Fredag ble Frimodig kirkes valglister i Møre, Bjørgvin og Stavanger bispedømme presentert på organisasjonens nettsider.

Under kirkevalget i Den norske kirke til høsten vil det for første gang stille tre lister til valg – i tillegg til de lokale nominasjonskomiteenes lister. Frimodig kirke er nykommeren. De bestemte seg først i fjor for å stille til valg.

Den kirkepolitiske organisasjonen beskriver seg selv som «et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke», og tar til orde for «å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres».

Frimodig kirke har blant annet markert seg som motstandere av dagens valgordning, og tar et konservativt standpunkt i spørsmålet om likekjønna ekteskap og reservasjonsrett for prester som ikke anerkjenner kvinners prestetjeneste.

Dette er listene

Nedenunder kan du se de tre ulike valglistene. De to første kandidatene i hver liste er kumulerte. Under hver liste kan du lese om førstekandidatene.

---

Møre

1. Arnt-Ove Tenfjord, Ålesund

2. Marthe Sofie Leithaug Guddal, Averøy

3. Helge Håberg, Herøy

4. Asbjørn Simonnes, Volda

5. Åsmund Almli, Aure

6. Olav Terje Flataker, Molde

7. Anna Myklebust, Sykkylven

8. Daniel Engvik, Averøy

9. Marit Røykenes Dahle, Molde

10. Kolbjørn Gjære, Ålesund

11. Else Karin Jacobsen, Molde

12. Martine Fure, Sula

---

Arnt-Ove Tenfjord er Frimodig kirkes førstekandidat i Møre. Tenfjord har vært journalist i blant annet Sunnmørsposten og NRK, og tidligere lokalpolitiker for KrF. Han sier til Vårt Land at han ble overrasket over plasseringen.

«Motivasjonen er at jeg tror på Jesus, er glad i kirka mi, og folket jeg møter der. Mulig jeg kan tjene der ved å gi denne arven videre i en ny tid?», skriver han i en tekstmelding.

Bjørgvin

---

Bjørgvin

1. Gunnar Innerdal, Øygarden

2. Per Hillern, Sogndal

3. Marthe Hauge Aase, Skilbrei i Sunnfjord

4. Annie Schaug, Øygarden

5. Egil Morland, Øygarden

6. Olav Terje Flataker, Molde

7. Karen Sofie Uthaug, Alver

8. Hilde Kayser Rohde, Bergen

9. Annlaug Åm Risa, Balestrand

10. Torstein Backer-Owe, Odda

---

Førstekandidaten til Frimodig kirke i Bjørgvin er Gunnar Innerdal. Han er førsteamanuensis, gresklærer og avdelingsleder i Teologi, religion og filosofi ved NLA Høgskolen.

Han skriver følgende til Vårt Land om sin motivasjon for å stille:

«Med bakgrunn i den tilliten jeg blir vist i nominasjon og eventuelt valg, er jeg motivert for å være med å bidra til å bygge kirken i Norge. Jeg ønsker levende, gudstjenestefeirende lokalmenigheter som ærer den treenige Gud, forkynner Kristus og fremmer rettferdighet, og slik kan bety noe for mennesker og samfunn i stor og liten skala, i nærmiljøet og ut i verden.»

[ Innerdal uenig med oversettere om Fadervår ]

Stavanger

---

Stavanger

1. Therese Egebakken, Hafrsfjord

2. Knut Alfsvåg, Stavanger

3. Terese Bue Kessel, Sola

4. Kristin Øverland, Stavanger

5. Bjørn Stornes, Tananger

6. Marit Karin Alsvik, Hafrsfjord

7. Tobias Lien, Stavanger

---

Førstekandidaten i Stavanger er student Therese Egebakken. Hun er leder i Frimodig kirke ung og medlem i Stavanger bispedømmeråd. Tidligere har hun vært aktiv i Rogaland KrFU, men i år stiller hun som ungdomskandidat på valglista til Stavanger KrF.

Hun henviser Vårt Land til hennes Facebook-profil hvor hun har skrevet om listeplasseringen.

Egebakken skriver blant annet at det er «stort å bli gitt tilliten til å være 1.kandidat», og at det er «et ansvar og en utfordring» hun tar på alvor.

«Jeg er motivert og klar for å bidra med det jeg kan til at Frimodig kirke får et best mulig valgresultat. Den norske kirke trenger Frimodig kirke med i sentrale råd og organ hvor viktige beslutninger og retningsvalg for folkekirken tas», skriver hun videre.

[ Egebakken hevder nestleder i Stavanger bispedømmeråd kommer med homofobi-stikk ]