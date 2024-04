– Jeg prøvde å advare Skretteberg om at totaliteten av tilleggsavtalen og sluttavtalen ikke ville se bra ut for henne. Men hun svarte at det ikke var hennes problem, men Caritas sitt.

Det forteller Dag Albert Bårnes, mangeårig økonomileder i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, til Vårt Land.

De siste ukene har det blitt rettet sterk kritikk mot arbeidsavtalene (se faktaboks) til den nylig avgåtte generalsekretæren, Martha R. Skretteberg. Ansatte i Caritas og norske katolikker har reagert kraftig på sluttpakken, som blant annet er blitt beskrevet som et «moralsk svik mot verdens fattige».

Vårt Land har vært i kontakt med Martha Skretteberg og spurt om hun kjenner seg igjen i påstanden om at hun ble advart. I en tekstmelding svarer Skretteberg:

– Jeg har forholdt meg til styret i denne saken. Forøvrig ingen kommentar.

---

Dette er arbeidsavtalene

I en tilleggsavtale inngått i 2017, ble Skretteberg enig med det tidligere styret om at hun kunne gå inn i andre stillinger i Caritas Norge, med samme lønns- og arbeidsvilkår, frem til pensjonsalder.

Da Skretteberg meldte sin avgang som generalsekretær i fjor, ønsket nåværende styre å forhandle seg ut av tilleggsavtalen.

Kompromisset ble at Skretteberg får en ettårig prosjektstilling i hennes fødeland Colombia med samme lønn, altså 1,17 millioner kroner.

Skretteberg får dessuten de vanlige betingelsene som andre utenlandsutsendte, som dekning av boutgifter.

Skretteberg får også en sluttpakke på 1.965 millioner kroner for å avslutte arbeidsforholdet innen 1. desember 2024.

---

– Gikk opp for meg i sin fulle grusomhet

Vårt Land har undersøkt omstendighetene rundt arbeidsavtalene til Skretteberg. Les om dette lenger ned i saken.

Økonomileder Dag Albert Bårnes er blant dem som har reagert kraftig på tilleggsavtalen fra 2017. Han ble klar over avtalen da han en kort periode i vinter var fungerende generalsekretær fra Skretteberg gikk av til ny sjef, Ingrid Rosendorf Joys, var på plass.

– I den perioden begynte tilleggsavtalens innhold og konsekvenser å gå opp for meg i sin fulle grusomhet, sier han til Vårt Land.

En av tingene ledelsen i Caritas da fikk med styret på var å undersøke avtalens gyldighet med advokater.

– Den avtalen er definitivt brekkstanga som har gjort at vi har fått den store sluttavtalen som vi har fått nå.

Flere kilder Vårt Land har snakket med beskriver tilleggsavtalen som svært kostbar for organisasjonen. Den kunne resultert i at Skretteberg kunne fått sjefslønn i opptil som 15 år, uten å være sjef. I tillegg kommer pensjonsutgifter.

Økonomisjef Bårnes husker at det ble utarbeidet en tilleggsavtale i 2017, fordi han ble bedt om å hjelpe til med noe i forbindelse med den. Men:

– Jeg ble ikke spurt om å vurdere de økonomiske konsekvensene av avtalen.

– Er dette vanlig praksis?

– Nei. Jeg har aldri hørt om det før. Jeg syntes det var veldig spesielt.

– Den avtalen er definitivt brekkstanga som har gjort at vi har fått den store sluttavtalen som vi har fått nå — Dag Albert Bårnes, økonomileder i Caritas

Vårt Land har tatt kontakt med tidligere styreleder Terje Osmundsen, som signerte tilleggsavtalen, men har ikke fått svar.

Da Skretteberg gikk av i fjor fikk hun med seg en sluttpakke på mer enn 1,9 milloner kroner. Bårnes hevder at heller ikke denne summen ble diskutert med ham:

– Jeg visste også om at det var en sluttavtale på gang fordi jeg ble bedt om å kvalitetssikre pensjonstall. Men jeg ble ikke spurt om å vurdere de økonomiske konsekvensene av den avtalen heller.

Vårt Land har forelagt påstanden for fungerende styreleder sr. Katarina Pajchel. I en e-post svarer hun:

– Sluttavtalen var noe styret forhandlet om med den tidligere generalsekretær. Vi vurderte helheten i avtalen som mer kostnadseffektiv enn den opprinnelige og til gjensidig nytte.

TRAKK SEG: Tidligere styreleder Stian Berger Røsland trakk seg denne uka, som følge av bråket rundt Skrettebergs arbeidsavtaler. (Ole Gunnar Onsøien/NTB)

Dette er saken:

Vårt Land har undersøkt omstendighetene rundt arbeidsavtalene til Skretteberg, og gått gjennom alle styreprotokollene i Caritas fra 2010 til 2024. Vårt Lands gjennomgang viser at: