Før helga arrangerte en rekke verdikonservative, kristne organisasjoner et seminar der det som konsekvent blir omtalt som «en skeiv ideologi», stod høyt på plakaten.

Godt over 300 mennesker hadde tatt turen til Salemkirken i Oslo for å overvære seminaret. Arrangørene hevder denne «skeive ideologien» har rokket samfunnet til grunnvollene, og vil mobilisere likesinnede til motstand.

Tor Håkon Eiken, tidligere nestleder i Skeivt kristent nettverk og prest i Austevoll kirke, reagerer på bruken av begrepet ideologi. «Å gjøre oss til representanter for en ideologi er med på å fremmedgjøre. Det er stikk i strid med det vi har oppnådd i det norske samfunnet», skrev han sammen med ledere i organisasjonene Fri og Salam for over to år siden.

Hvis du lager et begrep om mennesker du ikke kjenner, holder fast på det, og gjentar og gjentar det, fratar du menneskene noe av deres menneskelighet — Tor Håkon Eiken, prest

– Hvis du lager et begrep om mennesker du ikke kjenner, holder fast på det, og gjentar og gjentar det, fratar du menneskene noe av deres menneskelighet og gjør det til en gruppe man kan frykte og hate, sier han til Vårt Land.

Ber om dialog

Foruten retorikken om «oss og dem», reagerer Tor Håkon Eiken på at et seminar med denne tematikken ikke har invitert Skeivt kristent nettverk. Den tidligere nestlederen i nettverket mener leder Elisabeth Meling er svært opptatt av dialog, og fremholder det samme.

– Hvis de hadde invitert noen fra nettverket til å fortelle om seg og sitt liv, er det mindre naturlig å omtale folk som en ideologi. At det blir mennesker man forholder seg til, og ikke begreper.

Eiken mener man ikke behøver inngående historiekunnskaper for å se «hvor fatale følger det å klassifisere en gruppe som noe annet enn mennesker» kan ha.

Trist hvis det blir kamp mot minoritet

– Arrangørene bak dette seminaret vil mobilisere kristne til motstand. Hvordan tolker du det?

– Jeg er kristen og prest. Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal ha motstand mot. Er det det at de prøver å danne et fiendebilde av en gruppe, så de har noe å stå sammen mot? Evangeliet er så mye større og inneholder så mye godt. Det er fryktelig trist for meg hvis den kristne troen blir redusert til en felles kamp mot en minoritet.

Eiken er sterk i sin oppfordring til samtale og dialog.

– Da ville man fort oppdage at mennesker ikke er en ideologi, men at dette er menneskeliv som leves. Hvordan hadde kvinners rettigheter vært om det bare var menn som tok samtalen? Hvordan blir samenes historie fremstilt om det bare er ikke-samer som snakker?

Det er fryktelig trist for meg hvis den kristne troen blir redusert til en felles kamp mot en minoritet — Tor Håkon Eiken, prest

ENIG: – Jeg er enig i at man med fordel kan åpne arenaer for mer dialog om disse temaene. Dette er imidlertid ikke bare vårt ansvar, sier Øivind Benestad, leder av stiftelsen Morfarbarn. (Julie Horpestad)

Avviser kritikken

Øivind Benestad, leder av Stiftelsen Morfarbarn, var primus motor for seminaret. Han avviser at noen blir fratatt sin menneskelighet «ved å omtale skeiv teori som en ideologi», og mener Eiken tolker ham på en bevisst negativ måte.

– Ifølge Store Norske Leksikon er ideologi et idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn, og leksikonet nevner kjønnsideologi som et eksempel. Begrepene kjønnsideologi og skeiv ideologi er ikke noe vi har funnet opp. Hvis man googler «gender ideology» (kjønnsideologi) og «queer theory» (skeiv teori), får man henholdsvis 1,2 og 1,4 millioner treff, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Selv om Benestad i Vårt Lands reportasje etterspurte «møtesteder hvor vi bli mer informert og motivert til å handle», understreker han nå at arrangørene «ikke brukte ordet «motstand» noe sted».

– Skill ideologi og individ

– Vi oppfordret dessuten alle til å skille krystallklart mellom ideologi og individ, altså mellom sak og person, skriver han, og legger til at han fra talerstolen «minnet om at våre meningsmotstandere er medmennesker som er like høyt elsket av Gud som oss selv».

– Eiken reagerer på at ingen fra Skeivt kristent nettverk var invitert. Har ikke samtale og dialog noe for seg?

– Samtale og dialog har absolutt noe for seg. Men formålet med denne konferansen var fordypning, utrustning og inspirasjon til å bryte den tausheten som råder i mange kristne miljøer. Jeg er enig i at man med fordel kan åpne arenaer for mer dialog om disse temaene. Dette er imidlertid ikke bare vårt ansvar. Personlig har jeg i løpet av 20 år aldri blitt invitert til et arrangement med skeive arrangører, sier Øyvind Benestad.