Ble bedt om å fjerne kritisk innlegg om misjonærbarn - står for innholdet

– Jeg ble bedt av generalsekretæren om å ta ned innlegget, og valgte å gjøre det med en gang jeg fikk beskjed om det, sier Espen Ottosen.

Som informasjonsleder i Misjonssambandet (NLM) er han også redaktør for NLM-organet Utsyn. Der la han fredag ut et innlegg som skapte sterke reaksjoner.

I innlegget, som Vårt Land har skjermbilder av, går Ottosen ut mot Øystein Stene som er aktuell med podkasten «Misjonærbarna». Ottosen mener Stene gir «en feilaktig fremstilling av Misjonssambandets prosedyre under rettssaken i Stavanger».

Søndag ble innlegget fjernet fra nettsiden.

Rettssaken han sikter til fant sted for elleve år siden i Stavanger tingrett, der misjonærbarn Liv Kristin Brundtland hadde gått til søksmål mot NLM og Frikirken.

Med søksmålet ville hun at organisasjonene skulle gjøres erstatningsansvarlige for overgrep, omsorgssvikt og måten de håndterte overgrepet på da hun på 80-tallet var elev på misjonens internatskole i Taiwan, skrev Vårt Land.

Rettssaken i Stavanger tingrett endte imidlertid med full frifinnelse til organisasjonene.

Nylig kom NLM-ledelsen med en offentlig beklagelse og oppreisning til henne.

Dagen omtalte nyheten først.

FIKK SVAR: Espen Ottosen gikk på fredag ut mot Øystein Stene (bildet) som er aktuell med podkasten «Misjonærbarnbarna». Ottosen mener Stene gir «en feilaktig fremstilling av Misjonssambandets prosedyre under rettssaken i Stavanger». (Julie Pike)

Mener påstander er feilaktige

Det som fikk begeret til å renne over for Ottosen er et innlegg som sto på trykk i Utsyn forrige uke. Der kom Øystein Stene med flere påstander om den nevnte rettssaken.

Stene skrev blant annet:

«Både personalsjef og generalsekretær var til stede da Misjonssambandet fraskrev seg alt ansvar for at det skjedde overgrep på internatbarn, og ga det til foreldrene.»

Ottosen satt selv i Misjonssambandets ledergruppe for elleve år siden. Han var derfor til stede en av dagene rettssaken foregikk og fulgte opp kommunikasjonen utad, poengterer han i det nå avpubliserte innlegget.

Han har også lest tingrettens dom, opplyser han.

«Jeg vet derfor at Øystein Stene feilaktig påstår i Utsyn at ‘Misjonssambandet fraskrev seg alt ansvar for at det skjedde overgrep på internatbarn, og ga det til foreldrene’. Faktum er at vi mente at overgriperen var eneste ansvarlige for overgrep», skriver han.

Sier han ikke uttalte seg på vegne av NLM

Etter at innlegget hans ble publisert gikk det varmt i det tilhørende kommentarfeltet på Facebook. Flere mente tidspunktet for innlegget var upassende, samt at det kom fra Ottosen. Enkelte spurte også hvordan organisasjonens nylige beklagelse til Brundtland kan oppfattes troverdig med informasjonslederens utspill.

Noen tok til orde for at Ottosen måtte gå av.

På søndag, to dager etter at innlegget ble publisert, ble det altså fjernet fra nettsiden til Utsyn.

Ottosen sier til Vårt Land at han fortsatt står for innholdet i innlegget. På spørsmål om han klarerte innlegget med ledelsen før publisering, svarer han at han burde ha klarert det bedre.

– Jeg skriver i innlegget at dette ikke er en uttalelse på vegne av Misjonssambandet. Jeg har aldri hatt for vane å sende for eksempel Utsyns lederartikkel for godkjenning, og valgte også denne gangen å skrive det for egen hånd, sier han.

– Burde du ha klarert publisering av et så betent tema med ledelsen?

– Det var viktig for meg at det som ble sagt av Øystein Stene på Utsyns nettside ble imøtegått, og det er mitt ansvar som redaktør, men i etterpåklokskapens lys burde jeg drøftet dette mer grundig, sier Ottosen til Vårt Land.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men viser til det avpubliserte innlegget, samt en kommentar han gav til kritikerne i kommentarfeltet på Facebook.

Varsler interne runder

I leserinnlegget presiserer Ottosen at det ikke må forstås som en kommentar til de siste måneders dialog med støttegruppen Sendt bort eller beklagelsen og oppreisningen til Brundtland.

«Jeg skriver fordi jeg er eneste ansatt ved hovedkontoret i dag som var involvert i rettssaken for over ti år siden. Jeg kjenner et ansvar for å korrigere og nyansere viktig informasjon om rettssaken for over ti år siden jeg oppfatter at bildet som er skapt i offentligheten – blant annet gjennom podkasten ‘Misjonærbarna’ – både er feilaktig og urettferdig», skriver han.

Sendt bort er navnet på en nyopprettet støttegruppe for misjonærbarn tilknyttet Misjonssambandet. Målet deres er å bidra til at de skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning. De har i år hatt flere samtaler med NLM-ledelsen.

Generalsekretær Gunnar Bråten kan bekrefte at Ottosens innlegg ikke var avklart med ham.

– Jeg ba ham fjerne det fordi vi så at innlegget rammer enkeltpersoner. Vi kommer til å ta noen interne runder om hvordan vi kommuniserer utad, sier Bråthen.

Han tror utspill fra Ottosen på Utsyn, hvor informasjonslederen også er redaktør, vil være vanskelig å skille fra organisasjonens meninger.

– Kommer Ottosen med uriktige opplysninger om rettssaken i innlegget?

– For min del er det underordnet i denne saken. Det handler om å ivareta de rollene vi har, sier han.