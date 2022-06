REALITETSORIENTERING: – Hvis det hadde vært realistisk å tenke at vi innen fem år kunne doble antall ordinære studenter i cand.theol., ville jeg sagt at det selvsagt er det beste, sier Vidar Haanes. Det har MF-rektoren derimot liten tro på – og ser derfor frem til å starte opp et nytt alternativ til høsten. (Jan Langhaug)