Nordens Metodist-biskop, Christian Alsted, har tidligere uttalt at det snart vil være mulig for to av samme kjønn å gifte seg i Metodistkirken.

Kirken i Norge jobber for tiden med å ferdigstille en liturgi for dette. Samtidig er det uenighet om saken i det internasjonale kirkesamfunnet United Methodist Church, som den norske Metodistkirken tilhører.

Ville ha svar, sendte brev

Ole-Einar Andersen er informasjonsansvarlig i Trondheim metodistkirke. Han sendte, på eget initiativ, et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), datert 27. mars i år.

– Jeg ønsket å finne ut om et ekteskap mellom to av samme kjønn ville være gyldig etter norsk lov, selv om vigselsliturgien ikke er godkjent i Metodistkirkens internasjonale kirkeordning, sier Andersen.

Etter kirkeordningen er Generalkonferansen det øverste nivået i kirken. De har foreløpig ikke vedtatt en liturgi for likekjønnet ekteskap.

Direktoratet svarte Andersen allerede dagen etter. De skriver i sitt svar at dersom vigselsritualet samsvarer med norsk lov og likestillingsprinsipper, vil det kunne godkjennes og være juridisk bindende. Om liturgien er godkjent eller ikke av den internasjonale kirkeordningen i Metodistkirken, betyr ikke noe for gyldigheten av ekteskapet.

Vårt Land har sett brevet fra Andersen og svaret fra Bufdir.

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

Får ikke vedta egen vigselspraksis

Nylig ble det arrangert en ekstraordinær sentralkonferanse for metodistkirkene i Nord-Europa og Eurasia. I forkant av møtet regnet man med å vedta et forslag om at årskonferansene i de ulike landene ville få fullmakt til å endre ordinasjons- og vigselspraksis i egne kirker. Dette forslaget ble ikke godkjent.

Metodistkirken i Norge vedtok på sin årskonferanse i 2019 at de ville arbeide for likekjønnet vigsel. Dette arbeidet fortsetter til tross for Sentralkonferansens vedtak - blant annet gjennom prosessen med å få en vigselsliturgi på plass.

Frykter ikke utestengelse

Den som har ansvaret for Metodistkirkens liturgiarbeid her til lands er Hilde Marie Øgreid Movafagh, som er rektor på kirkens teologiske seminar.

Ettersom liturgien ennå ikke er ferdig, kan hun ikke dele den med Vårt Land på nåværende tidspunkt. Hun forteller imidlertid at målet er at den skal være så lik den gamle som mulig, bare kjønnsnøytral.

LITURGI: Hilde Marie Øgreid Movafagh leder arbeidet med ny vigselsliturgi i Metodistkirken.

Liturgien må godkjennes både i en komité og av biskop Christian Alsted før den kan tas i bruk.

– Risikerer den norske Metodistkirken å bli utestengt fra det store fellesskapet dersom man tar liturgien i bruk?

– Nei. Da måtte man utestengt mange som allerede har tatt i bruk lignende liturgier, både i USA og i andre europeiske land.

Splittelse

Uenigheten om likekjønnet vigsel, samt ordinasjon av homofile og lesbiske prester, splitter ikke bare United Methodist Church, men også den norske Metodistkirken.

Noen menigheter vurderer å melde seg ut av kirken fordi de opplever det for krevende å være i et fellesskap der man er uenige om disse spørsmålene.

I Centralkirken i Bergen skal menigheten ta et veivalg tidlig på høsten i år, og vurdere om de skal bli værende i kirkesamfunnet eller ikke.

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer

Praktiserer barnedåp

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

