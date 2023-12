Slik foreslår Baptistsamfunnet å sanksjonere menigheter

Baptistsamfunnet skal på landsmøtet i juni etablere en ordning for suspensjon fra kirkesamfunnets demokratiske prosesser for menigheter som «ikke er lojale mot baptistisk tro og ordning».

Det skjer som følger av samlivsvedtaket som ble gjort på fjorårets landsmøte, der kirkesamfunnet slo fast at de ikke godkjenner pastorer eller menighetsrådsmedlemmer som lever i likekjønnet samliv.

Vårt Land har tidligere omtalt at minst tre baptistmenigheter har gjort det klart at de ikke kjenner seg forpliktet av landsmøtets samlivsvedtak.

Dette er forslaget

Nå har Baptistsamfunnets hovedstyre sendt ut forslag til suspensjonsparagraf til menighetene.

Hovedstyret foreslår følgende ordning:

Hovedstyret kan legge frem sak om suspensjon av en menighet for Landsmøte ved vesentlige brudd på Baptistsamfunnets vedtekter, deriblant forpliktelsen til baptistisk tro og ordning.

En suspensjon kan også tas opp på landsmøtet dersom 30 prosent av menighetene krever det.

Suspensjon krever to tredjedels flertall på i landsmøtet, og varer inntil landsmøtet opphever den.

Suspenderte menigheter kan ikke sende delegater til landsmøtet, men beholder øvrige rettigheter og plikter i kirkesamfunnet.

Ordningen anses som en generell ordning, og kan dermed bli aktuelt også ved andre problemstillinger enn samlivsetikk.

Forslaget kommer i tillegg til den allerede eksisterende ordningen for utelukkelse av menigheter fra trossamfunnet.

Mildere enn utelukkelse

Hovedstyret ber menighetene om tilbakemelding på en rekke punkter i forslaget. Det vil så utformes et konkret forslag til sommerens landsmøte, opplyser hovedstyreleder Sissel-Merete Berg til Vårt Land.

Målet med høringen er å avklare hvordan man skal tolke fjorårets vedtak, forklarer hun.

– Hva er hovedforskjellen mellom suspensjon og utelukkelse?

– Det stilles en del spørsmål om hvordan en suspensjonsordning skal forstås sett opp imot en utelukkelse. Dette er noe av det vi ønsker en tilbakemelding på i høringsrunden, men forslagsgivernes utgangspunkt er at en suspensjon skal være mildere enn en utelukkelse, sier Berg.

Dette er krevende prosesser å gå gjennom. — Sissel-Merete Berg, leder for Baptistsamfunnets hovedstyre

– Krevende prosesser

Høringsdokumentet ble sendt til menighetene 22. november. Saken kan enten behandles i menighetsmøte eller i menighetsråd, og høringssvar må sendes til hovedstyret innen 10. januar.

Styret beklager at menighetene får kort svarfrist på høringen.

– Det er på grunn av prosessen med hovedstyrets behandling av saken til landsmøtet. Vi trenger tid og mulighet til å gjøre noen avklaringer. Dessverre blir det slik når det er et såpass tett løp som må følges, sier Berg.

– Har det tatt mer tid enn forventet å behandle denne saken?

– Dette var slik det lå an til, men dette er krevende prosesser å gå gjennom.

Hovedstyrets endelige forslag til suspensjonsordning skal være klar i begynnelsen av april. Saken skal stemmes over ved landsmøtet i Skien 7.–9. juni.

Mener samlivsvedtak strider mot baptistisk tradisjon

Samlivssaken i Baptistkirken ble aktualisert etter at Bærum baptistmenighet i 2019 valgte en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet.

Bærum Baptistkirke BÆRUM: Bærum Baptistkirke, som ligger ved Stabekk like utenfor Oslo, valgte i 2019 inn en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet. (Rebekka Johannessen Litland)

Menigheten har tidligere uttalt at de ikke vil rette seg etter vedtaket som ble gjort på sommerens landsmøte. De mener det strider mot Baptistkirkens prinsipp om selvstendige menigheter, har menighetsrådsleder Ole Svinningen tidligere uttalt.

Svinningen ønsker ikke å kommentere hovedstyrets suspensjonsforslag overfor Vårt Land.

Frykter tungt byråkrati

På landsmøtet i fjor sommer vedtok Baptistsamfunnet at de «ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv».

Hovedstyret foreslår opprinnelig en formulering om at de som lever i likekjønnet samliv ikke bør godkjennes som pastorer eller medlemmer. Ordet «bør» ble imidlertid fjernet etter at pastor og tidligere generalsekretær Magnar Mæland sammen med flere andre vant frem med et forslag om en skjerpet formulering.

PASTOR: Magnar Mæland er baptistpastor og tidligere generalsekretær i Baptistsamfunnet, (Caroline Teinum Gilje)

Han er overrasket over at hovedstyret nå legger opp til at landsmøtet skal avgjøre om en menighet blir suspendert.

– Det blir en byråkratisk ordning som blir tung å forvalte. Mange års erfaring tilsier at disse prosessene er lite byggende, og skaper lite optimisme. Vi må ha dette fokuset vekk fra landsmøtet.

Han mener i stedet at suspensjon skal kunne avgjøres av hovedstyret. I tillegg mener han at medlemmer i suspenderte menigheter ikke skal kunne velges til nasjonale verv i kirkesamfunnet.

Nå håper han at hovedstyret vil snu.

– Jeg håper at mange av menighetene vi gi sine tilbakemeldinger til hovedstyret i saken, sier han.

---

Det Norske Baptistsamfunn

Det norske baptistsamfunn ble stiftet i 1879.

Kjennetegnes ved at de avviser barnedåp, og praktiserer i stedet dåp ved bekjennelse av troen.

Har rundt 100 medlemmer med til sammen 10.500 medlemmer.

Mer enn 30 av menighetene er minoritetsspråklige. I tillegg har mange menigheter en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn.

1. januar skifter organisasjonen navn til Baptistkirken Norge.

Kilder: baptist.no / snl.no / Statsforvalteren

---