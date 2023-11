I 2021 fikk både Human-Etisk Forbund, Laget NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) og Norges kristelige studentforbund (NKS) nei til å stå på stand ved Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. Alle fikk samme svar: «Det er dessverre ikke mulighet for livssynsgrupper å stå på stand ved HVL.»

Nå har skolen snudd med følgende begrunnelse:

«Vi ønsker å ha åpne og levende campuser og legge godt til rette for studentengasjement. Det innebærer at våre studentforeninger får anledning til å presentere seg og tilbudet sitt i tråd med retningslinjene våre. Vi opplever at retningslinjene fungerer rimelig bra og vi vurderer dem med jevne mellomrom ut fra erfaringer og dialog.»

– Dette er et elendig svar. Det vitner om en høyskole som går og gjemmer seg, sier KrFU-leder Hadle Bjuland.

– Skolen forklarer ikke bakgrunnen for hvorfor de har snudd og jeg blir oppgitt over sånne ulme svar, legger han til.

Høyskolen er en viktig utdanningsinstitusjon hvor man lærer om demokrati og ytringsfrihet. Man bør som institusjon etterstrebe å etterleve dette også. — Hadle Bjuland, KrFU-leder

Mandag denne uken hadde Laget stand ved inngangen. Bjuland mener at HVL må oppklare hvorfor Laget først fikk avslag, og trygge både Laget og andre organisasjoner på at de er ønsket fremover.

– Det er så synd at studenter som står på for frivilligheten i Norge, blir motarbeidet. Laget bør få stå på stand hver eneste dag hvis de har lyst til det, mener han.

Laget står på stand på Høgskolen ved Vestlandet, campus Bergen. Marthe Halle Lavik er lokallagsleder, mens Sara Louise Emmerhoff er medarbeider i Laget. (Kristine Gripsgård)

Høyskolenes funksjon

Han peker særlig på høyskolens og universitetenes funksjon som institusjoner i Norge.

– Høyskolen er en viktig utdanningsinstitusjon hvor man lærer om demokrati og ytringsfrihet. Man bør som institusjon etterstrebe å etterleve dette også. Da er jo nettopp poenget at man skal åpne opp for ulik tro og ulike meninger.

Bjuland opplever at svaret fra HVL trygger verken ham, eller andre for øvrig, på at Laget og andre livssynsorganisasjoner er velkomne til å synliggjøre sitt arbeid i fremtiden.

– Jeg mener at det bør være like vilkår for alle studentorganisasjoner, uavhengig av livssyn.

Vårt Land har gjentatte ganger forsøkt å få utdypende svar fra HVL denne uken. Torsdag fikk Vårt Land dette svaret tilsendt i en e-post, signert arealdirektør Helge Skugstad:

«Det er ikke noe vesentlig nytt i våre retningslinjer. Vi vurderer dem med jevne mellomrom der vi ser på praktiseringen vår og hvilke erfaringer vi gjør oss. Tilbudet om stands på campusene gjelder i første rekke for studenter og ansatte ved HVL. I den grad det åpnes opp for eksterne skal informasjonen være relevant for studenter og ansatte ved HVL. I dette tilfellet og når det går gjennom våre egne studentforeninger ble søknaden innvilget.»