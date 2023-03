Benjamin Anda slutter i Den norske kirke

Benjamin Anda, sokneprest i i Giske og Vigra i Møre bispedømme, har vært omtalt i media for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. For kort tid siden ble et brev fra biskop Ingeborg Midttømme til Anda lekket til NRK av en tillitsvalgt i presteforeningen.

I brevet kom det frem at Anda hadde bedt sin arbeidsgiver om en økonomisk sluttpakke.

Nå er det klart at han forlater Den norske kirke for å bli prest i Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) i Bergen fra og med 1. juli 2023. Det skriver kirkesamfunnet i en pressemelding.

Deler synet på kvinnelige prester

– Det er sannsynligvis flere som drar kjensel på navnet Benjamin Anda fra nyhetsbildet de siste månedene. Dette siden han gjennom enkelte riksmedier og i den kristne dagspresse har blitt profilert som en kvinneprestmotstander i Den norske kirke, skriver Bertil Andersson, tilsynsmann i DELK, i pressemeldingen.

Han skriver at Anda her deler DELKs offisielle syn på kvinnelige prester.

– Men selv om Benjamin her deler DELKs syn, kan likevel noen sitte med en opplevelse av at denne ansettelsen gir et uønsket fokus på grunn av medieomtalen, skriver Andersson.

– Selv om Benjamin gjennom media har blitt presentert som en «protestprest», er det en klar oppfatning blant oss som i tilsettingsprosessen har blitt kjent med Benjamin, at han ikke selv har søkt denne oppmerksomheten, skriver Andersson.

Han skriver at han er overbevist om at Anda vil bli en god prest for hele DELK-fellesskapet.

Fikk støtte av annen prest, som også går av

Da det ble kjent at Anda hadde bedt om sluttpakke, fikk han støtte av Sverre Langeland, sokneprest i Sandviken menighet i Bjørgvin bispedømme. Han er også er teologisk motstander av kvinnelig prestetjeneste.

Langeland mente at kirka hadde ett moralsk ansvar for kvinneprestmotstanderne, og at Den norske kirke hadde gått fra å ønske dem velkommen i prestestillinger, til å skyve dem ut døra.

– Fra å ha arbeidsgivers støtte blir han overlatt til seg selv og medias gapestokk, hvis en kollega skulle føle seg krenket av hans eksistens. Tiden arbeider fram mot det punktet hvor prestetjeneste blir umulig. Han sitter igjen med stor studiegjeld, og små muligheter på arbeidsmarkedet som står i forhold til utdannelsen, skrev Langeland i en uttalelse til Vårt Land.

I slutten av februar ble det klart at Langeland skal gå av med pensjon i sommer. Da vil det ikke lenger være kvinneprestmotstandere igjen i Bjørgvin bispedømme.

– Det er bare å gratulere Åpen folkekirke og deres medløpere – biskopene – med en effektiv utrenskningspolitikk. De har lyktes med å gjøre Den norske kirke smalere, sa Langeland til Vårt Land.