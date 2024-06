– Jeg mener mange kristne ubevisst misbruker begrepet «Guds ord». Mange sier ukritisk «dette er Guds ord», selv om man refererer til brev i Bibelen der Paulus har skrevet til konkrete menigheter i et voldelig og undertrykkende samfunn 2.000 år tilbake, sier Ane Lillian Tveit.

Den tidligere lederen av Oslo Vestre Frikirke mener det er Paulus, ikke Jesus, som har stemplet homofilt samliv som synd. Med en ny kunstinstallasjon ønsker hun å bevisstgjøre bruk av begrepet «Guds ord». At hun viser fram installasjonen nå, er ikke tilfeldig: Frikirken behandler denne uken den betente samlivssaken på sitt årlige synodemøte.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi, hvor de blant annet slår fast at seksuelt samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Uheldige konsekvenser

Tveit mener et langt mer grunnleggende spørsmål burde vært diskutert først. Den tidligere kirkelederen mener Frikirken allerede i sine vedtekter, også kalt forfatning, er for upresise når de i paragraf 2 skriver at kirkesamfunnet tror «de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente (Bibelen) er Guds ord».

Dette mener hun har fått uheldige konsekvenser for behandlingen av samlivssaken.

Slikt Tveit ser det har utvalget som skulle utrede spørsmålet om likekjønnet ekteskap i Frikirken, hvilt hele sin konklusjon på Frikirkens forfatning paragraf 2.

– Mener du at Frikirkens store problem er at man regner Paulus’ ord som Guds ord?

– Jeg tenker at dette er noe som både Frikirken og mange andre kirkesamfunn må diskutere. For ellers blir alle diskusjoner på overflaten, uten å gå i dybden.

BIBELSYN: Ane Lillian Tveit mener apostelen Paulus ikke bør tillegges større vekt enn en biskop, men mener like fullt at han skal ha en plass i Bibelen. (Erlend Berge)

[ Mener kirken bør skrote formuleringen «Slik lyder Herrens ord» ]

Har laget den fjerde trosartikkel

Selv har hun ikke klart å finne bibelvers der Jesus har uttalt seg i negative ordelag om homofilt samliv. Bibelversene som det oftest henvises til i debatten, er hentet fra apostelen Paulus. Når kristne viser til disse versene som Guds ord, uten å presisere at de kommer fra Paulus, opphøyes han til Gud, slik hun ser det.

Med kunstinstallasjonen ønsker hun å ironisere over at mennesker har gjort Paulus til guddom, og har diktet en fjerde trosartikkel som hun har fått risset inn på en gjennomsiktig glassplate. På den står det:

«Jeg tror på Paulus,

Guds stemme blant mennesker,

Som etter å ha forfulgt og drept kristne

hørte Jesu røst,

og på tross av aldri å ha sett Ham

vet hvordan våre liv,

både i sin egen tid og til alle tider,

bør styres.»

Bak platen står en annen glassplate. På den har hun fått blåst inn Den apostoliske trosbekjennelse, hvor troen på Gud, Jesus og Den hellige ånd bekjennes. Frikirken er blant kirkesamfunn som har gitt sin tilslutning til den.

– Tanken er å vise fram at Paulus skygger over treenigheten, sier Tveit.

– Men er det ikke gjengs teologi å vise til bibelvers som «Guds ord»?

– Ja, og det er på ingen måte bare Frikirken som gjør det. Dette er noe jeg mener er et problem på tvers av kirkesamfunn, men det aktuelle her er at frikirken denne uken tar en beslutning på grunnlag av det begrepet, sier hun

Selv mener hun Paulus ikke bør tillegges større vekt enn en biskop, men mener like fullt at han skal ha en plass i Bibelen.

Foreløpig har hun ingen konkrete planer for hvor og når kunstinstallasjonen skal vises fram, men hun håper på sikt å få den utstilt i Kulturkirken Jakob i Oslo.

---

Frikirkens synodemøte

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.

Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.

Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).

Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.

Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

[ Biskop om «Slik lyder Herrens ord»: – Er nok mer et dramaturgisk grep ]

Vanlig argument

Vårt Land forsøkte torsdag å få en kommentar fra leder av arbeidsutvalget, Tor Erling Fagermoen, samt synodeformann Jarle Skullerud. Ingen av dem hadde anledning til å stille opp i et intervju på grunn av det pågående synodemøtet.

I det aktuelle samlivsdokumentet til Frikirken blir det også referert til utsagn fra Jesus når kirkesamfunnets lære om seksualitet og ekteskap skal begrunnes. De skriver blant annet at Jesus tok utgangspunkt i skapelsen når han ble utfordret på samlivsetiske spørsmål, og viser til Markus 10,1-12 og Matteus 19,1-12.

At Jesus setter skapelsen i Edens hage som et ideal for samlivet, er et vanlig argument for å si at samliv er forbeholdt mann og kvinne. Så selv om Jesus ikke snakker direkte om homofili, argumenteres det for at Jesus berører temaet indirekte.