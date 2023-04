Det melder svenske Dagen. Rapporten kommer snart halvannen måned etter at det uavhengige parlamentsmedlemmet Andrew Wilkie kom med anklager om mulige økonomiske misligheter i Hillsong (se faktaboks), slik The Sydney Moring Herald meldte 9. mars.

Vårt Land også anklagene mot megakirken i Australia, som omfatter tiden da Brian Houston var verdensleder. Han gikk av i fjor vår etter at Hillsongs globale styre konkluderte med to tilfeller av upassende oppførsel og brudd på etisk regelverk.

Australia: Lekkede dokumenter og anklager mot Hillsong

Andrew Wilkie kom med anklagene sine i det australske parlamentet, der han la fram 17 mapper med det han påstår er lekkede dokumentasjon på kirkens økonomi. Dokumentene hevder han å få fått fra en varsler.

Få dager senere varslet Hillsong en uavhengig gjennomgang av sin økonomiske struktur og systemer for å sikre at organisasjonen kan utføre sitt religiøse oppdrag, meldte Sydney Morning Herald den gang.

Det er altså denne rapporten som den svenske avisen Dagen nå omtaler. Ifølge avisen var det et advokatfirma som fikk oppdraget med å sørge for en uavhengig gransking og som bestilte rapporten fra et uavhengig revisorfirma.

Ny rapport: «Feilaktig forståelse av de faktiske omstendighetene»

Den konkluderer med at de omdiskuterte utgiftene ikke har vært lovstridige, ifølge Dagen:

«Sammenfatningen av rapporten viser at det som hevdes speiler en feilaktig forståelse av de faktiske omstendighetene, av detaljer i transaksjonene, eller av aktivitetene generelt», skriver advokatfirmaet.

Ifølge Dagen har Hillsongs pastor i Sverige kommet med en kort uttalelse om rapporten i et nyhetsbrev: «Et uavhengig firma som heter Grant Thornton har offentliggjort sin konklusjon, som viser at Hillsong Australia lever opp til en høy standard av økonomisk integritet».

Dokumenter skal også inngå i pågående etterforskning

Svenske Dagen skriver videre at dokumentene fra Andrew Wilkie «delvis inngår i en pågående etterforskning av Hillsong i Australia».

Den australske parlamentarikeren Wilkie hevdet i mars at papirene skal vise at kirkens penger er brukt på en tredagers luksusreise i Cancún i Mexico i fjor for fire medlemmer av familien til Brian Houston og deres venner.

Penger fra kirken skal også ha blitt brukt til innkjøp av en rekke merkeklokker, designerklær og spesiallagede skateboards, ifølge ham. Han anklaget også Hillsong Australia for å ha ha underrapportert inntekter i hundremillionersklassen.

Heller ikke Brian Houstons etterfølger som global hovedpastor, Phil Dooley, gikk fri for negativ omtale. Han skal ha flydd på business class for kirkens regning, men oppgitt til medlemmene at han kun flyr økonomiklasse, hevdet Andrew Wilkie.

Hillsong Australia tilbakeviste anklager fra Andrew Wilkie

En ikke-navngitt talsperson for Hillsong tilbakeviste den gang overfor Sydney Morning Herald en rekke av anklagene til Wilkie, og mener flere av dem er tatt ut av kontekst, er feil eller uprøvde. Han påpeker blant annet at reisene til Dooley dels er betalt av ham selv.

---

Hillsong

Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.

Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.

Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.

Ble etablert i Norge i 2018. Menighetene som den gang gikk inn i Hillsong var tidligere kjent som Intro. Hillsong Norway har vært tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge.

I juni 2021 ble det kjent at Hillsong Norway trekker seg ut av Hillsong Church.

---