Under Frikirkens synodemøte i juni skal trossamfunnet velge ny ledelse, i tillegg til at de skal ta stilling til flere saker som angår synet på likekjønnet samliv.

Frikirken skal blant annet avgjøre hvorvidt synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og dermed om det er mulig for ordinerte å lære og praktisere to syn i spørsmålet.

Vårt Land har tidligere omtalt at de to kandidatene til synodeledervervet, som er Frikirkens øverste lederverv, står på hver sin side i spørsmålet om homofilt samliv skal være et bekjennelsesspørsmål.

Nå er også kandidatene til synodestyret og synoderådet klare. Saksdokumentene, som ble sendt til synodemøtets delegater fredag, viser at et stort flertall av kandidatene står på konservativ side i samlivssakene som denne våren har blitt debattert i hele kirkesamfunnet.

LEDERKANDIDATER: Frikirkens nye leder blir enten Tor Erling Fagermoen (t.v.) eller Erhard Hermansen. De ser ulikt på spørsmålet om likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål. (Kristin Friestad, Erlend Berge)

Nestlederkandidat: – Ikke et bekjennelsesspørsmål

Nestlederkandidat Hilde Grøthe «står for det klassiske synet på ekteskapet, men anser likevel ikke saken som et bekjennelsesspørsmål». Det kommer frem i saksdokumentene.

Dermed går hun i likhet med Hermansen imot anbefalingen fra flertallet i synoderådet, men presiserer samtidig at hun «ikke anser saken om likekjønnet samliv som blant de aller viktigste».

Grøthe er i dag nestleder i Søndre presbyterium og eldsterådsleder i Kristiansand frikirke, som tidligere i år avviste Frikirkens foreslåtte samlivsdokument.

Hun ønsker ikke å besvare Vårt Lands spørsmål i saken utover det som kommer frem i saksdokumentene.

---

Dette er saken

I juni 2022 satte synoden, som er Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, samt å drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget ble ledet av Tor Erling Fagermoen, og har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.

Utvalget mener at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne, og at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn. Synoderådets flertall gir sin støtte til dokumentene.

Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Åtte av ti er konservative

Blant de øvrige kandidatene til Frikirkens synodestyre mener alle unntatt én at synet på samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Synodestyret har syv medlemmer, inkludert leder og nestleder, som alle står på valg.

Tre av styrekandidatene, Oskar Hadland, Astrid Fjeldly Lande og Jan-Samuel Willoch, var blant 20 unge, ordinerte som før påske signerte et innlegg der de gjør klart at de «ikke kan leve med at det forkynnes og praktiseres ulike syn innad i kirkesamfunnet».

– Vi har et rådende syn i Frikirken, og hvilken som helst form for endring vil bryte med dette, sa Jan-Samuel Willoch i intervju med Vårt Land nylig.

KANDIDAT: Jan-Samuel Willoch, eldste i Mortensrud frikirke, er blant kandidatene til synodestyret. (Herman Frantzen)

Samir Mehta, som også er kandidat fra Mortensrud frikirke, uttrykker at homofilt samliv er synd, og at «de som leder Frikirken bør holde seg til Frikirkens teologi».

Kandidatene Laila Fresjarå Foldvik, Jon Daniel Roum og Geir Nordkil mener alle at ekteskapet skal være forbeholdt mann og kvinne, og bekrefter overfor Vårt Land at de mener synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Nordkil advarer samtidig mot at samlivssaken skal overskygge andre saker i kirkesamfunnet.

– Samlivssaken er viktig, men vi jobber med mye annet som kirkesamfunn som er vel så viktig, for eksempel hvordan vi når ut med evangeliet der vi bor, sier Nordkil til Vårt Land.

Vil ha ordning for likekjønnede par

Rigmor Angell Stakkeland, eldste i Randesund frikirke, er den eneste av de ni kandidatene til ordinært styreverv som mener Frikirken bør tåle å leve med to syn i samlivssaken.

– Jeg er opptatt av å bidra til god dialog om ulike teologiske spørsmål der det er ulike meninger. Akkurat nå om samlivsteologi, med håp om å finne en god ordning også for likekjønnede par, og at vi i Frikirken kan leve sammen i menighetene våre også med ulike syn i denne saken, sier hun i sin kandidatpresentasjon.

Til Vårt Land forklarer hun at hun er opptatt av å sikre enhet i kirken, til tross for ulike syn.

– I denne saken vet vi at det er delte meninger i Frikirken, som i alle andre kirker. Min innstilling er at kan finne gode løsninger gjennom dialog.

– Tror du Frikirken tåler å operere med to syn i denne saken?

– Det er vanskelig å si. Jeg tenker at jeg tåler det, og håper at det er mulig, sier Stakkeland.

---

Disse stiller til valg til synodestyret

Lederkandidat: Tor Erling Fagermoen (51), pastor i Bergen frikirke

Lederkandidat: Erhard Hermansen (50), generalsekretær i Norges Kristne Råd

Nestlederkandidat: Hilde Grøthe (51), eldsterådsleder i Kristiansand frikirke

Jon Daniel Roum (51), pastor i Hønefoss frikirke og nåværende medlem av synodestyret

Oskar Hadland (27), pastor i Lyngdal frikirke fra april 2024

Astrid Fjeldly Lande (29), barne- og ungdomspastor i Råde Frikirke og ansatt i FriBU

Thea Lund Brekkå (54), eldste i Karmøy frikirke

Laila Fresjarå Foldvik (61), eldsterådsleder i Brunlanes frikirke

Geir Nordkil (54), eldste i Bodø frikirke og nåværende synodestyremedlem

Rigmor Angell Stakkeland (58), eldste i Randesund frikirke

Jan-Samuel Jucksch Willoch (30), eldste i Mortensrud frikirke

Samir Mehta (66), eldste i Mortensrud frikirke

---

Synoderådet: Tre av 20 støtter mindretallet

Blant kandidatene til synoderådet er det også en sterk overvekt av dem som gir sin tilslutning til det nåværende synoderådets forslag i samlivssaken.

Synoderådet er Frikirkens læreorgan, og består i dag av 12 ordinerte pastorer og eldste. De behandler læresaker som er oversendt av synoden eller synodestyret.

Kandidatene har blitt spurt om sitt ståsted i teologiske spørsmål som de selv anser som viktig. Ikke alle kandidatene uttrykker eksplisitt hva de mener som samlivssaken i saksdokumentene, men kun tre av 20 kandidater uttrykker at de ikke mener synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

---

Disse stiller til valg til synoderådet

Tor Erling Fagermoen (51), pastor i Bergen frikirke

Tone Moseid (55), eldste i Bryne frikyrkje og nåværende medlem av synodestyret

Sølve André Hatlen (42), pastor i Volda frikyrkje og nåværende medlem av synoderådet

Håvard Hollerud (46), pastor i Bønes frikirke

Knut Magne Dalsbø (43), pastor i Herøy frikyrkje

Kjell Audun Herje (49), pastor i Tveit frikirke

Bjørn Einar Strandberg (57), eldsterådsleder i Østsida frikirke

Rune Tobiassen (45), pastor i Østsida frikirke

Unni Westli (61), pastor i Randesund frikirke

Kjell Andreas Magnus (46), eldste i Hånes frikirke og nåværende medlem av synoderådet

Kjetil Løyning (48), eldste i Vennesla frikirke

Anders Myklebust (45), pastor i Hamar frikirke

David Edvard Fjeldskår (27), feltprest

Sigrun Sandstad (40), pastor i Stavern frikirke

Gunnar Johnsen (62), pastor i Oslo vestre frikirke og nåværende medlem av synoderådet

Kjersti Gulli Petersen (60), pastor i Halden frikirke

Maria Bjørdal (46), pastor i Kraftverket

Lise Sagdahl (58), pastor i Trondheim frikirke

Trond Vegge (53), pastor i Rognan frikirke

Raymond Lillevik (51), eldste i Nesna og Rana frikirker

---