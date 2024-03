Denne uken ble det kjent at Erhard Hermansen (50) og Tor Erling Fagermoen (51) stiller til valg for å ta over stafettpinnen etter Jarle Skullerud, som har vært synodeleder i Frikirken i ti år.

Valget skal skje når Frikirkens medlemmer møtes til synodemøte i juni.

I Frikirkens egen presentasjon av de to kandidatene, blir de blant annet utfordret på hvilke teologiske spørsmål de anser som viktig, samt eget ståsted i disse spørsmålene.

I den anledning trekker begge fram den siste tidens store snakkis i kirkesamfunnet: Samlivsteologi.

LEDERKANDIDAT 1: – Jeg er moderat konservativ og mener at spørsmålet om likekjønnet samliv ikke er et bekjennelsesspørsmål, sier Erhard Hermansen.

Moderat konservativ

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Erhard Hermansen er i dag pastor og tilsynsmann i Frikirken. I tillegg er han generalsekretær i Norges Kristne Råd. I dette arbeidet har kirkens enhet stått helt sentralt, påpeker Hermansen i presentasjonen av seg selv.

– Jeg har vært opptatt av å fremme den gode dialogen, lytte for å prøve å forstå. Gjennom dette har jeg sett hvordan dyktige teologer og kolleger som med det samme utgangspunkt og med den samme forståelse av Guds ord som rettesnor for tro, lære og liv, kommer frem til ulike konklusjoner i ulike teologiske spørsmål, slik også i spørsmålet om likekjønnet ekteskap, sier han.

Han påpeker at Frikirkens lære er det tradisjonelle synet på ekteskapet mellom mann og kvinne, og at de som er ordinerte i kirkesamfunnet skal være lojale mot dette.

– Samtidig har det i flere tiår vært ulike syn i spørsmålet om likekjønnet samliv hos medlemmer og ordinerte i Frikirken. Jeg er moderat konservativ og mener at spørsmålet om likekjønnet samliv ikke er et bekjennelsesspørsmål, sier han.

Han påpeker at dersom han skulle bli valgt som synodeleder, vil han derfor «ikke fronte noe syn, men jobbe for kirkens enhet – som en samlende leder».

LEDERKANDIDAT 2: Tor Erling Fagermoen mener at Frikirken «ikke kan ha to mostridende lærer om samliv som skal leve side om side».

– Skal ikke endre læren om samliv

Tor Erling Fagermoen er hovedpastor i Bergen Frikirke, og har dessuten ledet Frikirkens dialogutvalg som har jobbe med en helhetlig samlivsteologi i kirkesamfunnet.

– Mitt ståsted her er at jeg helhjertet tilslutter meg skriftsynserkæringen som teologisk fagråd har presentert for oss og som synoderådet har vedtatt, sier han i presentasjonen.

Han utdyper:

– Fra dette følger all annen sunn og sann teologi om Jesus som sann Gud og sant menneske, Jesus som eneste vei til frelse, behovet for omvendelse og tro, Gud som skaper og opprettholder og Den Hellige Ånd som livsgiver og utruster – samt også dagsaktuelle spørsmål omkring samlivsteologi. Her slutter jeg meg til tekstene dialogutvalget har presentert, kanskje ikke så overraskende, siden jeg ledet utvalgsarbeidet.

Fagermoen mener at Frikirken «ikke kan ha to motstridende lærer om samliv som skal leve side om side».

– Vi trenger klarhet og tydelighet og jeg opplever ikke at Guds Ord er tvetydig, sier han.

Han er samtidig tydelig på at de skal gå langt i å vise kjærlighet og omsorg til alle mennesker.

– Men det betyr ikke at vi skal endre læren om kjønn, ekteskap og samliv.

---

Frikirken

Evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele Norge.

Ledes av synodeleder Jarle Skullerud.

Dannet i 1877 etter å ha brutt med Den norske kirke.

---