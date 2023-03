Tidligere Hillsong-leder anklages for luksusforbruk på kirkens regning

Grunnlegger og tidligere verdensleder i Hillsong, Brian Houston, er nok en gang i hardt vær. Denne gangen anklages han for å ha dratt på luksusreiser og for å ha kjøpt en rekke dyre merkevarer til familien på kirkens regning.

Påstandene kommer fra det uavhengige parlamentsmedlemmet Andrew Wilkie, skrev Sydney Morning Herald.

I det australske parlamentet forrige uke la Wilkie fram 17 mapper med det han påstår er lekkede dokumentasjon på kirkens økonomi. Dokumentene hevder han å få fått fra en varsler.

Papirene skal blant annet vise at kirkens penger er brukt på en tredagers luksusreise i Cancun i Mexico i fjor for fire medlemmer av familien Houston og deres venner, ifølge Wilkie. Prislappen skal ha vært på drøyt én milion kroner. Penger fra kirken skal også ha blitt brukt til innkjøp av en rekke merkeklokker, designerklær og spesiallagede skateboards.

AUSTRALSK KIRKESAMFUNN: Hillsong har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen. (Foto: Hillsong Church)

Påstander om lovbrudd

Parlamentsmedlemmet videre at Hillsong-forsamlingen i Sydney har tjent 565 millioner kroner mer enn de har rapportert inn til offentlige myndigheter.

Til parlamentet la han dessuten fram opplysninger om at menighetens penger blant annet skal ha blitt brukt til utgifter til prester og ledere for å kunne kjøpe måltider (580.000 kroner), til underholdning (180.000 kroner), kjøp av blomster (260.000 kroner) og til gaveutgifter (1 ,2 millioner kroner), skriver svenske Dagen.

Med den påståtte pengebruken mener Wilkie at Hillsong «brøt en rekke lover i Australia og rundt om i verden knyttet til svindel, hvitvasking av penger og skatteunndragelse», ifølge den australske dagsavisen.

For ett år siden ble det kjent at Houston har sagt opp jobben som global hovedpastor i det karismatiske kirkesamfunnet. Det skjedde etter at Hillsongs globale styre offentliggjorde at Houston har vært involvert i to hendelser hvor han har opptrådt upassende og brutt kirkens etiske regelverk, ifølge en uttalelse som ble publisert på megakirkens nettside.

Siden har Phil Dooley tatt over som global hovedpastor i Hillsong. Heller ikke han slipper unna Wilkies anklager. Ifølge parlamentmedlemmet har Dooley opplyst til medlemmene at han kun flyr på økonomiklasse. Det mener Wilkies er villedende. Dokumentene skal angivelig vise at Dooley har flydd på business-class på en rekke turer.

Varsler gransking

En ikke-navngitt talsperson for Hillsong sier til Sydney Morning Herald at menigheten «har vært åpen og transparent» rundt den tidligere ledelsens feil. Vedkommende tilbakeviser også en rekke av anklagene til Wilkie, og mener flere av dem er tatt ut av kontekst, er feil eller uprøvde. Han påpeker blant annet at reisene til Dooley dels er betalt av ham selv.

Søndag morgen varslet Hillsong at de vil foreta en uavhengig gjennomgang av sin økonomiske struktur og systemer for å sikre at organisasjonen kan utføre sitt religiøse oppdrag, skriver Sydney Morning Herald.

Det går fram av en tale som Dooley holdt i menigheten. Der kunne han også opplyse at 153 ansatte har sagt opp frivillig det siste året, noe som har spart kirken for over 66 millioner kroner. I tillegg har de innført nye retningslinjer for gaver og honorarer, samt endret strukturene.

Hillsong

Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.

Har etablert forsamlinger i storbyer over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.

Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.

Ble etablert i Norge i 2018. Menighetene som den gang gikk inn i Hillsong var tidligere kjent som Intro. Hillsong Norway har vært tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge.

I juni 2021 ble det kjent at Hillsong Norway trekker seg ut av Hillsong Church.

----