarle Skullerud.

Som en del av åpningen av Frikirkens synodemøte torsdag 6. juni, holdt Jarle Skullerud sin siste tale som trosamfunnets leder. Like etterpå satte Vårt Land seg ned med ham for et avslutningsintervju.

Årets samling for kirkesamfunnets øverste organ, markerer slutten på ni og et halvt år med Skullerud i rollen som synodeleder, som tilsvarer generalsekretær.

I dette intervjuet forteller han om:

Hvordan krass kritikk nesten «knakk nakken» hans som fersk leder

Håpet om konsensus i spørsmål om samlivsteologi, og følelsen av å komme til kort

At Frikirken har klart å snu skuta til en «forsiktig oppadgående trend».

Gir seg selv 365-dagers frist

I løpet av helgens synodemøte skal delegatene velge Frikirkens nye toppsjef. Valget står mellom Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne råd, og Tor Erling Fagermoen, for tiden hovedpastor i Bergen Frikirke.

I talen oppfordret Skullerud kirkesamfunnets medlemmer til å vente minst 100 dager før de kommenterer arbeidet til den nye ledelsen.

– Vil du være friere til å si hva du egentlig mener, nå som du ikke lenger er leder?

– I disse årene har jeg representert kirkesamfunnet og det har vært min rolle å formidle det som er kirkens retning, men jeg har også vært med på å sette retningen. Jeg vil nok tenke meg litt mer om når jeg snakker når jeg ikke har lederrollen lenger. Men jeg tenker i første omgang at jeg ikke skal uttale meg det første året.

– Har du gitt deg selv en 100-dagers frist?

– Jeg tror jeg skal gi meg selv 365 dager, sier Skullerud med et bredt smil.

– Jeg skal ikke blande meg inn i den nye ledelsen. Jeg har stor tillit til de to lederkandidatene.

SISTE ORD: Jarle Skullerud holdt sin siste tale som Frikirkens leder på synodemøtet 2024. (per åsmund reymert)

Dette vil han savne mest

Frikirken har om lag 21.500 medlemmer fordelt på 82 menigheter over hele landet.

– Jeg er veldig heldig for det siste året så har jeg kjent at jeg har gleda meg til å gå på jobb hver dag.

– Hvorfor har du gledet deg?

– Det er ufattelig mange gode mennesker som gjør en god jobb. Uansett hvor jeg kommer så er det en vilje til å strekke seg lenger for å nå mennesker med evangeliet. Det er nysgjerrighet og vilje til å forsøke å forstå hverandre. Det å være sammen med mennesker og lytte til deres historier er også veldig lærerikt og spennende.

---

Jarle Skullerud

Synodeleder i Frikirken fra 2014 til 2024.

53 år.

Kommer fra Gjøvik, bor i Oslo.

Gift med Heidi, tre døtre, ett barnebarn.

---

Mener han har kommet til kort

– Hva har vært det mest krevende i dine tre perioder?

– Det er ingen tvil om at samlivssaken har vært det mest krevende.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land tidligere skrevet.

Det har skapt en debatt med høy temperatur i kirkesamfunnet.

– Jeg har hatt et sterkt ønske om at alle skal bli hørt og føle seg hørt og har hatt et ønske om å se om det var mulig å komme fram til en slags konsensus i dette spørsmålet, og innsett at jeg har kommet til kort i det. Men jeg har ikke mista troen på at kirkesamfunnet klarer det, men at vi kanskje trenger mer tid for å finne den riktige veien i dette sammen.

– Det er alltid krevende når man selv føler man kommer til kort. At man vil noe, men så får man det ikke til.

SKAL STEMMES: Flere saker avgjøres under helgas synodemøte i Frikirken. (Per Åsmund Reymert)

– Det kunne faktisk knekt nakken min

– I starten var kanskje noe av det mest krevende alle de som hadde et veldig behov for å si ifra om det jeg gjorde feil. Derfor sier jeg tydelig her nå at jeg synes man skal være rausere med lederne våre. I dag hadde jeg tålt det bedre, men som helt fersk leder å på en måte bli kritisert med ganske tøffe ord for forholdsvis små avgjørelser det kunne faktisk knekt nakken min. Det håper jeg vi har lært av og at en ny leder slipper.

– Har du måtte lære deg å ikke la deg affisere av kritikken?

– Dessverre lærer man etter hvert å ikke ta så mye innover seg. Det blir jo også en balansegang, for jeg vil jo ta innover meg andres tanker og følelser, jeg må jo det som leder. Så er det det å sortere det. Det har vært særlig utfordrende for meg å holde hjertet varmt og hodet kaldt. Det har å gjøre med min personlighet. Jeg tror jeg har klart å holde hjertet varmt hele tiden, men hodet har blitt litt varmt noen ganger. Og da har jeg måtte bedt om tilgivelse. Og det har vært viktig for meg. Jeg kunne ikke vært i en sånn tjeneste hvis jeg ikke opplevde at det var rom for å feile og be om tilgivelse.

– Hva har skjedd når hodet har blitt varmt?

– Det er små og store hendelser. Det kan ha vært i synodestyret, i møte med større utfordringer. Man blir engasjert og så føler man seg kanskje misforstått. Men i det store og det hele, når jeg tenker på de siste ni årene, så har det vært et flott kirkesamfunn å tjene i.

Etter at intervjuet ble gjennomført, har Frikirkens synodemøte tatt en beslutning om samlivssaken. Les mer om det her.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Ni år – status?

– Ni år har gått. Etterlater du deg Frikirken i bedre stand enn den det var i?

– Jeg tror ikke det er så riktig å sette et kvalitetsstempel. Men jeg kan si at vi har beveget oss i den retningen vi satte oss som mål og bevege oss. Hvis du ser på fakta, så har vi klart å snu en forsiktig nedadgående trend når det gjelder medlemskap og gudstjeneste-besøk, til en forsiktig oppadgående trend.

– Vi har en større bevissthet om viktigheten av å leve som disipler og plante menigheter. Vi har helt klart et stødigere og tydeligere misjonsarbeid enn vi har hatt de siste årene. Jeg tror vi har en større nærhet mellom misjonærer og menighetene, og vi har en større bevissthet rundt rekruttering og relasjoner til skoler. Så det er noen slike ting som jeg mener at måtte komme og som vi har fått til. Vi satte oss et mål i 2014 og noe av det har vi klart å få til, og det er jeg glad for.

Høydepunkt

– Hva har vært noen av høydepunktene i dine tre perioder?

– Det er mange. Å følge FRIBU [Frikirkens organisasjon for barn og unge] og sett hva de har levert av ressurser og tatt på alvor at de er en barne- og ungdomsorganisasjon i et kirkesamfunn, synes jeg har vært fantastisk. Det å se hvordan de spiller på lag.

Skullerud trekker også fram som høydepunkt samarbeidsavtalen med bibelskolen Gå Ut Senteret og overtagelsen av Kristiansand folkehøgskole.

Men personlig, så er det noe helt annet Skullerud har som et høydepunkt:

– Hvis jeg skal tenke at jeg kommer til å savne noe skikkelig, så er det synodestyret og synodestyremøtene. Der har vi delt liv sammen, bedt sammen, bedt for hverandre, bedt for kirkesamfunnet, der vi har grått og ledd sammen, blitt hissige og måtte bedt hverandre om tilgivelse og samtidig jobbet knallhardt med saker