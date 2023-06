– Jeg tenker at prestene må utfordres på å rekruttere nye prester – finne sine etterfølgere for å sette det på spissen, sier Tom Sverre Bredal-Tomren.

Han er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og bispekandidat i Sør-Hålogaland. Ideen lanserte han under en panelsamtale sammen med de andre bispekandidatene, da det ble snakk om hvordan man skal løse prestemangelen.

110 presteårsverk i Den norske kirke sto ledig ved årsskifte, ifølge Kirkerådet, og antall søkere til presteutdanningen har gått ned.

Bredal-Tomren tror at det å inkludere prester mer i rekrutteringsprosessen vil virke positivt på både tilstrømningen av nye prestestudenter, i tillegg til å virke trosstyrkende for prestene selv.

– Det er ikke bare en formell utdannelse å bli prest, det handler også om å vokse i troen og som åndelig leder. Å få motivere og stå i dialog med mennesker som er motivert til å bli prester vil utfordre presten som medvandrer.

Koble på forskergruppe

Ifølge Bredal-Tomren er dette foreløpig bare en idé, og han mener det må samles inn mer data før man går videre med tanken.

– Mitt innspill er at vi burde prøve å få i gang noen forsøksprosjekter for å se om ideen har noe for seg.

Det viktigste er å inkludere førstelinjen — Bispekandidat Tom Sverre Bredal-Tomren

Bredal-Tomren sier det vil ta tid å se effekten av et slikt prosjekt, men peker på at et slikt prøveprosjekt i kombinasjon med forskning kunne gitt hurtigere resultater.

– Hadde man koblet på en forskergruppe som kunne intervjuet prester om hvorfor de endte opp som prester, ville det vært mulig å identifisere om valget kom som et resultat av oppfordring.

– Må ikke stilles som krav

FRIVILLIG: Trine Nordvik Løkås mener det må være opp til prestene selv om de ønsker å rekruttere nye prestespirer. (Privat)

Sør-Hålogaland er et av bispedømmene med størst prestemangel, ifølge Trine Nordvik Løkås, HR-sjef i Sør-Hålogaland bispedømme.

Hun kan fortelle at bispedømmet har hatt prestemangel over flere år, og det har ikke vært uvanlig med null søkere på utlyste stillinger.

– Det er flere som pensjonerer seg enn det er nyutdannede. I tillegg er det vanskeligere å rekruttere til mindre steder enn til byene, spesielt ønsker nyutdannede prester seg et større arbeidsmiljø, sier Løkås.

Akkurat nå har bispedømmet 16 ledige prestestillinger. Løsningen har derfor blant annet vært vikarierende pensjonister og prester under utdanning.

– Bredal-Tomren sitt forslag handler om en enda sterkere involvering av prestene for å få folk til utdanning, og det ønsker vi hjertelig velkommen, sier Løkås.

Hun er derimot litt skeptisk til at dette blir en del av prestenes stillingsbeskrivelse.

– Man må ikke stille det som et krav, men som en mulighet hvis prestene vil.

Ble oppfordret

Som ferdigutdannet lærer fikk Bredal-Tomren selv en oppfordring fra soknepresten i Levanger om å studere teologi.

– Det vekte interesse og satte i gang store tankeprosesser i meg. At en prest brukte litt tid på å samtale om dette med en ung mann, og ga meg en oppfordring, var uhyre viktig.

– Mange prester har allerede mange oppgaver og er presset på tid. Er det ikke mye å forvente at de også skal rekruttere nye prester?

– Hvis alle parter finner at denne ideen vil føre til økt rekruttering, så tror jeg dette kan være en spennende arbeidsoppgave for prestene. Man må jo alltid prioritere mellom ulike oppgaver i et yrke.

Prestevirkeligheten er ganske travel, og ungdomsarbeidet er ofte det som ryker i prioriteringene, dessverre. — Sokneprest Torkel Irgens

Bredal-Tomren har også troa på at en slik oppgave ikke nødvendigvis trenger å bli så tidkrevende, men at den kan gå hånd i hånd med andre arbeidsoppgaver.

– Når man driver med konfirmantarbeid eller jobber tett på unge voksne, så vil det være arenaer der det er naturlig å snakke med dem man ser på som potensielle prester. Alt innenfor ordinær arbeidstid, riktignok, presiserer bispekandidaten.

Vanskelig å prioritere

– Prestemangel er én av Den norske kirkes største utfordringer, som jeg ikke tror det finnes en enkel løsning på.

Det sier sokneprest i Rønvik og Kjerringøy menighet i Bodø, Torkel Irgens. Han synes likevel Bredal-Tomren sin idé er god.

Irgens har jobbet i Bodø siden 1997, og ser at det nytter å ha et aktivt ungdomsarbeid som en god arena for å rekruttere nye prester og andre kirkelige medarbeidere. Han tror derimot at mangel på ressurser kan gjøre ideen krevende i praksis.

POSITIV: – Ideen er god, selv om dette ikke er noe nytt, sier sokneprest Torkel Irgens. (Privat)

– Prestevirkeligheten er ganske travel, og ungdomsarbeidet er ofte det som ryker i prioriteringene, dessverre. Mangler det prest til en begravelse i nabokommunen, da går det foran å være med på en ungdomskveld, sier han.

Soknepresten tror at det må en tydeligere og langsiktig satsing på ungdomsarbeid for både ansatte og frivillige hvis denne ideen skal la seg gjøre.

Ulike innganger

Hvordan prestene skal gå frem for å oppfordre mulige prestestudenter vil ikke Bredal-Tomren slå fast. Han mener det må være opp til prestene selv å avgjøre den beste fremgangsmåten.

– Det viktigste er å inkludere førstelinjen, men det må skje i dialog med fagforeningen og de som skal involveres, slik at det ikke blir en ekstra byrde, sier han.

Han påpeker også at en slik løsning fordrer at prestene ikke bare rekrutterer etterfølgere som er like seg selv.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli et stort problem. Det er såpass stor prestemangel, at jeg tror alle prestespirer vil bli sett på som mulige arvtakere, uavhengig om man ligner presten eller ikke.

