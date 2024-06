Frikirken: Flertall i komiteen foreslår å skrote ordet «bekjennelsesspørsmål»

Fredag skal Frikirken ta stilling til Frikirkens foreslåtte samlivsdokument, og til hvorvidt synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Spørsmålet har de siste månedene skapt stor debatt i Frikirken. Særlig spørsmålet om hvorvidt synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål har skapt stor debatt.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Bruker ordet «sentralt lærespørsmål»

Nå foreslår et flertall i komiteen å godkjenne forslaget, men bruker i vedtaket ordet «sentralt lærespørsmål» i stedet for «bekjennelsesspørsmål». Det kom frem da komiteen leverte sin innstilling fredag.

«Synoden innser at begrepet bekjennelsesspørsmål har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger», heter det i innstillingen fra flertallet i komiteen.

De foreslår følgende vedtak:

«Synoden deler konklusjonen om at samlivsteologi må anses som et sentralt lærespørsmål og at det derfor ikke er mulig å lære og praktisere forskjellige lærer selv om det finnes mange ulike meninger blant frikirkens medlemmer. Det forventes at alle ordinerte forholder seg lojalt til Frikirkens vedtatte lære gjennom sin forkynnelse, undervisning, sjelesorg og liturgi.»

Et mindretall i komiteen foreslår å avvise dokumentet som omhandler om syn på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og la synoderådet se på dokumentet på nytt.

Både flertallet og mindretallet foreslår i tillegg følgende vedtak:

«Synoden ønsker at vi fortsetter samtalene om hvordan vi som kirke og menigheter kan skape ærlige og inkluderende fellesskap, der vi kan snakke åpent om viktige og vanskelige spørsmål, inkludert samlivsteologiske spørsmål».

Frikirkens synodemøte skal stemme over spørsmålet senere fredag.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Konservativt flertall blant menighetene

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Anbefalering da var å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og at synet på likjekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

I løpet av vinteren har samtlige av Frikirkens 82 menigheter hatt mulighet til å gi tilbakemelding i form av en avstemming over samlivsdokumentet, og på hvorvidt de anser spørsmålet som et bekjennelsesspørsmål. Flertallet av menighetene sto på konservativ side: blant de som har uttalt seg, hadde 73 prosent av menighetene flertall for samlivsdokumentet, og 68 prosent mente at samlivssyn skal være et bekjennelsesspørsmål.