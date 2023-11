Morgenandakten har vært å høre på NRKs hovedkanal i 92 år. Der har den hatt de fleste av sine 369.000 lyttere. I tillegg har andakten de siste årene vært å finne på nisjekanalen P1+.

Fra torsdag 6. november kan den kun høres på P1+ og på NRK Radio på nett.

– Jeg tillater meg å si at det er en klassiker i kringkastingssammenheng, for det er knyttet til morgenandakten.

Slik innledet leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen, den første klagesaken rådet skulle behandle tirsdag.

Vil gjøre kanalene mer ulike

– Vi har lyst til å gjøre to av de største radiokanalene våre mer forskjellige for å gi et bredest mulig allmennkringkastingstilbud på lyd.

Det sa radiosjef Bjørn Tore Grøtte, som gjorde rede for hvorfor NRKs morgenandakt er flyttet fra P1 til P1+.

– Denne endringen skjer fordi samfunnet vårt endrer seg. Det endrer seg og utvikler seg, og det gjør også lyttervanene.

Han forteller at NRK måler lytterbevegelsene nøye.

– Vi ser at når vi sender en del av det forkynnende stoffet så har vi litt trøbbel med å samle like mange folk som vi gjør med andre typer stoff som også kan være «tungt».

Grøtte påpeker at NRK P1 skal være en samlende fellesarena for alle voksne i Norge.

– NRK P1 har 1,2 millioner lyttere hver eneste hverdag. Hvis vi skal være den samlende kraften så er vi nødt til å utvikle oss i takt med samfunnet, sa Grøtte.

Andakten sendes på P1+ til samme tidspunkt som den gjorde på P1. Den er også tilgjengelig for lytterne i appen NRK Radio.

– Mer livssynsinnhold enn tidligere

– Vi har fått noen reaksjoner, og det er ikke så rart. Andakten har symboltungt og viktig innhold. Det skal vi ha respekt for.

På P1 sendes nå programmet Kveldstanker på kveldstid. Der inviteres ulike folk til å formidle filosofi, livsvisdom og ord til ettertanke fra ulike religioner og livssyn. Ifølge Grøtte viser dette tilbudet bredden i livssynsoppdraget til kanalen.

Han peker på program som Kompass, Etikketaten, Salmer til alle tider, og Tro, håp og Lillesæter:

– Vi har mer innhold i livssynssjangeren enn vi hadde for en god stund siden.

Grøtte mener erfaringen tilsier at lytterne finner frem til det de ønsker å finne, såfremt NRK informerer tydelig.

Rådsleder etterspør NRKs forståelse av forkynnelse

Snorre Valen viste til at et av Grøttes argumenter for å flytte andakten er at tiden er i endring, og at det fordrer endringer dersom P1 skal være den samlende kanalen.

– Uavhengig av mitt eller andre rådsmedlemmers syn på forkynning i kringkastingen, så har jeg lyst til å spørre om dette må leses som et uttrykk for at synet på forkynnelse er i endring i NRK?

På dette svarte radiosjefen at det ikke hadde kommet opp som et spørsmål hvorvidt NRK skulle sende andakten eller ikke.

Han påpekte samtidig at hans egen observasjon er at motstanden mot at statskanalen skal sende forkynnelse er økende.

Fikk Petter Dass-prisen

For to år siden ga Vårt Land Petter Dass-prisen til NRK Morgenandakten. Begrunnelsen var: «Det er få andre institusjoner eller mennesker som på samme måte klarer å forankre den kristne troa i offentligheten slik som NRKs morgenandakt.»

NRK-andakten hadde da over lengre tid vært i endring. Andaktsholderne stod friere til å snakke om egne erfaringer og det de selv opplevde som viktig. Tidligere var det teologer og prester som holdt andakten, men etter hvert åpnet dørene også for andre, for eksempel artister og programledere.

Morgenandakten på NRK

Morgenandakten har blitt sendt i NRK siden 9. mars 1931.

Andakten er blitt sendt tre ganger daglig på NRK P1: Kl. 05.33, 07.20 og 08.20 på distriktssendingene.

360.000 lyttere får med seg tre minutter med ettertanke, bønn og velsignelse etterfulgt av musikk.

Fra 6. november sendes andakten kun på NRK P1+ og på NRK Radio på nett.

