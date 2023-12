Han blir ny leder i Kirkelig Kulturverksted

– Det er med stor forventning og en god dose ærefrykt jeg går inn i denne oppgaven. KKVs utgivelser er mitt livs soundtrack, Kulturkirken Jakob et kirke-kulturelt hjem, og Erik Hillestad er en jeg har sett opp til i hele mitt voksne liv, sier Hans Olav Baden i en pressemelding fra Kirkelig Kulturverksted (KKV).

Nylig ble det kjent at Erik Hillestad går av som daglig leder av KKV. I 50 år har han ledet i den innflytelsesrike kulturinstitusjonen, som ble startet i 1973.

Onsdag ble det kjent at Baden overtar ledelsen av KKV, inkludert Kulturkirken Jakob. Baden har blant annet jobbet som organist i Holmlia kirke i Oslo i snart 20 år.

Styreleder Johannes Heggland er fornøyd med ansettelsen.

– Jeg er kjempeglad for at Hans Olav Baden er den som blir ny daglig leder i KKV etter Erik Hillestad. Hans Olav kommer til å bidra med både forankring og fornyelse, kvalitet kombinert med utålmodighet, og et sterkt engasjement for endring, inkludering og fellesskap i kirke og samfunn i vår fragmenterte tid, sier han i pressemeldingen.

– Har skapt uro og bevegelse

Som organist i Holmlia kirke har Baden etablert PULSfestivalen. Dette har han kombinert med å være kulturleder på Modum Bad, og med frilansvirksomhet som blant annet musiker, komponist, korleder og produsent. Han har tidligere jobbet med større kulturprosjekter, og er styreleder i KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, heter det i pressemeldingen.

Baden mener norsk kirke-, kultur- og samfunnsliv hadde sett annerledes ut i dag, hadde det ikke vært for Kirkelig Kulturverksted.

– I snart 50 år har denne institusjonen skapt uro og bevegelse med sin grenseløse kreativitet, kompromissløse kvalitet, frigjørende kunstformidling og evige kamp for de stemmeløse og utestengte, sier han.

GÅR AV: Erik Hillestad varsler i oktober at han går av som daglig leder for den betydningsfulle kulturaktøren KKV. (Heiko Junge/NTB)

Ønsker å gjøre kirka romsligere

Baden ser frem til å overta arbeidet til Hillestad.

– Som ny daglig leder i KKV ønsker jeg å videreføre, og forhåpentligvis også videreutvikle, det viktige arbeidet til KKV og Erik Hillestad. Mitt ønske vil være å fortsatt gjøre himmelen dypere, samfunnet varmere, kunsten grensesprengende og kirka romsligere.

Baden trer inn i den nye rollen i juni 2024. Erik Hillestad går da over i en ny rolle i KKV for resten av året, der han blant annet vil være involvert i forberedelser og gjennomføring av KKVs 50 årsjubileum høsten 2024, ifølge pressemeldingen.

Hillestad uttalte nylig til Vårt Land at det kjennes greit å gi seg mens han enda har energi til å gyve løs på nye prosjekter.

– Jeg ser fram til å gjøre noe annet, etter å ha jobba nokså monomant med dette i 50 år. Jeg tror det bra å gi seg mens leken er noenlunde god og helsa er intakt, sa han til avisen i oktober.

[ Erik Hillestad går av ]