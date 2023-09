Baptistkirken i Bærum reagerer: – Skuffet over takhøyden

– Vi er skuffet over takhøyden dagens vedtak reflekterer. Vi opplever at det er et brudd med baptistisk teologi og tradisjon å utfordre den lokale menighetens valg av sine pastorer og ledere.

Det skriver Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet, til Vårt Land.

Lørdag vedtok landsmøtet i Baptistkirken at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv. Menigheter som ikke følger vedtaket, skal kunne suspenderes.

I 2019 valgte Bærum baptistmenighet en lesbisk kvinne inn i menighetsrådet sitt.

Konservativ formulering vant

I vår kom kirkesamfunnet med en samlivsrapport, som anbefaler at menigheter ikke bør godkjenne pastorer eller menighetsråd som lever i homofile forhold.

Ole Svinningen i Bærum baptistmenighet var kritisk til rapporten, og sa til Vårt Land at «menighetene må kunne leve med forskjellige meninger og praksis».

I forkant av landsmøtet denne helgen, hadde hovedstyret fremmet et forslag i tråd med samlivsrapporten.

Formuleringen med ordet «bør» møtte motstand, og det ble lagt inn et mer konservativt motforslag.

Dette forslaget fikk 125 stemmer, mot 63 stemmer for hovedstyrets forslag, melder Dagen.

I forslaget som fikk flertall, heter det at Baptistsamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv.

Tar vedtaket til etterretning

Landsmøtet ønsker videre en ordning med suspensjon fra Baptistsamfunnets demokratiske prosesser «for menigheter som ikke er lojale mot baptistisk tro og ordning». Dette var også lagt til i det nye forslaget.

– Vi tar vedtaket til etterretning og vil vurdere hvordan vi skal forholde oss til det som menighet, skriver Ole Svinningen, leder for menighetsrådet i Bærum baptistmenighet, til Vårt Land.

– Vil dere vurdere å gå ut av Det norske baptistsamfunn?

– Det er det for tidlig å kommentere.

---

Baptisme

Baptisme er et kirkesamfunn som bare anser voksendåp som gyldig. De fleste er tilsluttet The Baptist World Alliance med rundt 50 millioner voksne døpte medlemmer på verdensbasis.

En dansk kjøpmann bosatt i Porsgrunn stiftet den første norske menigheten i 1860.

Det Norske Baptistsamfunn ble stiftet i 1879 og har i dag nærmere 11.000 juridiske medlemmer fordelt på vel 100 menigheter.

Baptistsamfunnet driver teologisk seminar og folkehøgskole i Bærum og misjon i Den demokratiske republikk Kongo, Sierra Leone, Nepal, Thailand, Myanmar, Midtøsten, Tyrkia, Armenia og Belarus.

Kilde: Store Norske Leksikon