Et eldre ektepar ble dømt til fengsel i syv måneder i Buskerud tingrett for mishandling av en kvinne. Det ble klart da dommen ble kunngjort onsdag.

Ekteparet må også betale 100.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Ekteparet sto tiltalt for ha utsatt en kvinne for fysisk og psykisk mishandling i rettssaken som gikk i Buskerud tingrett i mars i år.

Kvinnen bodde hos ekteparet i et halvt år, og det er i denne perioden hendelsene skal ha skjedd. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha vært ute av stand til å ivareta seg selv da hun bodde hos paret.

Ekteparet var tiltalt for vold, tvang og frihetsberøvelse, og skal ifølge tiltalen blant annet ha hindret kvinnen å i å oppsøke nødvendig helsehjelp. Kvinnen skal ifølge tiltalen ha vært psykisk syk, og ute av stand til å ivareta seg selv.

Ville drive ut demoner

Ekteparet nektet straffskyld, og har i retten forklart at de har forsøkt å hjelpe et medmenneske. De har forklart at de mener kvinnen var besatt av demoner, og at de forsøkte å drive dem ut ved forbønn.

«De tror på helbredelse gjennom bønn. Ekteparet beskriver tungetale og utdrivelse av onde ånder som en del av deres virke», kommer det frem i dommen.

Retten slår fast at voldshendelsene som ekteparet er tiltalt for er motivert av religiøs demonutdrivelse, og at det etter ekteparets oppfatning skulle være til fornærmedes eget beste.

Ekteparet skal være aktive i den lokale pinsemenigheten, selv om de ikke er medlemmer eller har lederansvar i menigheten.

Retten slår samtidig fast at ekteparet ikke er dømt for demonutdrivelse i seg selv.

«Det er lovlig å drive med demonutdrivelse og andre aktiviteter knyttet til religionsutøvelse, men dette forut setter samtykke og at vedkommende er samtykkekompetent», heter det i dommen.

Aktor la ned påstand om fengsel i halvannet år. Onsdag ble det altså klart at begge dømmes til fengsel i syv måneder, med fradrag for 33 dager som ekteparet allerede har vært i varetekt.

Vil vurdere anke

De vil nå vurdere hvorvidt de vil anke saken til lagmannsretten, opplyser Ketil Magnus Berg, som er forsvarer for én av de to dømte.

– Vi vil nå gå grundig gjennom dommen. Det er en lang dom med mange krevende vurderinger, sier Berg i en e-post til Vårt Land.

Han legger til at hans klient har hatt en forventning om å ikke bli straffet.

– Straffen er blitt langt lavere enn det påtalemyndighet ba om. Vi må likevel vurdere nøye om denne saken skal ankes til en høyere domstol. Retten legger til grunn at alt har vært gjort i beste mening, men likevel er ekteparet dømt til fengsel, sier Berg.