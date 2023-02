Leder i Presteforeningen i Møre innrømmer å ha lekket brev i personalsak til NRK

Det var Dagen som først omtalte saken.

Anders Barstad er sokneprest i Sula, og er leder i Presteforeningen i Møre bispedømme. Samtidig som han innrømmer å ha lekket brevet i personalsaken i bispedømmet, har han også valgt å stille sine verv til disposisjon.

– Fram til ny leder blir valgt vil jeg formelt fortsatt være leder i Presteforeningen i Møre bispedømme, men rollen som tillitsvalgt overfor arbeidsgiver blir ivaretatt av nestleder. Jeg var leder for Presteforeningen i Nordre Sunnmøre prosti frem til 15. februar i år. Der ble det valgt nytt styre.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra Benjamin Anda, Møre-biskop Ingeborg Midttømme, stiftsdirektør i Møre Bjørn Olaf Storhaug, men har foreløpig ikke lyktes med det.

– Min beslutning alene

Til Vårt Land skriver Barstad i en e-post:

– Det var undertegnede som formidlet brevet til NRK. Dette var min beslutning alene, og ingen andre ledd i Presteforeningen var involvert. Dokumentet var ikke unntatt offentlighet da jeg fikk innsyn i det, men jeg gjorde en feilvurdering da jeg formidlet det til NRK. Jeg beklager hendelsen sterkt, og skulle gjerne ha hatt den ugjort.

Barstad forteller at han personlig har bedt Anda om unnskyldning.

– Oppmerksomheten som Anda og hans nære kolleger har fått, har vært personlig og belastende. Det har ikke vært mitt ønske at Anda som person skal bli utsatt for usaklig kritikk. Kommentarfelt, private eposter, meldinger og kommentarer som han har fått, har gitt ham en tilleggsbelastning som jeg skjønner har vært vanskelig, og som jeg er lei meg for.

Barstad sier han i onsdag redegjorde for saken og beklaget hendelsen overfor Møre bispedømmeråd og i eget prosti.

– Det at brevet kom ut, gjør at noen kolleger føler seg utrygge i sin arbeidshverdag, særlig hva angår tryggheten til informasjon om egne saker. Det er slitsomt å ikke være trygg på sine kolleger og de som er satt til å lede. Jeg beklager til dem det gjelder, og har gjort det personlig i prostimøte i går, 15. februar. Det er mitt håp at det gjør at mine kolleger kan føle trygghet for sine personlige forhold.

Dette er saken

I januar skrev NRK at sokneprest i Møre Bispedømme, Benjamin Anda, skal ha bedt sin arbeidsgiver om sluttpakke, etter at Bispemøtet høsten 2022 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester.

Vårt Land omtalte også saken.

Informasjonen gikk frem av et brev NRK hadde fått tilgang til.

– Noen har lekket brevet til NRK. Det har vi kommet til bunns i, sa biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, til avisen Dagen. Nå har altså Barstad innrømmet at det var han som lekket brevet.

Biskopen mente lekkasjen er helt utålelig, skriver avisen.

Saken oppdateres.