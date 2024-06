Saken oppdateres.

Fredag ble Frikirkens foreslåtte samlivsdokument fredag vedtatt med 109 stemmer for og 53 stemmer mot.

Senere fredag skal Frikirken stemme over hvorvidt synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Før Frikirkens synodemøte, som holdes i Oslo torsdag til søndag denne uken, var det særlig to saker det var knyttet til spenning til: Frikirkens foreslåtte samlivsdokument som slår fast Frikirkens syn på seksualitet og samliv, og spørsmål om hvorvidt synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Samlivsdokumentet har fått tittelen «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap».

---

Dette kommer frem i Frikirkens vedtatte samlivsdokument

Sex utenfor ekteskap: Bibelen er tydelig på at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne

Samboerskap: Samboerskap mangler ekteskapets paktselement, og bryter dermed med Guds ordning for samliv

Likekjønnet samliv: Bibelteksten som omtaler homofile seksuelle handlinger beskriver det som å være i strid med Guds vilje

Konverteringsterapi: Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke først og fremst være endring av seksuell tiltrekning

Gjengifte: Det finnes åpning for ny vigsel etter samlivsbrudd

---

Komiteen med endring om bekjennelsesspørsmål

At samlivssyn anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Tidligere fredag ble det klart at komiteens flertall innstilte på å godkjenne samlivsdokumentet. Flertallet vil også godkjenne forslaget om at samlivssyn skal være et bekjennelsesspørsmål, men med en merknad som bruker ordet «sentralt lærespørsmål» i stedet for bekjennelsesspørsmål, fordi begrepet «har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger».

Siden synoden ikke kan vedta endringer i det foreslåtte dokumentet, vil imidlertid begrepet «bekjennelsesspørsmål» forbli i det vedtatte dokumentet, dersom komiteens innstilling får flertall.

I debatten fikk samlivsdokumentet kritikk særlig fra dem som mener Frikirken i større grad bør åpne opp for skeive. Samtidig var det også flere som fra et konservativt utgangspunkt tok til orde for at dokumentet bør være grundigere, og derfor sendes tilbake til tegnebordet.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Kritisk til konverteringsterapi-setning

Én av dem som er kritiske til det foreslåtte samlivsdokumentet er Maria Arredondo Sødal. Sødal, som også er kjent som artist, jobber som barne- og familiearbeider i Kristiansand frikirke.

Flertallet i Kristiansand frikirke avviste samlivsdokumentet da det ble behandlet i menighetsmøtet i januar i år.

Sødal er særlig kritisk én setning i samlivsdokumentet som hun mener kan forstås som konverteringsterapi.

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

Sødal frykter at avsnittet vil være lovstridig

– Vi har fått en advokat til å se på det, som konkluderte med at vi var i gråsonen, og kanskje på feil side, sa Sødal til synodemøtet.

KRITISK: Maria Arredondo Sødal mener samlivsdokumentet ligger for tett opptil konverteringsterapi. (Herman Frantzen)

Hun mener setningen kan risikere at Frikirken kan bli rettslig ansvarlig dersom noen i kirkesamfunnet skulle utføre konverteringsterapi.

– For hvordan vil det se ut hvis en pastor hos oss ble anmeldt for å ha hjulpet noen «til å leve etter Guds vilje med deres seksualitet», og da de gikk tilbake og fant dette dokumentet hos Frikirka og så at vedkommende egentlig bare forholdt seg til arbeidsinstruksene sine, spurte Sødal.

Hun fikk svar fra Kjell Andreas Magnus, synoderådsmedlem og eldste i Hånes frikirke.

– Jeg opplever at vi er trygt innenfor rammene av loven. Om vi likevel skulle bli utfordret på dette av ulike aktører, må vi stå i det for å skape dette rommet for ytringsfrihet og samvittighetsfrihet som jeg mener vi trenger. Hvis vi i tillegg skulle tape en slik sak er jeg villig til å gå i fengsel for det. Da vil jeg stå i en god tradisjon av kristne før meg, som er villig til å betale prisen for å følge Bibelen og lyde Gud mer enn mennesker, sa Magnus.

Kraftverket-pastor: – For bombastisk

Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket menighet i Oslo, er også kritisk til dokumentet. Han kritiserte at dokumentet tidlig slår fast at Bibelen er tydelig på at det seksuelle samliv tilhører ekteskapet mellom mann og kvinne, og mener dokumentet dermed mangler en reell drøfting.

Eirik Austeng, pastor i Hamar frikirke, gikk i rette med Gilbergs kritikk, og viste til at forrige synodemøte i 2022 vedtok at dialogen skal skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.

HAMAR: Eirik Austeng, pastor i Hamar frikirke, på Frikirkens synodemøte i Oslo 2024. (Herman Frantzen)

– Det jeg opplever at du etterspør, er at det skal skapes tvil om hva som er Frikirkens vedtatte lære. Dermed får man en direkte motsetning til det synoden vedtok, sa Austeng.

– Poenget mitt er at læren må det bryne seg mot noe for å stå seg over tid. Som jeg leser det nå er det for bombastisk, svarte Gilberg.

Konservativt flertall blant menighetene

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Anbefalering da var å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

I løpet av vinteren har samtlige av Frikirkens 82 menigheter hatt mulighet til å gi tilbakemelding i form av en avstemming over samlivsdokumentet, og på hvorvidt de anser spørsmålet som et bekjennelsesspørsmål. Flertallet av menighetene sto på konservativ side: blant de som har uttalt seg, hadde 73 prosent av menighetene flertall for samlivsdokumentet, og 68 prosent mente at samlivssyn skal være et bekjennelsesspørsmål.

Vedtakene i menighetsmøtene er rådgivende. Endelig beslutning i saken gjøres av synodemøtet.

Nå kan menigheter melde seg ut av Frikirken

Fredag vedtok også synodemøtet en ordning for kollektiv utmeldelse.

Tidligere har det kun vært mulighet for enkeltpersoner å melde seg ut av Frikirken. Med ordningen som ble vedtatt fredag har en menighet mulighet til å melde seg ut av kirkesamfunnet, forutsatt at ønsket om utmelding har flertall både i eldsterådet, og to påfølgende menighetsmøter. Utmelding krever minst fire femtedels flertall i andre menighetsmøte for å kvalifisere til kollektiv utmeldelse.

Foreløpig er det ikke kjent om noen menigheter i Frikirken ønsker å benytte seg av ordningen.

Fredag ble også et forslag om å endre hvem som avgjør Frikirkens lære, som Vårt Land tidligere har omtalt, avvist av synoden.