Misjonssambandet stadfester beklagelse

«Beklagelsen står fast», skriver Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) på sine nettsider søndag.

Kvinnen fra Stavanger gikk for elleve år siden rettens vei mot Misjonssambandet og Frikirken. Hun tapte i retten den gang, men i mars i år fikk hun en beklagelse og en økonomisk oppreisning fra NLM.

Uttalelsen, som ble publisert søndag ettermiddag, er signert hovedstyreleder Knut Espeland og generalsekretær Gunnar Bråthen. De to skriver organisasjonen på grunn av medieuro de siste ukene ønsker å presisere at beklagelsen står fast.

«Et resultat av denne uroen er at det har blitt stilt spørsmål ved hvorvidt beklagelsen som for kort tid siden ble gitt til kvinnen som Misjonssambandet møtte i denne rettssaken egentlig hadde noen verdi – om den var alvorlig ment. Det er svært leit at denne usikkerheten har oppstått», skriver Espeland og Bråthen.

Les hele uttalelsen nederst i saken.

Turbulent tid

Tidligere i uken ble det kjent at organisasjonens svært profilerte medieleder Espen Ottosen slutter i sin stilling i organisasjonen. Han har vært kritisk til deler av beklagelsene og størrelsesorden på de erstatningsutbetalingene som er gjort. I et innlegg som blant annet er trykket hos Vårt Land skriver Ottosen at disse er del av årsaken til at han nå har sagt opp sin stilling.

Det har den siste tiden vært strid rundt Ottosens uttalelser og innlegg han har skrevet i NLMs magasin Utsyn. Kritikere av Ottosen har ment at hans offentlige utspill har undergravd arbeidet med forsoning mellom misjonærbarna og NLM.

Ottosens utspill om saken er ikke nevnt konkret i søndagens uttalelse fra Misjonssambandet.

NLM beklaget

Misjonssambandet kom i sommer med en beklagelse til misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser på internatskoler i misjonsland. Organisasjonen har i løpet av de siste månedene også kommet med direkte beklagelser til to enkeltpersoner.

Gunnar Hansen har i mange år stått i spissen for misjonærbarna som har ønsket oppreisning fra NLM, og fikk i midten av mars en beklagelse og erstatning for den påkjenningen dette har vært.

Både Hansen og kvinnen som tapte i retten i 2013 fikk utbetalt 750.000 kroner fra NLM.

---

Stadfestelse av beklagelse

I lys av medieuro de siste ukene ønsker Misjonssambandet å presisere at beklagelsen som ble gitt 22. mars 2024 til kvinnen fra rettsaken i 2013 står fast.

Den siste tiden har for Misjonssambandets del vært preget av uro.

Det har de siste par ukene vært skrevet mye i aviser og i sosiale medier om «misjonærbarnsaken», og herunder også rettssaken i 2013.

Et resultat av denne uroen er at det har blitt stilt spørsmål ved hvorvidt beklagelsen som for kort tid siden ble gitt til kvinnen som Misjonssambandet møtte i denne rettssaken egentlig hadde noen verdi – om den var alvorlig ment.

Det er svært leit at denne usikkerheten har oppstått. Beklagelsen står fast.

Som organisasjon maktet vi ikke å ivareta kvinnen på en god måte verken før, under eller etter rettssaken.

Måten kvinnens foreldre ble behandlet på da de ble stevnet og ført som vitner under rettssaken er det også grunn til å beklage.

Det er viktig for oss å understreke at vi tror kvinnens historie. Vi beklager at det ikke framsto slik under rettssaken, ut fra hvordan den fra vår side ble prosedert i samråd med vår advokat. Retten trodde likevel kvinnens historie, og det er viktig for oss å ikke gi rom for å trekke den i tvil nå.

Det er ulike meninger og stemmer knyttet til misjonærbarnsaken innad i misjonsfellesskapet. Vi må våge å snakke åpent om det som er vanskelig og det vi ser ulikt på og unngå harde konfliktlinjer.

Sammen med støttegruppen Sendt bort fortsetter vi nå arbeidet med å legge fram en konkret og helhetlig handlingsplan i nær fremtid. Ikke som en følge av ytre press, men fordi vi tror at dette vil tjene både misjonærbarna og Misjonssambandet.

Knut Espeland

Gunnar Bråthen

---