En helt vanlig morgenandakt på Asbury University i Kentucky, USA, utviklet seg til det mange har betegnet som en vekkelse. Det skrev Vårt Land i februar i år, en uke etter at Zach Meerkreebs hadde ansvar for å starte skoledagen i Kentucky med en bibeltekst og noen tilhørende ord.

– Det skjer noe når mange kommer sammen og retter blikket mot Gud, og mot hans rike som er nær, sier Anne Lin Hynnekleiv, konstituert generalsekretær i Laget.

Ser frukter av The Send

– Det helt spesielle med Asbury er at det er studentene som blir i lovsangen og tilbedelsen. Sosiale medier gjør det tilgjengelig for mange, og dette er også kanaler hvor Guds rike kan få bli synlig, sier hun.

Etter morgenandakten ved universitetet ble noen studenter igjen. Etter hvert kom det flere til. Universitetet anslår at mellom 50.000 og 70.000 var innom universitetet i løpet av de to ukene, ifølge VG. Folk samlet seg både inne på universitetet og utenfor, til bønn, lovsang, vitnesbyrd og stillhet.

Her til lands mener Hynnekleiv å se at etter flere år med nedstengning får ungdommer et nytt språk for sin tro og nye erfaringer av Guds nærvær når de samles i fellesskap.

– Vi ser helt konkrete frukter av The Send. Helt nye grupper av unge mennesker som var der har nå lyst til å gjøre Jesus kjent på sine skoler og studiesteder.

– 90 tok imot Jesus i Laget i fjor

Også på lagsmøter rundt omkring i landet, og på festivaler som Laget støtter, finner flere unge sammen i tro.

– Vi i Laget vet om 90 enkeltmennesker som tok imot Jesus i fjor, og som har vært i kontakt med oss om dette. Det er ikke så vanlig med så mange tydelige omvendelser, to-fire i året er mer vanlig.

– Er dette en slags vekkelse?

– Vi må definere i etterkant hvorvidt det er en vekkelse eller ikke. Men jeg ser helt klart en lengsel hos unge mennesker etter å ta et valg om å følge Jesus, og være sammen med andre i tilbedelse og bønn.

– Trenger vi en vekkelse slik som den i Asbury?

– Gud vet hvordan han skal møte oss Han møter gjengen i Asbury der de trenger å bli møtt, og så vet han hvordan gjengen vår i for eksempel Møre og Romsdal trenger å bli møtt. Det kan se annerledes ut, og det er ikke sikkert at det skal være helt likt i Norge som i Asbury, sier Hynnekleiv.

Reiste til USA - møtte folk fra hele verden

Steinar Lofnes, pastor i Jesusfellesskapet i Bergen, var en av mange som tok turen over til delstaten Kentucky så fort han fikk anledning. Han forteller at han møtte mennesker fra hele verden.

– Det kom stadig nye folk hver dag, fra ulike land, blant annet fra Chile, Hong Kong, Malaysia, Romania, Nederland, og i tillegg mange steder i USA.

Da Lofnes ankom, hadde universitetet allerede bedt om at det to ukers lange møtet måtte flyttes ut av universitets lokaler slik at studentene kunne komme tilbake til hverdagen sin.

Det var derfor ikke like store folkemengder i den lille byen Wilmore som de foregående to ukene, da New York Times omtalte hendelsen i Asbury som «Woodstock for kristne».

– Vekker lengsel og tørst

Lofnes forteller at universitetet likevel lot dem bruke rommet der møtet hadde vært, og at flere mennesker fremdeles samlet seg der for å be hver dag.

– Det var helt fantastisk å være der. Jeg ville dra og be for Norge og for vår menighet. Når sånt som dette skjer så vekker det en veldig lengsel og tørst etter at Gud skal gjøre det samme hos oss.

– Når folk samles på denne måten så er det gjerne noen som kaller det for massesuggesjon, eller sier at det er menneskeskapt. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker alltid at det er et menneskelig element i det som skjer, men hva blir man suggerert til? Hvis innholdet er å søke Gud, omvendelse og bønn... Det er jo ikke noe vi bare kan framprovosere selv, alt er frukter av Den hellige ånd. Ting blir populært, det kan være en del av det, men jeg opplever ikke det som problematisk så lenge innholdet er gode bibelske ting, det vi tror på generelt uansett.

Til VG sa student Andrew Seamands (22), som var tilstede ved Asbury under det to uker lange møtet, at han ville oppfordre alle til å ta kritiske spørsmål på alvor og snakke med andre om det man lurer på.

– Jeg vil oppfordre folk til å fortsette å tenke over slike spørsmål og gå rett inn i den tvilen. Test om det holder vann.

Mener en vekkelse bør ha ytre følger

– En vekkelse er at flere mennesker opplever en omvendelse over kortere eller lengre tid. De blir vekket og møter Gud, enten for første gang eller på nytt, sa Ingunn Folkestad Breistein til Vårt Land i februar.

VEKKELSE: Ingunn Folkestad Breistein er rektor på Ansgarskolen, med kompetanse på vekkelsesbevegelser. (Lars O. Flydal)

Hun er rektor på Ansgarskolen, og har kompetanse på vekkelsesbevegelser.

Folkestad Breistein sa til Vårt Land at hun tror folk opplever vekkelse ulikt; noen kan oppleve å bli presset, mens andre opplever vekkelsen som god.

Ifølge rektoren bør en hendelse ha noen ytre følger over tid som viser at det er mer enn et korttidsfenomen, dersom det skal kalles for en vekkelse.

