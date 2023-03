Frimodig kirke stiller ufullstendig valgliste i Oslo: – Håper å kunne supplere

– Vi stiller med valglister i alle bispedømmer, utenom to. Det er ikke verst til å være nykommer, sier Arve Kjell Uthaug i Frimodig kirke.

I september er det kirkevalg i Den norske kirke. For første gang stiller tre lister til valg – i tillegg til de lokale nominasjonskomiteenes lister. Frimodig kirke er nykommeren. De bestemte seg først i fjor for å stille til valg, har Vårt Land skrevet.

Den kirkepolitiske organisasjonen beskriver seg selv som «et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke», og tar til orde for «å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres».

I dag klokken 12 gikk fristen ut for å melde inn lister til årets kirkevalg. Totalt har bispedømmene mottatt 41 listeforslag til valg av leke medlemmer til Den norske kirkes elleve bispedømmeråd, melder Den norske kirke i en pressemelding. Kirkemøtet er kirkens øverste demokratiske organ som møtes en gang i året.

Årets kirkevalg blir avholdt 11. september.

FORNØYD: – Vi stiller med valglister i alle bispedømmer, utenom to. Det er ikke verst til en nykommer å være, sier Arve Kjell Uthaug i Frimodig kirke. (Privat)

– Trenger et mirakel

Mens for eksempel Bønnelista stiller med lister i samtlige bispedømmer, står Frimodig kirke uten lister i bispedømmene Hamar og Sør-Hålogaland.

Også i Oslo har det vist seg å være krevende å få kandidater til å stille. Frimodig kirke kommer derfor til å sende inn en ufullstendig liste i løpet av dagen, opplyser Arve Kjell Uthaug i Frimodig kirke til Vårt Land.

– Så håper vi at vi får lov av valgrådet til å supplere lista med kandidater de neste ukene, sier han.

Tidligere denne uken ble medlemmer i Frimodig kirke oppfordret til å tipse om aktuelle navn til Oslo-listen deres. «Vi trenger et mirakel for at hovedstaden skal bli representert», skrev styremedlem Rikke Grevstad Kopperstad i Facebook-gruppen til valglisten.

– Hvorfor tror du dere har utfordringer med å få tak i nok kandidater i Oslo?

– Oslo er ganske forskjellig fra store deler av landet ellers. Det er en stor by med et variert kristent tilbud. Jeg tror mange som deler vårt syn på Bibelen der har trukket seg litt ut av Den norske kirke, enten ved å melde seg ut, eller ved at de i praksis ikke engasjerer seg i den offisielle kirkesammenhengen. Jeg tror mange tenker: «Hvorfor skal vi gi jernet for noe som vi egentlig ikke har så mye tro på likevel?» , sier Uthaug.

Jeg synes vi har fått spennende og varierte lister — Arve Kjell Uthaug, Frimodig kirke

Fellesliste med Bønnelista

Ifølge ham har det generelt vært «en del arbeid» med å få på plass tilstrekkelig med kandidater til de ulike listene.

– Vi opplever nok at det kan være litt tøffere å stå på ei liste som Frimodig kirkes liste, enn noen av de andre listene. Du er litt «underdog» og noen kan risikere å få litt pes på grunn av det vi står for.

Uthaug er imidlertid fornøyd med sammensettingen av listene.

– To av førstekandidatene våre er ungdomskandidater, og vi har flere av dem nedover på listene. Jeg synes vi har fått spennende og varierte lister.

I Tunsberg bispedømme har Frimodig kirke gått sammen med Bønnelista om ei fellesliste, skrev Vårt Land på torsdag.

TO LISTETOPPER: Therese Egebakken og Gunnar Innerland i Frimodig kirke. (Erlend Berge/ Øystein Dypedal)

Dette er Frimodig kirkes lister:

De to første kandidatene på listene er gitt tilleggsstemmer («kumulerte»).

Agder og Telemark

Andreas Holm, Grimstad Narve Furnes, Notodden Anne-Lene Refsum, Bø i Telemark Rønnaug Torvik, Bykle Ravn Karsrud, Arendal Olaug Vedvik Torset, Kristiansand Åse Linn Vålandsmyr Holen, Froland Torgeir Heldal, Grimstad Inger Kvestad, Lillesand Jakob Mushom, Kristiansand

Bjørgvin

Gunnar Innerdal, Øygarden Per Hillern, Sogndal Marthe Hauge Aase, Skilbrei i Sunnfjord Annie Schaug, Øygarden Egil Morland, Øygarden Geir Møller, Bergen Karen Sofie Uthaug, Alver Hilde Kayser Rohde, Bergen Annlaug Åm Risa, Balestrand Torstein Backer-Owe, Odda

Borg

Jostein Ådna, Fredrikstad David Pletten Aasgard, Mysen Lars Olav Freim, Råde Gudrun Ringstad, Sørumsand Beate Bjørtomt-Haug, Jessheim Håvard Nandrup Pettersen, Skiptvet Kamilla Synnøve Pletten Aasgard, Mysen

Møre

Arnt-Ove Tenfjord, Ålesund Marthe Sofie Leithaug Guddal, Averøy Helge Håberg, Herøy Asbjørn Simonnes, Volda Åsmund Almli, Aure Olav Terje Flataker, Molde Anna Myklebust, Sykkylven Daniel Engvik, Averøy Marit Røykenes Dahle, Molde Kolbjørn Gjære, Ålesund Else Karin Jacobsen, Molde Martine Fure, Sula

Nidaros

Ole Andreas Grøtte Børnes, Trondheim Bente Tømmerdal, Leksvik Erik Dahl, Trondheim Vivian Furunes, Mosvik Olav Magnus Egeland, Trondheim Roald Eiternes, Skogn Kristin Hellstrøm Bekkevold, Rennebu

Nord-Hålogaland

Oddgeir Sølvfæstersen, Lakselvbukt Runar Enoksen, Hammerfest Hanne Braathen, Oteren Arnhild Andreassen, Rotsund Alexander Feidal-Nilsen, Tromsø Karstein Mortensen, Kvænangen Helene Sofie Solum, Evenskjær Runar Strand, Tromsø Ragnhild Rasmussen, Alta Magne Buset, Harstad

Stavanger

1. Therese Egebakken, Hafrsfjord

2. Knut Alfsvåg, Stavanger

3. Terese Bue Kessel, Sola

4. Kristin Øverland, Stavanger

5. Bjørn Stornes, Tananger

6. Marit Karin Alsvik, Hafrsfjord

7. Tobias Lien, Stavanger

Tunsberg (fellesliste med Bønnelista)

Jo Hedberg, Tønsberg (leder av Bønnelista) Ove Berrefjord, Svarstad (Frimodig kirke) Ingjerd Breian Hedberg, Tønsberg (Bønnelista) Thor Håkon Lindstad, Sandefjord (Frimodig kirke) Hege Miles, Sandefjord (Bønnelista) Marianne Røed Orji, Drammen (Frimodig kirke) Hans Olav Askjem, Undrumsdal (Bønnelista) Dagfinn Hodt, Drammen (Frimodig kirke) Elena Teigen, Kongsberg (Bønnelista) Ola Anfinn Haraldset, Hemsedal (Frimodig kirke)

Rekordmange listeforslag

Ved kirkevalget 2023 er det altså tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg kommer Nominasjonskomiteens liste, der en lokalt oppnevnt nominasjonskomite lager forslag til liste, skriver Den norske kirke i pressemeldingen fredag.

De 41 listeforslagene inneholder 470 navn. Det er flere enn i 2019, da var det 402 kandidater fordelt på 31 lister.

Blant alle kandidatene på listeforslagene er det 22 prosent under 30 år. Kirkemøtet vedtok i 2022 at en av disse bør stå på en av de tre øverste plassene. 31 av listeforslagene innfrir dette.

Totalt sett er det jevn kjønnsbalanse på de innkomne listeforslagene, 50 prosent kvinner og 50 prosent menn, heter det i pressemeldingen.

Kirkevalget

I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Det skal velges både medlemmer til menighetsrådene som styrer landets nær 1200 menigheter, og til landets 11 bispedømmeråd.

Medlemmene av bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet.

Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett ved kirkevalg fra det året de fyller 15. Valget blir avholdt i nærheten av lokalene hvor det avholdes kommune- og fylkestingsvalg.

For første gang vil det også bli mulig å forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget. Mellom 10. august og 6. september vil velgerne kunne avgi sin stemme på nett ved å logge inn med BankID.

