Kristent ektepar tiltalt for vold mot kvinne

Et kristent ektepar fra Nesbyen møter mandag i Buskerud tingrett, tiltalt for å ha utsatt en kvinne for fysisk og psykisk mishandling.

Kvinnen bodde hos ekteparet i et halvt år, og det er i denne perioden hendelsene skal ha skjedd. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha vært ute av stand til å ivareta seg selv da hun bodde hos paret.

Dagen meldte saken først.

Nekter straffskyld

Ekteparet er tiltalt for å utsette kvinnen for vold, tvang, og begrensning av hennes bevegelsesfrihet.

Ketil Magnus Berg er advokat for mannen i paret. Han skriver til Vårt Land i en e-post:

– Ekteparet er klare på at de ikke har ment å gjøre noe galt. De er sterkt troende, og de har etter beste evne forsøkt å hjelpe en kvinne som hadde det vanskelig. De har hatt en grunnleggende tro på at Guds ord, bønn og sang kunne få bort de onde kreftene, slik at kvinnen kunne få det bedre.

– De nekter straffskyld. De er klare på at de har forsøkt å hjelpe et medmenneske, og at de aldri har ment å gjøre noe galt.

I 2021 ble det tiltalte ekteparet pågrepet i sin bolig, og måtte sitte i varetekt i to uker.

– Ekteparet har ventet nesten tre år på å kunne legge denne saken bak seg. Den lange ventetiden har naturligvis vært en belastning. Nå er de glad for at rettssaken endelig er i gang, slik at de snart kan begynne å se fremover.

Videre skriver advokaten at paret nå er opptatt med rettssaken og ikke kommer til å ha kontakt med presse.

Går i pinsemenighet

Ekteparet skal være aktive i Nesbyen pinsemenighet, selv om de ikke er medlemmer eller har lederansvar her. Menigheten skriver på sine egne nettsider at de driver arbeid blant både barn og ungdom, samt at de har kveldsmøter på søndagene.

Tettstedet Nesbyen ligger i Nes kommune i Hallingdal. Kommunen har i overkant av 3000 innbyggere.

Tore Løkken er en av lederne i menigheten. Han omtaler ekteparet som omsorgspersoner, ifølge Dagen.

– Vi vet jo at de har vært opptatt av åndsmakter, det profetiske og en del sånne ting. Det er ikke noe galt med det. Vi tror jo det finnes både gode og onde åndsmakter. Men det er fort gjort å dra det for langt, sier han til avisen.