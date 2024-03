Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) betaler misjonærbarn Gunnar Hansen 750.000 kroner i erstatning.

Det melder avisa Dagen.

Hansen vokste opp på NLMs internatskole i Kenya og har i flere år talt misjonærbarnas sak.

Erstatningen kommer tre dager etter at NLM kom med en beklagelse til Hansen, for «den belastningen Gunnar Hansen og hans familie har vært utsatt for i de nesten 20 år han har kjempet for misjonærbarnas sak i full offentlighet for å bli hørt. Vi ser og forstår at dette har kostet dyrt».

Ifølge Dagen får Gunnar Hansen erstatningen for påkjenningen det har vært å tale misjonærbarnas sak. Erstatningen skal altså ikke være koblet til opplevelser fra da han som barn var elev på internatskolen i Kenya.

Gunnar Hansen bekrefter selv overfor Dagen at summen stemmer.

– Vi misjonærbarna har aldri vært ute etter penger, men Misjonssambandet har et ansvar for å rydde opp og måten å rydde opp på er økonomisk i de mest alvorlige sakene, sier han til Dagen.

Han understreker til Dagen at han ikke har skrevet under på noen taushetsavtale.