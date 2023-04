– Jeg synes det kjempekjekt at vi klarer å stille liste i Oslo. Det har vi hatt som mål og ønske, sier Arve Kjell Uthaug i Frimodig kirke til Vårt Land.

I september er det kirkevalg i Den norske kirke. For første gang stiller tre lister til valg – i tillegg til de lokale nominasjonskomiteenes lister. Frimodig kirke er nykommeren. De bestemte seg først i fjor for å stille til valg, noe Vårt Land har skrevet om tidligere.

Da fristen for å melde inn lister gikk ut siste dagen i mars, ble det klart at Frimodig kirke stiller med valglister i de fleste bispedømmer til kirkevalget. Oslo er blant bispedømmene det har vært krevende å få kandidater til å stille. De valgte derfor å sende en ufullstendig Oslo-liste til Kirkerådet.

– Så håper vi at vi får lov av valgrådet til å supplere listen med kandidater de neste ukene, uttalte Uthaug den gang.

For å bli godkjent må listen innfri krav til blant annet antall, kjønnsbalanse og alderssammensetning.

Nå er altså Oslo-listen komplett.

Unge kandidater

– Det har vært lagt ned masse arbeid for å få dette til, både av kontaktene våre i bispedømmet og andre som har hjulpet til, sier Uthaug.

– Hva synes du om sammensettingen av kandidater på listen?

– Jeg er veldig fornøyd først og fremst for at vi har klart å få ei liste. Så er jeg også fornøyd med at vi har klart å få ei liste med forskjellige folk med ulike bakgrunner. Videre er jeg kjempefornøyd med at vi har å få ei liste hvor fem av ni er ungdomskandidater, sier han.

Uthaug skulle gjerne sett at de hadde hatt flere kvinner høyere oppe på listen.

– Men vi er ikke en posisjon hvor vi kan «presse» folk høyere opp på listen enn de vil. Det er ikke til å komme fra at noen stiller til liste med en innstilling om at «her skal jeg gå fullt inn i dette». Andre stiller fordi de ønsker å gi Frimodig kirke drahjelp slik at vi kan klare å stille liste, men egentlig har de ikke lyst til å bli valgt.

Oslo-listen til Frimodig kirke

Steinar Algodt Hopland, født 1948, bedriftskonsulent Kåre Olav Hegle, født 1952, forfatter/pensjonist Jarle Norvald Aarseth, født 1952, revisor Sunniva Fuglestveit, født 1995, markedskonsulent Hans Christian Bergsjø, født 1995, journalist Jon Olav Meling Kvamsø, født 1996, student Marja Ristiinna Gaup Gustad, født 1995, vernepleier Erika Vestre, født 1995, arrangementskonsulent Grethe Raddum, født 1952, pensjonist

«Halleluja og hurra»

Den kirkepolitiske organisasjonen beskriver seg selv som «et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke», og tar til orde for «å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres».

Til Vårt Land har Uthaug uttalt at det generelt har vært «en del arbeid» med å få på plass tilstrekkelig med kandidater til de ulike listene.

– Vi opplever nok at det kan være litt tøffere å stå på ei liste som Frimodig kirkes liste, enn noen av de andre listene. Du er litt «underdog» og noen kan risikere å få litt pes på grunn av det vi står for, sa han i slutten av mars.

På Facebook-gruppen til Frimodig kirke blir nyheten om den komplette Oslo-listen tatt godt imot.

«Halleluja og hurra! Digg at Frimodig kirke også blir et alternativ i kirkevalget for folk i Oslo!», skriver Therese Egebakken, listetopp for Frimodig kirke i Stavanger.

