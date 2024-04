«I samarbeid med «Sendt bort» vil vi gjøre støtteordningene våre bedre og mer kjent slik at de som har behov for det vet hvor de kan ta kontakt og kan få hjelp når de trenger det. I noen tilfeller vil også økonomisk oppreisning være et tema.(…)», skriver Misjonssambandets generalsekretær Gunnar Bråthen i en fersk lederartikkel i Utsyn.

Sendt Bort, en støttegruppe opprettet av tidligere misjonærbarn, som har som mål at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet «skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.»

Bråthens uttalelse kommer en måned etter at Misjonssambandet vedtok å betale misjonærbarn Gunnar Hansen 750.000 kroner i erstatning. Hansen har i en årrekke talt misjonærbarnas sak.

Nå forklarer Misjonssambandets generalsekretær Gunnar Bråthen hvordan organisasjonen skal gi økonomisk oppreisning til misjonærbarna.

---

Misjonærbarnsaken

Misjonssambandet har, i likhet med flere andre misjonsorganisasjoner, over flere tiår benyttet seg av internatordninger for misjonærbarn.

Barna har altså bodd adskilt fra sine misjonærforeldrene i utlandet.

I ettertid har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på internatskoler i utlandet.

---

Disse pengene vil bli brukt

Bråthen skriver at kostnadene som følger «ikke tas direkte fra gaveinntektene til misjonen, men fra andre tilgjengelige midler.»

«Men det vil vel likevel påvirke «den nederste bunnlinja» i misjonens regnskap? Svaret på det vil være ja. Og egentlig er vel det fint i den forstand at det er misjonsfolket som her tar ansvar.», fortsetter Bråthen, og utdyper:

«De voksne misjonærbarna er en del av det store misjonsfellesskapet, og vi vil ta vare på dem og se dem – med nåtidens blikk».

«...måten å rydde opp på er økonomisk i de mest alvorlige sakene»

Nyheten om erstatningen til Hansen kom tre dager etter at NLM kom med en beklagelse til ham, for «den belastningen Gunnar Hansen og hans familie har vært utsatt for i de nesten 20 år han har kjempet for misjonærbarnas sak i full offentlighet for å bli hørt. Vi ser og forstår at dette har kostet dyrt».

Ifølge Dagen får Gunnar Hansen erstatningen for påkjenningen det har vært å tale misjonærbarnas sak. Erstatningen skal altså ikke være koblet til opplevelser fra da han som barn var elev på internatskolen i Kenya.

Gunnar Hansen bekreftet selv overfor Dagen at summen stemmer.

– Vi misjonærbarna har aldri vært ute etter penger, men Misjonssambandet har et ansvar for å rydde opp og måten å rydde opp på er økonomisk i de mest alvorlige sakene, sa Hansen.

---

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---