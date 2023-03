Misjonskonferansen The Send er ett skritt nærmere ny årgang. Nå er programmet langt på vei spikret og billettene straks ute for salg.

Det var Ungdom i Oppdrag som tok initiativ til å lage en norsk versjon av det amerikanske mega-konseptet som i 2020 samlet 150.000 mennesker i Brasil. Over 9.300 mennesker deltok da arrangementet ble avholdt i Telenor Arena i Oslo i fjor sommer.

I år arrangeres konferansen i tre ulike byer. Sjefen for det hele, Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag, forteller at bortimot hundre lokale kirker og organisasjoner står bak. The Send Local er navnet på årets konsept, og arrangeres i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

– Det er ganske likt som i fjor, bare at det varer i åtte timer i stedet for tolv. Og så er det en del flere nordmenn som er bidragsytere i år. Det er færre internasjonale trekkplastre. Grunnen til det er rett og slett at vi har spurt færre fra utlandet, forteller daglig leder Nordli.

Heftig debattert

Andreas Nordli ser aller mest frem til å samle mange mennesker igjen.

– Og å formidle noe av det som er kjernebudskapet i The Send, nemlig helhjertet disippelskap og villigheten til å leve radikale Jesus-liv, utdyper han.

Nettopp kjernebudskapet i The Send har riktignok meningene vært mange om. Da det ble kjent at den amerikanske misjonskonferansen skulle gjennomføres i Norge, lot ikke debattene vente på seg.

Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo var blant dem som var kritiske til arrangørens oppfordring om å «gå all in for Jesus», mens VID-stipendiat Hans Eskil Vigdel var «bekymret for hvordan voksne ser på ungdommelig iver». Det vekket også reaksjoner da den omdiskuterte forkynneren Todd White ble invitert. Så sterke var reaksjonene at han ble fjernet fra talerlista.

Tro handler om identitet og det er krevende å diskutere fordi det betyr veldig mye for veldig mange — Andreas Nordli, daglig leder i Ungdom i Oppdrag

Da Vårt Land i desember spurte Andreas Nordli hvilken lærdom han tok med seg fra The Send i Telenor Arena, trakk han frem kapasitet og app-trøbbel.

– Hva lærte du av fjorårets debatter om innholdet på The Send?

– Vi lærte veldig masse. Vi lærte at felleskirkelig arrangementer er krevende. Tro handler om identitet og det er krevende å diskutere fordi det betyr veldig mye for veldig mange. Vi prøvde å være åpne og ærlige, og erfarte at dialog i media faktisk kan fungere. Også lærte vi å lytte godt og tro det beste om den som kritiserer, sier Nordli.

Lite kontroverser

Den daglige lederen minner om at Todd White ikke stod på scenen allikevel, og synes ingen av dem som endte med å tale i Telenor Arena, var kontroversielle.

– Hvem tror du vil kunne vekke debatt i år?

– Det vil alltid være noen som har noen meninger. Men alle som står på lista i år, med unntak av et par norske navn, var i Telenor Arena, forsikrer han.

– Så det er egentlig ingen grunn til å komme hvis man var der i fjor?

– Hehehe. Nei, det kan du si. Men det handler ikke om det – det handler om opplevelsen. Dessuten er det andre ting som formidles.

FOLKSOMT: Over 9.300 mennesker fant veien til Telenor Arena og den første norske utgaven av The Send. I mai og juni venter tre nye, lokale utgaver av den amerikanske misjonskonferansen. (Erlend Berge)

Håper på 6.000

I likhet med arrangørene av Jesusfestivalen, som Vårt Land nylig skrev om, mener Andreas Nordli at den amerikanske Asbury-vekkelsen skaper forventninger. Han håper det vil ha positive ringvirkninger for The Send.

Likevel er arrangøren tilbakeholden med forventningene. De håper å samle opp mot 6.000 personer totalt på de tre stedene, bebuder pressemeldingen.

– I fjor hadde dere over 9.300 deltakere. Hvorfor har dere lavere forventninger i år?

– Det er flere årsaker til det. Telenor Arena var magisk i den forstand at det er den største arenaen i Norge, og det var en større grad av internasjonale gjester. Da var det også en helt annen mobilisering. I år har vi lokale arrangementer. Folk reiser ikke fra Trondheim til Kristiansand for å være med på et lokalt arrangement.

Disse står på talerlista til The Send 2023:

Hans Kristian Skaar

Andy Byrd

Thomas Neteland

Sofie Hovda

Luke Greenwood

Sebastian Stakset

Nick Brennt

Chase Cofer

Eddie Nunes

Øystein Gjerme

Ann-Helen Sperrud

Egil Elling Ellingsen

Halvor Lindal

Rebekah Pettersen

Amy Ward

