Pastorer får kritikk for omtale av Den norske kirke som «løgnkirke»

– Jeg mener debattantene bruker begrepet «løgnkirke» på en slurvete og ureflektert måte. Jeg synes uansett at denne type bruk av karakteristikker må opphøre, sier Ivar Vegge, førsteamanuensis ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Han reagerer på et innlegg i Misjonssambandets organ Utsyn signert to pastorer og en bibelskolelærer, der de stiller spørsmål ved hvilket forhold som bør være mellom Misjonssambandet (NLM) og Den norske kirke. Her henviser de til kirken som en «løgnkirke» – en karakteristikk som har vært omdiskutert.

Begrepet ble først brukt for åtte år siden av ni ledere i NLM som stemplet kirken som nettopp dette. Det skjedde som en reaksjon på at Kirkemøtet samme år besluttet at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.

Både daværende generalsekretær og hovedstyreformann, som begge var blant dem som sto bak uttalelsen, valgte imidlertid å beklage begrepsbruken.

Debattinnlegget er skrevet av John-Kjetil Gagnat, pastor i Misjonssalen Oslo, Harald Masvie Hovland, pastor i Vitalkirken Tøyen og Jan Magnus Lillebø Qvale, lærer på Bibelskolen Fjellhaug.

«På et overordnet plan er det (...) vanskelig å være uenig i en slik betegnelse på en kirke som i stadig større grad, også̊ etter 2016, har gått bort fra Bibel og bekjennelse – ikke minst eksemplifisert ved Harald Hegstad selv», skriver de.

Etterlyste en avklaring

Bakteppet for debattinnlegget er et intervju med nyvalgt kirkerådsleder i DNK, Harald Hegstad, i Utsyn i april. I intervjuet etterlyste han en avklaring om hva Misjonssambandets eget trossamfunn egentlig er. Han gjorde det også klart at DNK og NLM trenger hverandre.

Generalsekretær Gunnar Bråthen svarte blant annet med at han håper både dialog og samarbeid med Den norske kirke vil fortsette.

De tre innleggsforfatterne mener at det kan finnes gode argumenter for å samarbeide med kirken lokalt, der forholdene ligger til rette for det. Samtidig vil de utfordre generalsekretæren på hva han ønsker at et samarbeid med Dnk skal bestå i.

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

– Slurvete og ureflektert

Førsteamanuensis Ivar Vegge gikk i helgen ut mot innleggsforfatterne i et innlegg i Utsyn. Der påpekte han blant annet at nå avdøde og tidligere generalsekretær Egil Grandhagen problematiserte uttrykket «løgnkirke» sterkt i 2016. Det mener Vegge var med god grunn:

«For en kommer ikke utenom at begrepet løgnkirke angir en kirke hvor evangeliet ikke lenger forkynnes, og at kirken har kommet så galt ut at den ikke (lenger) er «Kristi legeme», men defineres som dens motsats: en «løgnkirke», skriver Vegge.

Vegge presiserer følgende om innlegget sitt: Han mener innleggsskriverne ikke stempler hele DNK som en løgnkirke, men oppfatter at de bruker karakteristikken om det øverste lederskapet i kirken.

De tre forfatterne av innlegget har mandag gått ut med et svar til Vegges kritikk på Utsyn, og skriver at de gjerne vil understreke at de kjenner til «mange tydelige, evangeliske enkeltpersoner og menigheter i Den norske kirke som er sterkt forpliktet til Bibelen og bekjennelsen».

«Når vi skrev at det ‘på et overordnet nivå er vanskelig å være uenig i en slik betegnelse’, siktet vi til de ledende organene i Dnk, som har definisjonsmakten over lære og liturgi», skriver de.

Videre påpeker de:

«For oss handler det om det vi opplever som et stort alvor, der flertallet av dem som sitter med forvaltningsansvaret for lære og praksis i Dnk ikke lærer og forkynner sant på viktige læreområder. Vi har altså ikke forstått eller ønsket å bruke ordet som den altomfattende karakteristikken Vegge beskriver.»

I innlegget beklager de til både Vegge og andre medlemmer som har forstått dem på samme måte som ham. « Vi er enige i at vi burde ha brukt et annet begrep. Kanskje ville også da vårt anliggende blitt enda tydeligere», skriver de.

– Var kanskje uklok

Da den daværende ledelsen i Misjonssambandet brukte ordet «løgnkirke» om DNK i 2016, vakte det sterke reaksjoner både internt i organisasjonen – og i kirkelandskapet.

To dager senere gikk daværende generalsekretær Øyvind Åsland ut i Vårt Land og presiserte at det ikke var meningen å hevde at Den norske kirke som helhet er en løgnkirke. Han ble imidlertid nødt til å ta et enda sterkere oppgjør med begrepsbruken.

– Jeg vil ta på alvor at mange har følt seg stigmatisert og såret over bruken av ordet «løgnkirke». Vi burde rett og slett ikke formulert oss slik, sa han siden i en uttalelse som ble lagt ut på nlm.no, skrev Vårt Land.

De to pastorene og bibelskolelæreren går langt i å støtte den daværende ledelsen i å ta avstand fra karakteristikken av kirken som helhet.

«En slik omtale var kanskje uklok i og med de store lokale teologiske forskjellene i Dnk, som også̊ gjør at misjonsvenner opplever sitt forhold til Dnk ulikt», skriver de i sitt første innlegg i Utsyn.