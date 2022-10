Bispemøtet: – Skolelagsnekt må ha tungtveiende, lokale grunner

KRITISKE: Et samlet bispemøte mener religiøse møter i skoletiden er en naturlig del av et tros- og livssynsåpent samfunn. Nå håper de skolene vil prøve å finne praktiske løsninger for å la skolelag avholde møter.