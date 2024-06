Frikirkens leder om samlivsteologi: Det er legitimt å ønske endring

Torsdag begynte Frikirkens synodemøte i Oslo. I løpet av fire dager, fra torsdag til søndag, skal en rekke saker behandles på det som regnes som Frikirkens øverste myndighet. Blant dem er den mye omtalte samlivssaken.

Frikirkens leder Jarle Skullerud satte av tid i sin siste tale som synodeformann, til å adressere saken.

«Spørsmålet om seksualitet og samliv er blitt en krevende sak for oss, og har utfordret fellesskapet. Det er fortsatt mye å si om dette, både om prosesser, metodikk, teologiske forskjeller og konsekvenser. Det overlater jeg nå til synoden å drøfte. Her skal jeg nøye meg med å si at det er legitimt å stå for en tradisjonell, klassisk lære om ekteskap og samliv, og også å mene at dette er et spørsmål som er av en slik karakter at en kirke ikke kan praktisere og lære forskjellig. Det er også legitimt å ønske endring, og å ha andre meninger om hva som er rett lære om ekteskap og samliv. Og jeg vil også anerkjenne det oppriktige ønske om å følge Guds Ord og leve for Jesus, som jeg gjenkjenner på begge sider i denne debatten».

– Ingen skal bli latterliggjort

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på, har Vårt Land tidligere skrevet.

Det har skapt en debatt med høy temperatur i kirkesamfunnet.

I sin tale sa Skullerud at «ingen skal bli latterliggjort for sin overbevisning eller sine refleksjoner i vår kirke» med sikte på samlivssaken, men også andre saker.

SISTE TALE: Synode-delegatene fulgte nøye med da Jarle Skullerud holdt sin siste tale som Frikirkens leder. (Per Åsmund Reymert)

Ba om at hans etterfølger får tid

I løpet av helgas synodemøte skal det velges en ny leder og nestleder for perioden 2024–2027. I sin tale ba Skullerud kirkesamfunnet om å gi den kommende ledelsen «minst 100 dager før dere begynner å bedømme enkeltavgjørelser» og om å ikke ta forhastede bestemmelser etter årets synodemøte.».

Tidligere denne uka omtalte Vårt Land at flere i Frikirken tror spørsmålet om samliv vil bli avgjørende i helgas valg av deres neste synodeformann.

Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51) er de to kandidatene som stiller til valg for å ta over stafettpinnen etter Skullerud, som har vært synodeleder i ti år.

Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd, mens Fagermoen er for tiden hovedpastor i Bergen Frikirke.

Mens Fagermoen mener samliv er et bekjennelsesspørsmål, er Hermansen uenig.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Åpner for samarbeid med Sendt Bort

«De siste årene har det igjen blitt avdekket en mørk skygge over deler av misjonshistorien, særlig knyttet til misjonærbarn i NLM. I dag er det ikke vanskelig å forstå hvilke traumer det kan ha påført barn å bli skilt fra sine foreldre, og plassert på internat i ung alder», sa Skullerud fra talerstolen.

Han åpnet for at Frikirken samarbeider med støtteorganisasjonen Sendt Bort i oppfølging av trossamfunnets misjonærbarn. I slutten av mai ble kjent at Sendt Bort har kommet til enighet med Misjonssambandet om en handlingsplan med tiltak rettet mot norske misjonærbarn som har blitt utsatt for omsorgssvikt ved misjonsorganisasjonens internatskoler i utlandet.

«Når organisasjonen «Sendt bort» nå er etablert, og de har kommet frem til en handlingsplan i samarbeid med NLM, er det derfor naturlig at også Frikirken ser på muligheten for et samarbeid med «Sendt bort». For noen kan det kanskje være lettere å ta kontakt med en tredjepart i første omgang. Uansett; vi ønsker å lytte til våre misjonærbarn sine historier og vi ønsker å hjelpe der det er ønskelig», sa Skullerud.