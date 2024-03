NTNU fryser opptak av studenter i orgel- og kirkemusikk: – Kan bli nedlagt

– Det er ingen som fryder seg ved NTNU, dette er en fortvilt situasjon for oss alle sammen. Kirkemusikeren er en sentral kulturarbeider i musikklivet vårt, sier Nora Bilalovic Kulset.

Lederen ved Institutt for musikk bekrefter overfor Vårt Land at NTNU fryser opptaket av førsteårsstudenter til bachelorstudiet i orgel- og kirkemusikk fra høsten 2024.

Årsaken? Økonomi og en realnedgang i budsjettene til universitetene over hele linja, opplyser instituttleder Kulset. Da står «det dyreste studiet med færrest studenter» dessverre lagelig til for hugg, forklarer hun.

Nå er hele bachelorprogrammet i fare for å bli lagt ned, bekrefter Kulset:

– Når et studie blir fryst, så er det en slags «rødflagging» om at det koster oss for mye penger. Hvis vi ikke klarer å gjøre noe med det i løpet av året, så blir sånne studier lagt ned.

Nataniel fikk drømmen knust: – Føler meg lurt av instituttet

Nataniel Martin Nikolai Moddy (18) er én av fire unge håpefulle, som fikk knust drømmen om kirke- og orgelmusikkstudier i Trondheim denne uka.

– Jeg føler meg veldig lurt av instituttet. Tirsdag fikk jeg både godkjent opptaksprøven min og avslag på studieplass i én og samme mail, sier han til Vårt Land.

Moddy og de tre andre som fikk godkjent opptaksprøven sin til studiet, er kritiske til NTNUs håndtering av saken. Han sier de ble invitert til opptaksprøve høsten 2023 med sikte på studieplass fra høsten 2024.

– NTNU burde sett dette komme. Det er ikke noe som dukker opp over natta. De inviterte oss på prøvespill og vi har brukt flerfoldige tusen kroner på å reise dit. Jeg synes det er kritikkverdig at de ikke advarte oss om at dette var en mulighet i det minste. Vi søkerne har vært helt uvitende. Jeg har snakket med de andre og vi føler oss lurt, sier Moddy.

Jeg føler meg veldig lurt av instituttet. Tirsdag fikk jeg både godkjent opptaksprøven min og avslag på studieplass i én og samme mail — Nataniel Martin Nikolai Moddy

For Moddy var NTNU og Trondheim drømmen: en ikke altfor stor studentby med et sterkt kirkemusikermiljø og høy kvalitet på orgelparken.

– Hvordan rammes du?

– Jeg klarte i all hast å skaffe en reserveplass i Tromsø, men her er det ikke et miljø og jeg får kanskje ikke samme kvalitet som i Trondheim. Det er et stort stressmoment for oss at vi ikke vet hva som skjer videre, sier han.

Instituttleder ved NTNU: – Etisk og moralsk kjempekjipt

Instituttleder Nora Bilalovic Kulset sier det «etisk og moralsk er kjempekjipt» å måtte avvise søkerne på så kort varsel.

– Vi hadde aldri kjørt opptak hvis vi visste at den økonomiske situasjonen skulle bli så ille. Men sånn er det på NTNU nå. Ting fryses og legges ned, dag for dag, sier Kulset.

VARSKO: Hvis ikke noe gjøres med finansieringen, blir trolig kirkemusikkstudiet lagt ned, tror Nora Bilalovic Kulset, leder ved Institutt for musikk. (NTNU)

Modellene som styrer finansieringen av høyere utdanning, er dårlig tilpasset et studie som kirkemusikk, påpeker instituttlederen. Instrumentene er store, dyre og plasskrevende. Arealbehovet gjør husleia dyr og rommene passer ikke til flerbruk. Søkerne er få.

Vi hadde aldri kjørt opptak hvis vi visste at økonomien skulle bli så ille — Nora Bilalovic Kulset, leder ved Institutt for musikk, NTNU

I tillegg har Støre-regjeringen gjort store endringer i den kompliserte finansieringen av universitetene på kort tid. Først nå kommer de konkrete utslagene til syne, mener hun.

– Fra uke til uke kommer det nye underskudd i budsjettene på ulike fakulteter. Det beklager vi veldig. For vi bruker jo også masse penger på opptaksprøvene, sier Kulset.

Når NTNU tvinges til å kutte raskt for å få budsjettene i balanse, taper et dyrt studium som kirkemusikk mot behovet for lærere og helsefagarbeidere, forklarer instituttlederen.

– Da blir det ikke tid til å gjøre slike verdivalg ordentlig, sier hun.

Sterke reaksjoner: – Som å kjøpe jagerfly uten å utdanne piloter

Nå frykter studenter og kirkemusikk-miljøet for fremtiden til bachelorstudiet ved NTNU.

I Facebook-gruppa Kirkemusikk er reaksjonene mange og sterke etter at det ble postet bilder av årets fire søkere med plakater der det står: «Min studieplass døde den 19.03.2024».

«Staten har investert i orgler for flere titalls millioner i Nidarosdomen de siste årene, så dette blir jo som å kjøpe jagerfly uten å utdanne piloter», skriver domkantor i Oslo, Kåre Nordstoga, der.

ENGASJERT: Lena Fischer, kantor i Hommelvik menighet, har startet en underskriftskampanje for å berge kirkemusikkstudiet ved NTNU. (Arild Schei)

Startet underskriftskampanje

Masterstudent i orgel, og kantor i Hommelvik menighet, Lena Fischer, har startet en underskriftskampanje for sikre de fire søkerne plass og «bevare studieløpet kirkemusikk i sin helhet».

Fischer forteller at kirkemusikkstudiet har «vært i fare ganske lenge» på grunn av trøbbel med rekruttering og tilbudet. Men de siste årene har studiet og miljøet fått en skikkelig oppsving, forteller hun. Mange har lagt ned en ekstra innsats.

Et synlig eksempel på det er at nesten alle de musikalske innslagene i NRKs TV-gudstjeneste på langfredag, som i år sendes fra Hommelvik kirke, er ved kirkemusikkstudenter fra NTNU.

– Nå har vi høyt faglig nivå på studiet og mange aktiviteter. Vi har vært på studieturer, samarbeidet med barneorgelklubben Ludvig og startet et motettkor, som har blitt populært utenfor studiet vårt også, sier Fischer.

Derfor er det ekstra bortkastet hvis opptaket stanses nå, mener hun.

Staten har investert i orgler for flere titalls millioner i Nidarosdomen de siste årene, så dette blir jo som å kjøpe jagerfly uten å utdanne piloter — Kåre Nordstoga, domkantor

Nataniel Moddy: – Ikke bra for rekrutteringen til yrket

Til sammen syv søkere fikk godkjent opptaksprøven sin på de tre statlige kirkemusikerprogrammene i Oslo, Stavanger og Trondheim i år. Fire av dem fikk altså nei til å starte i Trondheim i høst.

NTNU kjører fortsatt opptak til årsstudiet sitt. I tillegg så har Universitetet i Tromsø og VID et samarbeid om en utdanning i ishavsbyen. Ingen Vårt Land har snakket med mener årsstudiet kan erstatte en full kirkemusikkutdanning.

Det er få steder i Norge du kan studere orgel- og kirkemusikk med samme kvalitet, mener Nataniel Martin Nikolai Moddy. Det var en viktig grunn til at han søkte seg til NTNU.

– Dette er ikke bra for rekrutteringen til et yrke, som allerede sliter med dette, konstaterer han.