NTNU frøs opptak av kirkemusikk-studenter – nå må ministeren svare

«Setter vi som samfunn ikke pris på kirkemusikere?»

Spørsmålet kommer fra Høyres stortingsrepresentant for Østfold, Tage Pettersen. Han har latt seg opprøre av NTNUs beslutning om å fryse opptaket av førsteårsstudenter til bachelorstudiet i orgel- og kirkemusikk fra høsten 2024.

Årsaken til grepet er økonomi og en realnedgang i budsjettene til universitetene over hele linja, opplyste leder ved Institutt for musikk ved NTNU, Nora Bilalovic Kulset, til Vårt Land for snart to uker siden.

Da står «det dyreste studiet med færrest studenter» dessverre lagelig til for hugg, forklarte hun.

I kirkemusiker-miljøet har nyheten skapt sterke reaksjoner og frykt for nedlegging, skrev avisen.

Nå krever Tage Pettersen svar fra forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

KREVER SVAR: «Setter vi som samfunn ikke pris på kirkemusikere?» spør stortingspolitiker Tage Pettersen (H). (Erlend Berge)

En kirkemusiker er ikke bare en som sitter bortgjemt på et orgelgalleri og spiller til gravferder og høymesser, men en kirkemusiker er også en kulturbærer — Tage Pettersen, stortingspolitiker

[ NTNU fryser opptak av studenter i orgel- og kirkemusikk: – Kan bli nedlagt ]

– En kulturbærer

«Vil statsråden bidra til at vi som nasjon forvalter og tar vare på orgel- og kirkemusikken, og yrket, gjennom at vi tilbyr relevant utdanning for denne gruppen studenter?» spør han i et skriftlig spørsmål til Stortinget.

I spørsmålet henviser Pettersen til saken i Vårt Land, men også til et debattinnlegg fra lederen ved institutt for musikk ved NTNU. I Midtnorsk debatt skriver hun blant annet:

«Nå risikerer vi at det snart ikke fins kirkemusikere mer. I Norge utdanner vi dem knapt. Det er for kostbart, for eksklusivt. Vi bortprioriterer det, ganske enkelt. For mange beslutningstakere med penger skjønner ikke hva en kirkemusiker egentlig er, og hvor mye denne personen har å si for hele vår kultur.»

Høyre-politikeren har også sin egen appell:

«En kirkemusiker er nok mer enn de fleste tror. En kirkemusiker er ikke bare en som sitter bortgjemt på et orgelgalleri og spiller til gravferder og høymesser, men en kirkemusiker er også en kulturbærer. En kirkemusiker leder gjerne kor, og i mange tilfeller flere en bare ett. Kirkemusikeren arrangerer og komponerer gjerne all slags musikk, og tilpasser musikken til ensemblet. Hvem spiller norske folketoner, 1600-tallsmelodier, populærmusikk, Bach og Messiaen? Jo det gjør kirkemusikeren», skriver Pettersen i det skriftlige spørsmålet.

Svaret til ministeren er ennå ikke tilgjengelig.

RAMMES: Nora Frogner Haugen (18) og Nataniel Martin Nikolai Moddy (18) er to av søkerne som rammes. Bildene er fra Facebook-gruppen Kirkemusikk- og orgelstudium ved NTNU Trondheim. (Privat)

Protest

I Facebook-gruppa Kirkemusikk er reaksjonene mange og sterke etter nyheten om opptaks-frys ble kjent, har Vårt Land skrevet. Der er det blitt postet bilder av årets fire søkere med plakater der det står: «Min studieplass døde den 19.03.2024».

«Staten har investert i orgler for flere titalls millioner i Nidarosdomen de siste årene, så dette blir jo som å kjøpe jagerfly uten å utdanne piloter», skrev domkantor i Oslo, Kåre Nordstoga, i gruppa.

[ NTNU-topp ber Den norske kirke betale for utdanning i kirkemusikk ]