Misjonærbarn har opprettet støttegruppe

Sendt bort er navnet på den nyopprettede støttegruppen. På sin hjemmeside sendtbort.no står det at deres mål er «å bidra til at alle misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet, skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.».

Det var avisa Dagen som omtalte nyheten først.

Støttegruppen er stiftet av tre tidligere misjonærbarn, Anne Marit Naustvik, med bakgrunn fra Etiopia, Tanzania og Kenya, Målfrid Ljønes Kvålo, med bakgrunn fra Etiopia, og Jarle Naustvik, med bakgrunn fra Etiopia, Tanzania og Kenya.

I en e-post til Dagen skriver de at «responsen har så langt vært svært positiv» og at de allerede har fått «mange medlemmer».

På hjemmesiden skriver de tre stifterne at de i 2024 vil innkalle til årsmøte for å gjennomføre et medlemsbasert valg av styre til støttegruppen.

Har beklaget

Tidligere misjonærbarn har flere ganger kritisert misjonsorganisasjoner, deriblant Misjonssambandet, for ikke å følge opp barna til misjonsutsendingene godt nok.

I 2009 ble det gjennomført en stor misjonærbarnundersøkelse som viste at rundt en fjerdedel av misjonærbarn i Misjonssambandet og Det norske misjonsselskap (NMS) opplevde tiden på skole i utlandet traumatisk.

I 2023 uttalte Birger Helland, som tidligere var fungerende generalsekretær i Misjonssambandet, at oppfølgingen etter undersøkelsen ikke har vært god nok, og han varslet at de ville komme med en beklagelse.

Beklagelsen, som ble omtalt av Vårt Land, kom i slutten av juni i 2023.

– Til dere som forteller om såre og vonde opplevelser: Vi ønsker å ta imot dere med respekt og forståelse. Der vi ikke har lyktes med dette i vår håndtering, ber vi om at dere tar fornyet kontakt.

Dette skrev Norsk Luthersk Misjonssamband på sin nettside, i en uttalelse signert styreleder Knut Espeland og generalsekretær Gunnar Bråthen.

Spørsmålet om oppreisning

Flere tidligere misjonærbarn vurderer imidlertid å gå til samlet søksmål mot Misjonssambandet, skrev Vårt Land i fjor.

Grunnen er at de mener organisasjonen ikke har gjort nok for å ivareta og imøtekomme dem som fortsatt sitter med dype sår fra oppveksten i utlandet.

På sendtbort.no står det at Støttegruppens formål blant annet er «å avklare det juridiske ansvaret for påført systematisk og gjentagende omsorgssvikt under oppveksten, samt mangelfull håndtering i ettertid.»

Vårt Land har kontaktet generalsekretær i NLM Gunnar Bråthen, men ikke lykkes i å få en kommentar.





---

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

---