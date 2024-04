Mener Espen Ottosen bør gå

– Jeg oppfatter dette som NLMs «Kjerkhol-sak». Det er et punkt hvor ledelsen må sette strek, selv om en ansatt, blottet for selvkritikk, fortsatt ønsker å bite seg fast, sier Hans Aage Gravaas, etter at NLMs informasjonsleder Espen Ottosen på fredag la ut et mye omdiskutert innlegg på nettsiden til NLM-organet Utsyn.

I innlegget skriver han at podkasten «Misjonærbarna» gir «en feilaktig fremstilling av Misjonssambandets prosedyre under rettssaken i Stavanger». I denne rettssaken fra 2013 ble NLM og Frikirken frifunnet for erstatningsansvar etter overgrep og omsorgssvikt på organisasjonens internatskole i Taiwan på 80-tallet.

I mars i år kom NLM-ledelsen likevel med en offentlig beklagelse og oppreisning til misjonærbarnet i saken. Derfor vekker det reaksjoner at Ottosen i helgen brukte Utsyn til å dele sine egne synspunker om saken, uten å ha klarert det med NLMs ledelse.

På søndag fjernet Ottosen teksten, etter at NLMs generalsekretær Gunnar Bråthen hadde bedt ham om å gjøre det.

KRITISK: Prest Hans Aage Gravaas. (Morten Marius Larsen)

– Spiller etter egne noter

Hans Aage Gravaas er prest i Den norske kirke i Oslo, men har også har lang fartstid fra NLM, som misjonær, misjonssekretær og rektor. Han mener det han opplever som gjentatte soloutspill fra Ottosen er et problem for NLM.

– Jeg spør meg om organisasjonen er tjent med å ha en informasjonsleder som stadig spiller etter egne noter i orkesteret. Han er jo ikke ansatt som rikssynser, men for å gjøre sjefen og organisasjonen god. Nå opplever jeg stadig at folk er i tvil om hvem som er den egentlige generalsekretæren i NLM.

– Mener du Ottosen bør gå av som informasjonsleder?

– Ja, det vil være en naturlig konsekvens. For dette er bare ett eksempel i en lang rekke soloutspill. På generalforsamlingen i 2022 gikk han i strupen på eget hovedstyre for åpen mikrofon og i intervjuer med pressen, sier Gravaas.

Misjonærbarna: – Spent på hvordan organisasjonen vil rydde opp

Anne Marit Naustvik er styreleder i Sendt bort, som er en støttegruppe for misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet. Naustvik forteller at mange i gruppa reagerte på innlegget.

– For de som rammes av den konkrete saken, er dette en enorm belastning. Det synes vi ikke er greit.

Hun opplever at det for tiden er god kontakt mellom NLM og de som vokste opp som misjonærbarn i organisasjonen, men at uforutsigbarhet i NLM truer forsoningsprosessen mellom organisasjonen og barn som vokste opp i den.

– Nå er vi en kjempefin dialog med NLM, ting er i ferd med å roe seg, tilliten er på vei opp, men så skjer dette. Da blir man usikker på hvilken rolle han har og hva slags rett han har til å uttale seg, for han er jo ikke nå i det teamet som jobber med saken i NLM.

En rundspørring blant misjonærbarna i støttegruppa viser at de aller fleste mener Misjonssambandet nå må ta grep og vise handlingskraft, forteller Naustvik.

– Å få ham til å fjerne innlegget er én ting, men det trengs mer. Nå er vi spente på hva de gjør for å ordne opp i den støyen som stadig dukker opp. Slik som når Ottosen stadig blander seg inn i dette, selv om han nå ikke har myndighet til å uttale seg i saken. Det går ikke an å forholde seg til.

– Mener du Ottosen bør gå av som informasjonsleder?

– Det overlater vi til ledelsen i NLM å avgjøre.

LEDER: – Det kan jeg ikke kommentere, svarer generalsekretær Gunnar Bråthen på spørsmål om det nå avpubliserte misjonærbarn-innlegget får konsekvenser for informasjonsleder Espen Ottosen. (Matilde Solsvik)

Ingen kommentar

Vårt Land har spurt generalsekretær i Misjonssambandet, Gunnar Bråthen, om misjonærbarn-innlegget får konsekvenser for Ottosen.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier han.

Det samme svaret gir han på spørsmål om han har tillit til Ottosen som informasjonsleder i Misjonssambandet.

Han kan imidlertid bekrefte at innlegget har gjort prosessen i misjonærbarnsaken vanskelig.

– Det er en del enkeltpersoner som har gitt beskjed om at innlegget fra Espen har vært problematisk, sier han.

Mandag kunne Bråthen opplyse at NLM-ledelsen kommer til å ta «noen interne runder» om hvordan organisasjonen kommuniserer utad.

MØTER MOTSTAND: – Det er ikke noe nytt at det er noen som de siste årene har bedt meg om å slutte eller bedt organisasjonen om å fjerne meg. Det tar jeg til etterretning, sier informasjonsleder Espen Ottosen. (Matilde Solsvik)

– En krevende rolle

Informasjonsleder i Misjonssambandet, Espen Ottosen, synes det er vanskelig å kommentere enkeltes krav om at han bør gå av i offentligheten.

– Mitt ønske med leserinnlegget var å skrive saklig og ryddig om noe jeg mener var direkte feil i innlegget av Øystein Stene som først ble publisert i Utsyn. Jeg har ikke ønsket å lage storm eller gjøre dette til en diskusjon om min framtid i organisasjonen, sier Ottosen.

– Er du overrasket over reaksjonene som har kommet på innlegget?

– Det er ikke noe nytt at det er noen som de siste årene har bedt meg om å slutte eller bedt organisasjonen om å fjerne meg. Det tar jeg til etterretning.

– Hva tenker du selv om din rolle som informasjonsleder framover?

– Jeg har opplevd det som en krevende rolle i noen år nå. Men jeg tenker det blir feil å si noe særlig mer om det i media. Jeg må snakke med generalsekretær og kanskje også hovedstyret på en ryddig måte, sier Ottosen.